Lamborghini представил коллекцию одежды Весна-Лето 2018

Коллекция одежды включает несколько линий (Сlassic, Event Suit, Casual, Casual Vintage и Pilota Ufficiale). Это модели мужского гардероба для любого случая.
В линии Classic представлены модели верхней одежды, повседневной жизни и для загородных поездок. Ключевая модель коллекции—черная кожаная куртка со вставками шестиугольной формы Она напоминает дизайн отделки сидений суперкара Huracán Performante.
Однотонные модели белого и черного цветов с серебряными или золотыми деталями Event Suit для вечерних мероприятий и светских выходов.
Модели Casual это спортивная одежда от Lamborghini. Частью линии является также капсульная коллекция рубашек-поло, футболок и свитеров Special Edition Bull 1963 с вышивкой фирменного логотипа Automobili Lamborghini с быком.
Среди моделей — куртка, рубашки-поло в стиле модели Miura 350 SV, футболок посвященных исторической модели 1966 года и более поздней ее версии Countach.
Экипировка профессиональных пилотов. В нее вошли футболки и рубашки-поло с надписью «Sant’Agata Bolognese 1963».
Капсульную коллекцию обуви разработаной Enzo Bonafè для Collezione Automobili Lamborghin, составили мокасины.
Модели японского бренда спортивной одежды Mizuno, созданными в дизайн-центре Automobili Lamborghini Centro Stile -это спортивная обуви ML 87 и Wave Tenjin 3. Кроссовки выполнены с учетом технологии wave-fit.
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иногда они делают поделки похожие на машины
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