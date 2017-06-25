Снижение цен на запчасти Hyundai
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Снижение цен на запчасти Hyundai
Июнь 25 17:57 2017

Hyundai объявляет о скидках на запчасти. Изменение цен коснётся более 11 тысяч наименований и группы запчастей линейки PL-2 (Product Line-2).

Запасные части PL2

Запчасти Product Line-2 включают более сотни позиций и нескольких тысяч наименований. PL-2 рекомендованы производителем для использования на легковых автомобилях Hyundai старше 3-х лет. Запасные части производятся на тех же предприятиях и по тем же технологиям, что и оригинальные запасные части Hyundai. На продукцию PL-2  предоставляется гарантия 1 год или 20 000 км пробега с момента покупки и установки запасной части в официальных сервисных центрах Hyundai на территории России.

В рамках данной промо-кампании снижены цены на группы запасных частей для проведения технического обслуживания, механического и кузовного ремонтов. Рекомендуемая стоимость запасных частей линейки PL-2 снизится на 9%, а общее снижение рекомендуемых цен по всем группам запчастей составит от 7 до 23 %.

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. михаил отрешко
    Июнь 25, 18:08 #1 михаил отрешко

    Лохотрон снизил наценку с 3х кратной, до 2,7 кратной. Прогресс!

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