Самые ненадежные автомобили 2016 года

Рейтинг составлялся на основе данных, полученных в ходе опроса 80 тысяч автолюбителей Северной Америки. По каждой из марок было выявлено количество проблем, возникших на 100 машин в течение первых 90 дней эксплуатации.
Лидером в рейтинге надежности второй год подряд стал автоконцерн – KIA. На сто реализованных автомобилей марки KIA в среднем приходится 72 дефекта.
Kia Leads All Industry Brands in 2016 Initial Quality Study
Второе место заняла компания Genesis. 77 неисправностей возникших в течение трех месяцев эксплуатации на 100 машин.
Автоконцерн Porsche с показателем в 78 неисправностей на 100 автомобилей замыкает тройку надежных автомобилей. В десятку лучших также попали Ford (86), обособленная модель Chrysler пикап Ram (86), BMW (88), Chevrolet (88), Hyundai (88), Lincoln (92) и Nissan (100).
При этом наибольшее число поломок зафиксировано у компании Fiat — 163 дефекта на 100 автомобилей.
Кроме того, в самом низу списка оказались марки Jaguar и Volvo с показателями 148 и 134 поломки соответственно.
Отметим, что в прошлом году самыми ненадежными компаниями признали Volvo, Fiat и Smart (число поломок 152, 174 и 216 соответственно).
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Интеерсно. А вот я вот конкретно о автомобилях читал, точнее внедорожниках — топ опасных внедорожников — https://automoto.ua/interesting/8_populyarnyih_vnedorozhnikov_kotoryie_opasnee_chem_o_nih_dumayut-1399.html — я в шоке от некоторых статистических данных авто. к примеру, одна из моделей Джипа имеет 23%риск опрокидывания — только вдумайтесь в эти цифры — разве можно вообще такое выпускать??
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