Новое маршрутное такси ГАЗель Next
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Новое маршрутное такси ГАЗель Next
Июнь 26 09:15 2017

Новая ГАЗель Next для пассажирских перевозок появится на отечественном авторынке в 2018 году.

gazel-next-avtobus

Пассажирский салон микроавтобуса увеличился до 18 мест. Все сидения получили высокую спинку и качественную мягкую обивку из ткани.

У модели увеличенный проем боковой двери, низкая подножка, высокий салон (1900 мм), светодиодное освещение и панорамное остекление. В зимний период предусмотрено три отопителя, для южных регионов доступен опциональный кондиционер.

ГАЗель Next salon

Для удобства водителя увеличен дверной проем и подножку расположили гораздо ниже. На панели приборов между тахометром и спидометром установлен бортовой компьютер, на котором водитель видит время, показатели скорости, пробега, расхода топлива и температуру воздуха снаружи.

gazel_next

Оснащена ГАЗель Next 2,8-литровым турбомотором Cummins 120л.с. Максимальная мощность при 3600 об/минуту, а также 270 Нм крутящего момента в диапазоне 1400 – 3000 об/минуту.

Для облегчения управления переднюю зависимую подвеску заменили на независимую. Тормозной путь уменьшился. В два раза увеличен объем радиатора. Грузоподъемность прежняя — 1,5 тонны, но изменилась платформа, которая теперь производится из алюминия.

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ГАЗГАЗельГазель Next
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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