Экстренная мобильная связь Land Cruiser 37

Toyota разработала систему экстренной мобильной связи. Она позволяет передать голосовое сообщение или отправить свое местоположение при отсутствии обычного мобильного сигнала.

Автомобили Toyota Land Cruiser оснащены мобильными передатчиками сигнала, помогая вовремя оказывать помощь и спасать жизни людей.

В 2017 году система Land Cruiser Emergency Network получила Гран-при авторитетной премии WARC Innovation Awards, выявляющей полезные инновационные разработки.

Хуго Пинто (Hugo Pinto), глава направления инноваций компании IBM в Европе, на Ближнем востоке и в Африке, выступивший в жюри премии, отметил: «Проект LandCruiser Emergency Network убедительно доказал: взаимодействие человека и автомобиля меняется принципиально, если в распоряжении человека особый автомобиль».

Систему LandCruiser Emergency Network можно установить в Land Cruiser любых годов выпуска и поколений. При использовании устройства автомобиль превращается в мобильную точку доступа, способную принимать и передавать сигнал в радиусе до 25 километров. В зоне действия сети каждый может подключиться к ней при помощи Wi-Fi и использовать этот сигнал, чтобы послать голосовое сообщение в экстренную службу или отправить свое местоположение при помощи обычного мобильного телефона. Данные сигнала сохраняются и при появлении соединения с опорной станцией передаются внешнему миру.



Для тестирования была выбрана Австралия. Свыше 5 млн км2 территории страны находится вне зоны покрытия мобильного сигнала. Внедорожники Toyota Land Cruiser стали участниками проекта не случайно – в некоторых регионах Австралии рыночная доля этих автомобилей может достигать 90 %.