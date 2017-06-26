Duster второго поколения 115

Новый Duster сохранит стиль, но получит совершенно новый кузов, турбированные бензиновые и дизельные двигатели, роботизированную коробку передач, улучшенную эргономику и расширенный список опций.

Двигатель обновленного автомобиля будет объемом 1,2 литра мощностью 125л.с. и дизельный 1.5 с отдачей в 130 л.с.

Duster будет построен на нынешней платформе B0. Однако, возможны варианты модульной платформой CMF-C, благодаря которой ожидается и появление 7-местной версии.

В российском представительстве Renault не торопятся с выходом Duster II на рынок.

Директор по управлению продуктом и дистрибьюцией Renault Россия Анатолий Калицев подчеркнул, что актуальная версия модели далеко не исчерпала своего потенциала в РФ и замены этой машине в компании пока не ищут.

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