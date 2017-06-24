Град в Сибири расстроил многих автомобилистов
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Град в Сибири расстроил многих автомобилистов
Июнь 24 16:27 2017

Автомобили в Хакасии, Алтае и Красноярском крае пострадали от разрушительного града.

Град размером с куриной яйцо и даже больше обрушился на Хакасию и Алтайский край. Льдины изрешетили сотни машин и домов.Стихия обрушилась на жителей сразу двух регионов накануне днем. Небывалый град повредил крыши и стены домов, превратил в решето стекла машин, побил урожай и повалил деревья. Очевидцы, которым посчастливилось пережить град в укрытии, выложили фотографии последствий стихии в Интернет.

На них видно, что размер градин, судя по всему, был гораздо больше куриного яйца.

#стихия #град #жизньхакасии19 #лайфхак19 #lifeхак19 #

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#град #лето #отдыхнабелё

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Видео (осторожно — ненормативная лексика!)

 Как защитить машину от града:

  • Градины диаметром порядка 1 см не оставляют вмятин на автомобиле. Но если размеры градин приближаются к 2 см, стоит подумать о защите автомобиля.
  • Остановиться, поскольку при столкновении падающих градин с едущей машиной скорости их движения суммируется, усугубляя последствия.
  • Самое простое – заехать машиной под то или иное укрытие. Таковым могут послужить навес АЗС, шиномонтажа или парковки, тент придорожного ресторана, большой мост или путепровод. Дерево – его крона не задержит градин, но хотя бы частично погасит их кинетическую энергию.
  • Укрыть автомобиль из имеющихся в вашем распоряжении вещей. Как правило, салонные коврики и поддон из багажника служат неплохой защитой, также подойдет одеяло или плед, пляжная подстилка,  полотенце – чем толще тем лучше.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

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2 комментария

  1. Konstantin Elsenbach
    Июнь 24, 16:43 #1 Konstantin Elsenbach

    Интересно посмотреть статистику у каких авто больше всего разбились стекла. Держу пари на первом месте будет Хендэ-Киа. У них самые уязвимые лобовые стекла.

  2. Vadim Stepanov
    Июнь 24, 17:17 #2 Vadim Stepanov

    «Смутные времена настают, смутные»

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