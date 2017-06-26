Аркадий Дворкович в гостях у команды «КАМАЗ-мастер»
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Аркадий Дворкович в гостях у команды «КАМАЗ-мастер»
Июнь 26 16:25 2017

Аркадий Дворкович протестировал спортивный грузовик команды «КАМАЗ-мастер»

Руководитель команды Владимир Чагин представил высокому гостю машины, которым предстоит побороться за победу в ралли-марафоне «Шелковый путь-2017», стартующем в Москве 7 июля.
Аркадий Дворкович протестировал спортивный грузовик команды «КАМАЗ-мастер»

Ознакомившись с новыми техническими решениями и усовершенствованиями отдельных узлов и агрегатов автомобиля, Аркадий Дворкович поучаствовал в тестовом заезде в спортивном грузовике под управлением Эдуарда Николаева, а затем еще и лично опробовал один из гоночных болидов на тренировочной трассе команды.

«Ваши ребята – настоящие чемпионы!», — сказал сразу после заездов Аркадий Дворкович, также он дал высокую оценку технологиям применяемым в российских спортивных грузовиках и пожелал успехов в трансконтинентальном марафоне Москва-Астана-Сиань.

Аркадий Дворкович протестировал спортивный грузовик команды «КАМАЗ-мастер»

Аркадий Дворкович протестировал спортивный грузовик команды «КАМАЗ-мастер»

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  Article "tagged" as:
автоспортКамАЗКАМАЗ-МастерШелковый путь
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AMSRUS
AMSRUS

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