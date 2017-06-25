Показатели рынка LCV в мае 10

Отечественный автомобильный рынок показал довольно-таки неплохой рост по продажам автомобилей из сегмента LCV.

В целом, за май этого года на рынке РФ было продано чуть более 8 тысяч автомобилей, что на 18,6% больше, чем в прошлом году.

Лидером по продажам коммерческих автомобилей по-прежнему сохраняет отечественный ГАЗ.

Горьковскому автозаводу удалось реализовать 3 тысячи 700 автомобилей, что больше прошлогодних продаж почти на 20%.

К слову, ГАЗ занимает почти половину автомобильного рынка РФ. «Серебряную» ступеньку пьедестала почета занимает УАЗ, который за май месяц продал 1,6 тыс. экземпляров, показав рост в 33,5%.

Замыкает тройку лидеров еще один представитель отечественного автопрома. «АВТОВАЗ» в мае реализовал 815 автомобилей LADA Largus, улучшив таким образом продажи более чем на 78%.

Также довольно-таки неплохо продают свои автомобили и зарубежные представители. В частности немецкий Mercedes-Benz демонстрирует рост количества продаж в 4%, реализовав на российском авторынке 468 автомобиля.

А вот представитель из-за Атлантики, американский Ford, продав более 55 автомобилей, «уронил» продажи более чем на 8%. Всего же за первые пять месяце этого года в России было продано более 41 тысячи LCV-автомобилей