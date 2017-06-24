Триумф Porsche 919 Hybrid 14

Команде Porsche в 19 раз удалось выиграть гонку «24 часа Ле-Мана» 2017.

Оливер Блюме, председатель правления Porsche AG: «Гонка выдалась исключительно драматичной. Прорыв с 56 места на верхнюю ступень пьедестала — кто мог предположить, что такое возможно? Легенда Ле-Мана живет именно благодаря таким невероятным историям, как та, что приключилась с нами в прошлый уикенд».

85-я гонка началась с лидерства двух экипажей Toyota и незапланированным пит-стопом Porsche 919 Hybrid, отбросивших команду будущих лидеров назад.

Ночью японская команда начала нести потери. Toyota под номером 8 отправилась в боксы на продолжительный ремонт, болид под номером 7 остановился на трассе из-за выхода из строя сцепления, а автомобиль под номером 9 не смог продолжить состязание после столкновения. Porsche 919 Hybrid под номером 1 вышел в лидеры гонки.

Porsche 919 Hybrid под номером 2 стал лидером в классе LMP1 и бросился догонять болиды LMP2. На 330-м кругу Тимо Бернхард отставал от лидера гонки менее чем на круг. К 347-му кругу Тимо настиг его, и 20 кругов спустя встретил клетчатый флаг на финише первым.

Гонка в цифрах: