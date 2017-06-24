Град в Сибири расстроил многих автомобилистов 70

Автомобили в Хакасии, Алтае и Красноярском крае пострадали от разрушительного града.

Град размером с куриной яйцо и даже больше обрушился на Хакасию и Алтайский край. Льдины изрешетили сотни машин и домов.Стихия обрушилась на жителей сразу двух регионов накануне днем. Небывалый град повредил крыши и стены домов, превратил в решето стекла машин, побил урожай и повалил деревья. Очевидцы, которым посчастливилось пережить град в укрытии, выложили фотографии последствий стихии в Интернет.

На них видно, что размер градин, судя по всему, был гораздо больше куриного яйца.

Алтай. Последствия града в Косихинском районе, с. Полковниково, на Бийской трассе и в с. Налобиха. Час назад 22.06.17. Фото @barnaul22.official #алтай #град #бийск #biysk #bskgram A post shared by Алтай + новости и афиша Бийска (@bskgram) on Jun 22, 2017 at 12:15am PDT

#стихия #град #жизньхакасии19 #лайфхак19 #lifeхак19 # A post shared by Республика Хакасия (@prh2020) on Jun 22, 2017 at 10:47pm PDT

#град #лето #отдыхнабелё A post shared by dmamaev (@mbd_74) on Jun 22, 2017 at 8:38pm PDT

Видео (осторожно — ненормативная лексика!)

Как защитить машину от града: