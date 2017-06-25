PAL-V – летающий автомобиль за 499 тыс. евро 127

В начале 2017 года начался предзаказ на первую линейку летающих автомобилей. К сборке серийных аппаратов инженеры приступят в октябре нынешнего года на заводе в голландском городке Рамсдонксвеер.

Летающий автомобиль на самом деле больше похож на вертолет — поскольку в воздух его поднимают лопасти несущего винта. Правда, этот вертолет способен нестись по шоссе со скоростью 160 километров в час.

Когда «шайтан-машина» приземляется и катит по дороге в режиме автомобиля, лопасти нажатием одной кнопки автоматически складываются на крыше, как крылья летучей мыши. По земле летающий автомобиль двигается на трех колесах, а места в салоне хватает на двух человек: пассажира и водителя.

Для взлета нужна разгонная полоса длиной 180 метров. А приземлиться пилот может даже на заднем дворе собственного дома — для этого ему достаточно свободной площадки в 30 метров.

Создатели обещают высокий уровень безопасности: даже если двигатели выйдут из строя, несущий винт все равно будет вращаться в режиме авторотации (то есть под действием набегающего потока воздуха) и это гарантирует мягкую посадку.

В бензобак для двух движков (по 100 лошадиных сил каждый) заливают обычный 95 или 98-й бензин, который можно купить на любой автомобильной заправке.

Разработкой необычного летательного аппарата занимается голландская компания PAL-V International. PAL-V это сокращение от Personal Air and Land Vehicle, в переводе это означает «Персональный воздушный и наземный перевозчик».

Компания существует с 2001 года и первоначально голландские инженеры конструировали легкомоторные самолеты. В 2005 году они придумали систему динамического контроля устойчивости (DVC), которая позволяет трехколесному транспортному средству сохранять баланс при резких виражах, даже если центр тяжести расположен очень высоко.

На базе этой технологии стало возможным скрестить вертолет и автомобиль. Через 7 лет в 2012 году прототип гибрида совершил свой первый полет.

Первые заказчики получат свои аппараты к концу 2018 года. Так что если вы решили, случаем, приобрести революционное транспортное средство, то нужно уже сейчас поступать на авиа-курсы для получения лицензии пилота. Она обязательна для управления летающим автомобилем, так же как и водительские права.

«499 тысяч евро для летающего автомобиля это много или мало? — рассуждает менеджер PAL-V International Маркус Хесс. — Это ненамного больше, чем стоимость навороченного спортивного автомобиля. Но учитывая, что спортивный автомобиль не может летать, то ценник, на мой взгляд, выглядит вполне адекватным. Ведь по сути дела, мы продаем мечту.»

Стоит уточнить, что 499 тысяч это цена летающих автомобилей в комплектации люкс — в первой партии будут собираться только они. Затем голландцы планируют перейти к производству и более дешевых аппаратов, которые в базовой комплектации обойдутся в 299 тысяч евро.

Емкость рынка на первых порах они оценивают в 50-100 машин. Но уже в 2020 году собираются произвести уже несколько сотен летающих автомобилей.

Кстати, в том же 2020 году свой летающий автомобиль планирует представить компания Uber — разработчик он-лайн сервиса по вызову такси. Но они пошли еще дальше: их воздушное такси будет полностью автономным. Это значит, что машина, оснащенная системой искусственного интеллекта, будет прилетать на вызов и выполнять заказ без помощи водителя.

Технические характеристики летающего автомобиля

Мощность — 2 двигателя по 100 л/с каждый

Емкость бензобака — 100 литров.

Вес — 664 кг.

В режиме автомобиля

Максимальная скорость — 160 км/ч.

Расход топлива 7,6 литра на 100 км.

Время набора скорости 100 км/ч — 9

секунд.

секунд. Пробег без дозаправки — 1315 км.

В режиме полета