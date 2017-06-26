Аркадий Дворкович в гостях у команды «КАМАЗ-мастер» 21

Аркадий Дворкович протестировал спортивный грузовик команды «КАМАЗ-мастер»

Руководитель команды Владимир Чагин представил высокому гостю машины, которым предстоит побороться за победу в ралли-марафоне «Шелковый путь-2017», стартующем в Москве 7 июля.



Ознакомившись с новыми техническими решениями и усовершенствованиями отдельных узлов и агрегатов автомобиля, Аркадий Дворкович поучаствовал в тестовом заезде в спортивном грузовике под управлением Эдуарда Николаева, а затем еще и лично опробовал один из гоночных болидов на тренировочной трассе команды.

«Ваши ребята – настоящие чемпионы!», — сказал сразу после заездов Аркадий Дворкович, также он дал высокую оценку технологиям применяемым в российских спортивных грузовиках и пожелал успехов в трансконтинентальном марафоне Москва-Астана-Сиань.