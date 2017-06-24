Самые ненадежные автомобили 2016 года
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Самые ненадежные автомобили 2016 года
Июнь 24 11:55 2017

Американская компания J.D. Power and Associates, опубликовала ежегодный рейтинг автопроизводителей.

Рейтинг составлялся на основе данных, полученных в ходе опроса 80 тысяч автолюбителей Северной Америки. По каждой из марок было выявлено количество проблем, возникших на 100 машин в течение первых 90 дней эксплуатации.

Лидером в рейтинге надежности второй год подряд стал автоконцерн – KIA. На сто реализованных автомобилей марки KIA в среднем приходится 72 дефекта.

Kia Leads

Kia Leads All Industry Brands in 2016 Initial Quality Study

Второе место заняла компания Genesis. 77 неисправностей возникших в течение трех месяцев эксплуатации на 100 машин.

Автоконцерн Porsche с показателем в 78 неисправностей на 100 автомобилей замыкает тройку надежных автомобилей. В десятку лучших также попали Ford (86), обособленная модель Chrysler пикап Ram (86), BMW (88), Chevrolet (88), Hyundai (88), Lincoln (92) и Nissan (100).

При этом наибольшее число поломок зафиксировано у компании Fiat — 163 дефекта на 100 автомобилей.

Кроме того, в самом низу списка оказались марки Jaguar и Volvo с показателями 148 и 134 поломки соответственно.

Отметим, что в прошлом году самыми ненадежными компаниями признали Volvo, Fiat и Smart (число поломок 152, 174 и 216 соответственно).

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Андрей Иванов
    Июнь 24, 22:08 #1 Андрей Иванов

    Интеерсно. А вот я вот конкретно о автомобилях читал, точнее внедорожниках — топ опасных внедорожников — https://automoto.ua/interesting/8_populyarnyih_vnedorozhnikov_kotoryie_opasnee_chem_o_nih_dumayut-1399.html — я в шоке от некоторых статистических данных авто. к примеру, одна из моделей Джипа имеет 23%риск опрокидывания — только вдумайтесь в эти цифры — разве можно вообще такое выпускать??

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