Ралли старинных автомобилей Bosch Moskau Klassik 2017 31

25 июня 2017 года от стен московского Кремля в шестой раз стартует ралли старинных автомобилей Bosch Moskau Klassik

К 10:00 на Боровицкую площадь к памятнику князю Владимиру съедутся полсотни уникальных автомобилей-олдтаймеров и начнётся настоящий праздник для всех любителей «ретро».

Откроет программу оркестр-диксиленд, под музыку которого начнётся первый этап ралли — Конкурс автомехаников. В этом году весь автомобильный мир празднует 90-летие тормозных систем Bosch, поэтому и основной темой конкурса станут именно тормозные системы.

Участники соревнований, горячо поддерживаемые публикой, пройдут ряд несложных, но очень азартных и зрелищных испытаний, которые завершатся торжественным награждением победителей ценными призами от Bosch.

Ведущие шоу – Леонид Ярмольник и Марк Подольский не дадут скучать и зрителям, для которых подготовлена интересная призовая викторина с вопросами по истории тормозных систем Bosch.

Юных посетителей ждут гонки радиоуправляемых ретроавтомобилей с призами от Bosch для победителей каждого заезда. Вход на праздник – свободный. Фото- и видеосъёмка – без ограничений.

Конкурсная программа Bosch Moskau Klassik 2017

В 12:00 начнётся старт автомобилей-участников, сопровождаемый зажигательными танцами девушек-черлидерш и красочным пневмофейерверком. Первым покинет стартовую арку старейший участник ралли – американский Brisco, отмечающий в нынешнем году своё столетие. Несмотря на почтенный возраст, ветеран, подготовленный к соревнованиям специалистами реставрационного центра «Камышмаш», всерьёз планирует пройти всю дистанцию ралли.

Затем, один за другим, в путь отправятся роскошные Bentley Convertible и Cadillac Eldorado, спортивные Fiat Sport Spider и BMW2000cs, редкие в наших широтах Mitsubishi Celeste и Datsun 280Z, целое созвездие вальяжных Mercedes и единственный крохотный Messershmitt, наконец, любимцы публики – ностальгические отечественные «Чайки» и «Победы», «Волги» и «Запорожцы», «Москвичи» и «Лады».

За три четверти часа перед зрителями как на параде пройдут все легенды минувшего столетия.

Для участников Bosch Moskau Klassik день будет насыщен увлекательными соревнованиями. Классическое штурманское ралли на ориентирование и точность прохождения дистанции приведёт экипажи от Боровицкого холма на автодром ФСО России в Старую Купавну. Там, на гоночном кольце, славящемся своим уникальным техническим оснащением, состоится завершающий этап – состязания в водительском мастерстве.

Заезды пилотов с «ле-мановским» стартом по трассе с изменяемым коэффициентом трения поверхности от сухого асфальта до имитации льда, соревнования в ванне аквапланнинга, упражнения по скоростному маневрированию, проверка умения удерживать мгновенную скорость, специальное соревнование на плите динамического заноса и, наконец, самая зрелищная часть – финальные парные заезды-поединки.

По окончании соревнований своё мастерство покажут мотоциклисты Почётного эскорта ФСО России, которые исполнят показательный номер – знаменитые «танцы на мотоциклах».

Награждение участников Bosch Moskau Klassik 2017

Завершится гоночный день награждением победителей и призёров. Без подарков в этот вечер не останется никто. Кроме великолепных кубков и роскошных призов от Bosch, лучшие из лучших получат ценные подарки от партнёров ралли. Пилот-победитель гонок в зачёте «Спорт» получит главный приз от UNION Glashütte – классические механические часы Viro с автоматическим калибром в стальном корпусе на браслете.

После церемонии награждения состоится незабываемое зрелище – традиционный парад автомобилей-участников. С зажжёнными фарами, под звуки клаксонов и сирен, взметнув вверх раллийные флаги и только что завоёванные кубки, автоветераны совершат круг почёта по трассе, на которой за час до этого бескомпромиссно сражались друг с другом.

Одновременно с московским, финиширует и аналогичное ралли в Германии – Bosch Boxberg Klassik. Проводить оба соревнования в один день стало доброй традицией, своеобразным «культурным мостом» между двумя странами, в которых чтят спортивную историю и любят соревнования старинных автомобилей.