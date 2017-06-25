Lamborghini представил коллекцию одежды Весна-Лето 2018
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Lamborghini представил коллекцию одежды Весна-Лето 2018
Июнь 25 14:56 2017

Производитель суперкаров в рамках мужской Недели моды в Милане представил коллекцию ready-to-wear Collezione Automobili Lamborghini.

Коллекция одежды включает несколько линий (Сlassic, Event Suit, Casual, Casual Vintage и Pilota Ufficiale). Это модели мужского гардероба для любого случая.

Линия Classic

В линии Classic представлены модели верхней одежды, повседневной жизни и для загородных поездок. Ключевая модель коллекции—черная кожаная куртка со вставками шестиугольной формы Она напоминает дизайн отделки сидений суперкара Huracán Performante.

Lamborghini Huracán Performante - Riva 1920

Линия Event Suit

Однотонные модели белого и черного цветов с серебряными или золотыми деталями Event Suit для вечерних мероприятий и светских выходов.

Collezione Automobili Lamborghini

Линия Casual

Модели Casual это спортивная одежда от Lamborghini. Частью линии является также капсульная коллекция рубашек-поло, футболок и свитеров Special Edition Bull 1963 с вышивкой фирменного логотипа Automobili Lamborghini с быком.

Collezione Automobili Lamborghini 1

Линия Casual Vintage

Среди моделей — куртка, рубашки-поло в стиле модели Miura 350 SV, футболок посвященных исторической модели 1966 года и более поздней ее версии Countach.

Collezione Automobili Lamborghini Miura 350 SV

Линия Pilota Ufficiale

Экипировка профессиональных пилотов. В нее вошли футболки и рубашки-поло с надписью «Sant’Agata Bolognese 1963».

lambo-collection-2018

Капсульные коллекции и совместная деятельность

Капсульную коллекцию обуви разработаной Enzo Bonafè для Collezione Automobili Lamborghin, составили мокасины.

shoe-design_by_enzo-bonafe_for_collezione_automobili-lamborghini1-2017

Модели японского бренда спортивной одежды Mizuno, созданными в дизайн-центре Automobili Lamborghini Centro Stile -это спортивная обуви ML 87 и Wave Tenjin 3. Кроссовки выполнены с учетом технологии wave-fit.

Mizuno_Wave_Tenjin

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Игорь Скоркин
    Июнь 25, 16:25 #1 Игорь Скоркин

    иногда они делают поделки похожие на машины

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