Новый Land Rover Defender будет ориентирован на молодежь 28

Специалисты Land Rover занимаются разработкой нового Defender, призванного привлечь внимание молодежной аудитории.

Джерри Макговерн, ведущий дизайнер компании, рассказал, что между будущим авто и старым Defender будет наблюдаться «эмоциональная связь». Для того чтобы производителю была выгодна эта разработка, новинка должна расходиться большим тиражом.

Как стало известно ранее, преемник Defender будет самым продвинутым по техническим характеристикам в модельном ряду.

Внедорожник будет базироваться на алюминиевой платформе, которая будет похожа на шасси от Range Rover, Range Rover Sport и Discovery.

Новинка будет доступна с обычным и удлиненным кузовом. Покупатели также смогут приобрести версию для езды по тяжелому бездорожью. Двигательная линейка будет состоять из бензиновых и дизельных четырех и шестицилиндровых V-образных силовых установок.