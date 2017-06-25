Новый Land Rover Defender будет ориентирован на молодежь
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Новый Land Rover Defender будет ориентирован на молодежь
Июнь 25 18:55 2017

Специалисты Land Rover занимаются разработкой нового Defender, призванного привлечь внимание молодежной аудитории.

Джерри Макговерн, ведущий дизайнер компании, рассказал, что между будущим авто и старым Defender будет наблюдаться «эмоциональная связь». Для того чтобы производителю была выгодна эта разработка, новинка должна расходиться большим тиражом.

Как стало известно ранее, преемник Defender будет самым продвинутым по техническим характеристикам в модельном ряду.

Внедорожник будет базироваться на алюминиевой платформе, которая будет похожа на шасси от Range Rover, Range Rover Sport и Discovery.

Новинка будет доступна с обычным и удлиненным кузовом. Покупатели также смогут приобрести версию для езды по тяжелому бездорожью. Двигательная линейка будет состоять из бензиновых и дизельных четырех и шестицилиндровых V-образных силовых установок.

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  Article "tagged" as:
DefenderLand Rover Defenderвнедорожник
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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5 комментариев

  1. Juri Sokolov
    Июнь 25, 19:01 #1 Juri Sokolov

    Доктор,может не надо?Оно авось и само пройдёт?

  2. Dmitry Lyakhovenko
    Июнь 25, 19:11 #2 Dmitry Lyakhovenko

    Какой в задницу Брэксит!? Вот это — настоящий английский скандал, а не Брэксит…

  3. Aslan Zavrumov
    Июнь 25, 19:16 #3 Aslan Zavrumov

    Привлечь молодцю аудиторию регулярным визитами на сервис нельзя)

  4. Konstantin Vedernikov
    Июнь 25, 19:19 #4 Konstantin Vedernikov

    Ебанари. Зачем портить идеал? Есть все — фордовсикий вечный дизель, есть приемлемый салон, есть «подавляющий всех и вся» кузов, есть понятная функциональная развесовка, автомобиль есть!!! Нахуя все это портить? Не понимаю

  5. Aaron Grigorian
    Июнь 25, 19:42 #5 Aaron Grigorian

    Бритишкака

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