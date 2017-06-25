Экстренная мобильная связь Land Cruiser

Действие LandCruiser Emergency Network
Автомобили Toyota Land Cruiser оснащены мобильными передатчиками сигнала, помогая вовремя оказывать помощь и спасать жизни людей.
В 2017 году система Land Cruiser Emergency Network получила Гран-при авторитетной премии WARC Innovation Awards, выявляющей полезные инновационные разработки.
Хуго Пинто (Hugo Pinto), глава направления инноваций компании IBM в Европе, на Ближнем востоке и в Африке, выступивший в жюри премии, отметил: «Проект LandCruiser Emergency Network убедительно доказал: взаимодействие человека и автомобиля меняется принципиально, если в распоряжении человека особый автомобиль».
Систему LandCruiser Emergency Network можно установить в Land Cruiser любых годов выпуска и поколений. При использовании устройства автомобиль превращается в мобильную точку доступа, способную принимать и передавать сигнал в радиусе до 25 километров. В зоне действия сети каждый может подключиться к ней при помощи Wi-Fi и использовать этот сигнал, чтобы послать голосовое сообщение в экстренную службу или отправить свое местоположение при помощи обычного мобильного телефона. Данные сигнала сохраняются и при появлении соединения с опорной станцией передаются внешнему миру.
Для тестирования была выбрана Австралия. Свыше 5 млн км2 территории страны находится вне зоны покрытия мобильного сигнала. Внедорожники Toyota Land Cruiser стали участниками проекта не случайно – в некоторых регионах Австралии рыночная доля этих автомобилей может достигать 90 %.
C 2014 года www.amsrus.ru
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