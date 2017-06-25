Снижение цен на запчасти Hyundai 17

Hyundai объявляет о скидках на запчасти. Изменение цен коснётся более 11 тысяч наименований и группы запчастей линейки PL-2 (Product Line-2).

Запчасти Product Line-2 включают более сотни позиций и нескольких тысяч наименований. PL-2 рекомендованы производителем для использования на легковых автомобилях Hyundai старше 3-х лет. Запасные части производятся на тех же предприятиях и по тем же технологиям, что и оригинальные запасные части Hyundai. На продукцию PL-2 предоставляется гарантия 1 год или 20 000 км пробега с момента покупки и установки запасной части в официальных сервисных центрах Hyundai на территории России.

В рамках данной промо-кампании снижены цены на группы запасных частей для проведения технического обслуживания, механического и кузовного ремонтов. Рекомендуемая стоимость запасных частей линейки PL-2 снизится на 9%, а общее снижение рекомендуемых цен по всем группам запчастей составит от 7 до 23 %.