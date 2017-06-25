В России появятся новые кроссоверы Chery
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В России появятся новые кроссоверы Chery
Июнь 25 15:30 2017

Chery планирует в следующем году вывести на российский рынок новые кроссоверы.

Об этом рассказала руководитель пресс-службы АО «Чери Автомобили Рус» Евгения Никитена-Кацарская.

Индекс для одной новой модели, которая уже представлена в Китае, пока окончательно не определен, это может быть как «восьмерка», так и «девятка». Кроме того, в Россию приедет Tiggo 7, который заполнит открывающуюся «вакансию» между флагманом и известной моделью с индексом 5.

Таким образом, линейка кроссоверов Tiggo, в которой сегодня представлены три машины (Tiggo 2, Tiggo 3, Tiggo 5), вырастет до пяти и обретет полноту и законченность.

Кстати, Tiggo 5 совсем скоро ждет смена поколений: новый автомобиль также будет предложен российским покупателям в 2018 году. Автомобиль уже показали в нынешнем году на Шанхайском автосалоне, но технические характеристики пока держат в секрете.

Chery Tiggo 5 2017

В каком виде новый Tiggo 5 дойдет до российского рынка – пока не известно: по традиции китайцы в течение года обкатывают новинки сначала на внутреннем рынке, продолжая работать над недочетами, и лишь потом выводят модель на рынки зарубежные.

По словам PR-менеджера, сегодня компания Chery сосредоточена на линейке кроссоверов.

«Россияне любят кроссоверы, и компания решила двигаться в сторону расширения предложений именно по большим машинам», — отметила г-жа Никитена-Кацарская.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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