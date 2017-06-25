Renault планирует продавать больше кроссоверов
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Renault планирует продавать больше кроссоверов
Июнь 25 13:57 2017

Французский автопроизводитель Renault вслед за конкурентами решил сконцентрироваться в России на продажах кроссоверов.

Компания намерена бороться за свою долю в этом быстрорастущем сегменте, сейчас Renault предлагает российским покупателям три модели SUV — Sandero Stepway, Duster и Kaptur.

В июле 2017 года автопроизводитель намерен вывести на рынок новую версию флагманской модели Koleos. На этом компания не собирается останавливаться, в ближайшем будущем она хочет предложить покупателям новые автомобили данного класса.

Также Renault намерена продвигать на рынке РФ легкие коммерческие Master, грузовики будут предлагаться в двух версиях кузова. Речь идет и о продвижении электромобилей. В России автопроизводитель уже продает модели Twizy и Kangoo Z.E.

renault Kaptur 2017

Как сообщают представители компании, она намерена сосредоточиться на продажах в России автомобилей, собранных внутри страны на производстве с высокой степенью локализации.

Напомним, ранее компания практически прекратила продавать такие модели как Latitude и Megane, спортивные Clio RS и Megane RS также ушли с российского рынка.

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RenaultRenault ClioRenault KapturRenault KoleosRenault SanderoSUVкроссовер
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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