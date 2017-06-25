Volkswagen выкупит автомобили с дизельными двигателями 24

Volkswagen согласился выкупить автомобили, оборудованные дизельными двигателями, затронутые скандалом по делу «дизельгейта» в двух городах Германии.

Отказавшись от своего права обжаловать решение судов в Арнсберге и Байройте, производителю теперь придется полностью выкупать автомобили TDI в Европе.

Хотя это прецедент для клиентов Volkswagen за пределами Соединенных Штатов, автопроизводитель сообщает, что это решение было исключением и связано с низкой стоимостью рассматриваемых транспортных средств.

Volkswagen не ожидает, что два решения будут отражаться на других судебных делах. В послании по электронной почте, отправленном в Automotive News, компания заявляет, что «будет использовать свое право обжаловать необоснованные жалобы клиентов в будущем».

Ситуация сильно отличается по обе стороны Атлантического океана. Volkswagen неоднократно заявлял, что не нарушил закон в Европе и не видит необходимости компенсировать владельцев TDI на континенте.

В то же время германская марка уже согласилась выплатить приблизительно 25 миллиардов долларов в виде различных налогов, компенсаций и штрафов в Соединенных Штатах.

«Volkswagen все время говорил о том, что заботится о каждом клиенте», — говорит Вера Журова, комиссар ЕС по вопросам потребительской политики, но единственным серьезным жестом компенсации для клиентов в Европе будет расширенная гарантия на дизельные автомобили на два года.