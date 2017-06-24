Ограничения на покупку Challenger SRT Demon

Dodge Challenger Demon располагает мотором объемом цилиндров 6,2 литра, мощностью 852 л.с. С учетом нагрузок производитель применил автоматическую трансмиссию с восемью диапазонами. Динамика разгона американского авто составляет 2,5 секунды.

На классической дистанции дрэг-рейсинга автомобиль успевает разогнаться до 225км/ч, демонстрируя время преодоления 402-метровой дистанции в 9,65 секунды.

Dodge Challenger SRT Demon создавался специально для поклонников дрэг рейсинга. На автомобиль для установки особых шин размером 18 дюймов, пришлось снизить площадь тормозных дисков с одновременным переходом на менее габаритные суппорта. Для задних тормозов предусмотрена возможность отключения.

Ограничение на покупку Challenger SRT Demon для дилеров:

Принимать заказы на автомобиль смогут те, кто продал за последний год более одного автомобиля в исполнении SRT Hellcat по рекомендованной цене или дешевле. Кто взял с клиента лишние деньги, получат автомобили последними.