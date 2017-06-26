Jaguar — спрос растет
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Jaguar — спрос растет
Июнь 26 10:59 2017

В мае 2017 года спрос на легковые автомобили Jaguar вырос на 195,8% в сравнении с прошлым годом.

В абсолютных цифрах объем реализации машин британской марки в сравнении с прошлым годом увеличился соответственно с 71 до 210 ед. авто. Драйвером роста стал кроссовер Jaguar F-Pace, который в мае 2017 года разошелся на рынке РФ в количестве 118 ед.

Прирост в размере 166,7% в годовом сравнении был зафиксирован в продажах модели Jaguar XF. Всего было продано 40 таких машин, а годом ранее — 15 шт.

Помимо этого в мае 2017 года было продано 38 автомобилей Jaguar XE, а также 14 машин марки Jaguar XJ (+100% к прошлому году).

С января по май включительно россияне приобрели 1027 машин марки Jaguar, что на 120,4% больше прошлогодних продаж.

За пять месяцев в России было продано 614 кроссоверов Jaguar F-Pace, а также 182 ед. автомобилей Jaguar XF (+32%) и 181 автомобиль Jaguar XE (-20,3%).

Jaguar XE 2016. Фото: Сергей Асланян.

За январь-май объем реализации модели Jaguar XJ вырос на 39,5% и составил 46 ед. Помимо этого, с начала года и по май включительно было продано четыре автомобиля Jaguar F-Type (годом ранее — 4 авто).

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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