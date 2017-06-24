Град в Сибири расстроил многих автомобилистов

Град размером с куриной яйцо и даже больше обрушился на Хакасию и Алтайский край. Льдины изрешетили сотни машин и домов.Стихия обрушилась на жителей сразу двух регионов накануне днем. Небывалый град повредил крыши и стены домов, превратил в решето стекла машин, побил урожай и повалил деревья. Очевидцы, которым посчастливилось пережить град в укрытии, выложили фотографии последствий стихии в Интернет.
На них видно, что размер градин, судя по всему, был гораздо больше куриного яйца.
Алтай. Последствия града в Косихинском районе, с. Полковниково, на Бийской трассе и в с. Налобиха. Час назад 22.06.17. Фото @barnaul22.official #алтай #град #бийск #biysk #bskgram
A post shared by Алтай + новости и афиша Бийска (@bskgram) on Jun 22, 2017 at 12:15am PDT
Алтай. Последствия града в Косихинском районе, с. Полковниково, на Бийской трассе и в с. Налобиха. Час назад 22.06.17. Фото @barnaul22.official #алтай #град #бийск #biysk #bskgram
A post shared by Алтай + новости и афиша Бийска (@bskgram) on Jun 22, 2017 at 12:15am PDT
На территории Хакасии вновь ожидается крупный град. Штормовое предупреждение объявлено на 23 и 24 июня. Об этом Новостям ТВК рассказали в Хакасском Гидромете. Красноярцам, которые собираются на озера на выходные, следует учесть эту информацию. #твк #новоститвк #град #хакасия #шира #беле #погода
A post shared by ТВК-6 канал (Красноярск) (@tvk6_tv) on Jun 23, 2017 at 2:05am PDT
На территории Хакасии вновь ожидается крупный град. Штормовое предупреждение объявлено на 23 и 24 июня. Об этом Новостям ТВК рассказали в Хакасском Гидромете. Красноярцам, которые собираются на озера на выходные, следует учесть эту информацию. #твк #новоститвк #град #хакасия #шира #беле #погода
A post shared by ТВК-6 канал (Красноярск) (@tvk6_tv) on Jun 23, 2017 at 2:05am PDT
#стихия #град #жизньхакасии19 #лайфхак19 #lifeхак19 #
A post shared by Республика Хакасия (@prh2020) on Jun 22, 2017 at 10:47pm PDT
#стихия #град #жизньхакасии19 #лайфхак19 #lifeхак19 #
A post shared by Республика Хакасия (@prh2020) on Jun 22, 2017 at 10:47pm PDT
#град #лето #отдыхнабелё
A post shared by dmamaev (@mbd_74) on Jun 22, 2017 at 8:38pm PDT
#град #лето #отдыхнабелё
A post shared by dmamaev (@mbd_74) on Jun 22, 2017 at 8:38pm PDT
Вот это град прошёл в нашем регионе 😱😱😱 на курорте Белё град был с куриное яйцо! Машинам выбивало стёкла 😱😱😱 Ребята! Что за аномалии у нас?!?! То в одном году нас топило! В другом году пожар сжёг кучу домов! Сейчас град….. . . . #хакасия #град #анамалия #белё #лето2017 #22июня
A post shared by Катюша Кузнецова (@kkyznecova_) on Jun 22, 2017 at 8:08pm PDT
Вот это град прошёл в нашем регионе 😱😱😱 на курорте Белё град был с куриное яйцо! Машинам выбивало стёкла 😱😱😱 Ребята! Что за аномалии у нас?!?! То в одном году нас топило! В другом году пожар сжёг кучу домов! Сейчас град….. . . . #хакасия #град #анамалия #белё #лето2017 #22июня
A post shared by Катюша Кузнецова (@kkyznecova_) on Jun 22, 2017 at 8:08pm PDT
C 2014 года www.amsrus.ru
Интересно посмотреть статистику у каких авто больше всего разбились стекла. Держу пари на первом месте будет Хендэ-Киа. У них самые уязвимые лобовые стекла.
«Смутные времена настают, смутные»
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