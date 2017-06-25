Новый Land Rover Defender будет ориентирован на молодежь

Джерри Макговерн, ведущий дизайнер компании, рассказал, что между будущим авто и старым Defender будет наблюдаться «эмоциональная связь». Для того чтобы производителю была выгодна эта разработка, новинка должна расходиться большим тиражом.
Как стало известно ранее, преемник Defender будет самым продвинутым по техническим характеристикам в модельном ряду.
Внедорожник будет базироваться на алюминиевой платформе, которая будет похожа на шасси от Range Rover, Range Rover Sport и Discovery.
Новинка будет доступна с обычным и удлиненным кузовом. Покупатели также смогут приобрести версию для езды по тяжелому бездорожью. Двигательная линейка будет состоять из бензиновых и дизельных четырех и шестицилиндровых V-образных силовых установок.
C 2014 года www.amsrus.ru
Доктор,может не надо?Оно авось и само пройдёт?
Какой в задницу Брэксит!? Вот это — настоящий английский скандал, а не Брэксит…
Привлечь молодцю аудиторию регулярным визитами на сервис нельзя)
Ебанари. Зачем портить идеал? Есть все — фордовсикий вечный дизель, есть приемлемый салон, есть «подавляющий всех и вся» кузов, есть понятная функциональная развесовка, автомобиль есть!!! Нахуя все это портить? Не понимаю
Бритишкака
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