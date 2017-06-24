Триумф Porsche 919 Hybrid
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Триумф Porsche 919 Hybrid
Июнь 24 10:36 2017

Команде Porsche в 19 раз удалось выиграть гонку «24 часа Ле-Мана» 2017.

Porsche LMP Team, Le Mans 2017

Porsche LMP Team

Оливер Блюме, председатель правления Porsche AG: «Гонка выдалась исключительно драматичной. Прорыв с 56 места на верхнюю ступень пьедестала — кто мог предположить, что такое возможно? Легенда Ле-Мана живет именно благодаря таким невероятным историям, как та, что приключилась с нами в прошлый уикенд».

Le Mans 24 Hours, Start

Le Mans 24 Hours, Start

85-я гонка началась с лидерства двух экипажей Toyota и незапланированным пит-стопом Porsche 919 Hybrid, отбросивших  команду будущих лидеров назад.

Porsche 919 Hybrid

Porsche 919 Hybrid Pit Stop Practice

Ночью японская команда начала нести потери. Toyota под номером 8 отправилась в боксы на продолжительный ремонт, болид под номером 7 остановился на трассе из-за выхода из строя сцепления, а автомобиль под номером 9 не смог продолжить состязание после столкновения. Porsche 919 Hybrid под номером 1 вышел в лидеры гонки.

Porsche Hybrid

Porsche 919 Hybrid, Porsche LMP Team (1): Neel Jani, Andre Lotterer, Nick Tandy; Porsche LMP Team (2): Earl Bamber, Timo Bernhard, Brendon Hartley

Porsche 919 Hybrid под номером 2 стал лидером в классе LMP1 и бросился догонять болиды LMP2. На 330-м кругу Тимо Бернхард отставал от лидера гонки менее чем на круг. К 347-му кругу Тимо настиг его, и 20 кругов спустя встретил клетчатый флаг на финише первым.

Porsche 919 Hybrid

Porsche 919 Hybrid. Porsche LMP Team (2): Earl Bamber, Timo Bernhard, Brendon Hartley

Porsche 919 Hybrid

Porsche 919 Hybrid

Гонка в цифрах:

  • Выигравший в гонке болид под номером 2 проехал 367 кругов (5 001,23 км) со средней скоростью 208,2 км/ч.
  • Наибольшее количество кругов в качестве лидера преодолел второй экипаж Porsche под номером 1 в составе Нила Яни, Андре Лоттерера и Ника Тэнди.
  • 24 часа прошедшей гонки включили в себя три периода автомобиля безопасности (15 кругов) и 27 «медленных зон», в ходе которых пилотам приходилось сбрасывать скорость до 80 км/ч.
  • Всего 246 из 367 кругов Ле-Мана протяженностью 13,629 км каждый прошли полностью под зелеными флагами.
  • Максимальная скорость выигравшего гонку Porsche 919 Hybrid была официально зарегистрирована на отметке 334,9 км/ч (Тимо Бернхард на 338-м круге).
  • Самый быстрый комплексный сервисный пит-стоп, включающий в себя замену шин и смену пилота, команда Porsche Team провела за 82,343 секунды.
  • Самый быстрый пит-стоп для дозаправки (полный бак) занял 64,342 секунды.
  • За 24 часа в боксы было передано 25,2 Гб данных с болида номер 2.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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