KIA возглавили рейтинг качества автомобилей J.D. Power 87

В рейтинге качества новых автомобилей J.D. Power Initial Quality Study 2017 года KIA получила высшую оценку среди всех представленных на рынке США автомобильных брендов.

Такого успеха KIA добилась второй год подряд. Снижение количества замечаний владельцев в первые 3 месяца эксплуатации до 72 случаев на 100 автомобилей позволило KIA продемонстрировать лучшие показатели среди всех брендов за последние 20 лет.

В основу победы KIA легли показатели 5 моделей, получивших высшие оценки в своих сегментах:

Soul, Cerato, Cadenza (на российском рынке не представлен), Niro (на российском рынке не представлен) и Sorento Prime (России модель представлена под эксклюзивным названием KIA Sorento Prime).

Это максимальный результат среди всех брендов, которые вошли в исследование J.D. Power.

Стильный городской кроссовер KIA Soul одержал победу в своем сегменте в рамках данного рейтинга уже третий раз.

Обновленный KIA Cerato, компактный гибридный кроссовер KIA Niro и новое поколение седана KIA Cadenza получили высший рейтинг качества уже в первый год после выхода на рынок. При этом, KIA Cadenza в 2017 году продемонстрировала лучший результат среди моделей всех брендов.

Бизнес-седан KIA Optima и кроссовер KIA Sportage стали вторыми в своих сегментах. Таким образом, все 7 моделей KIA, которые были представлены в рейтинге качества новых автомобилей J.D. Power в 2017 году, получили первые и вторые места в своих сегментах.

Управляющий директор KIA Motors America Майкл Спрейг прокомментировал:

«Когда в прошлом году бренд KIA смог опередить всех других мировых автопроизводителей в рейтинге качества новых автомобилей J.D. Power, многие были удивлены, как нам это удалось. Сегодня мы только укрепились в опровержении мнений скептиков. KIA не просто повторила подобный результат второй год подряд, но и добилась того, что наших моделей среди победителей в своих сегментах больше, чем у любого другого бренда. Столь представительное присутствие нашей продукции на верхних строчках самого авторитетного рейтинга качества новых автомобилей вновь подтверждает, что на сегодняшний день KIA является одним из лидеров мирового автомобилестроения».

При составлении рейтинга качества новых автомобилей J.D. Power Initial Quality Study был проведен опрос 77 415 респондентов в США, являющихся владельцами автомобилей 243 моделей в 26 категориях.

Новые автомобили оценивались по ходовым качествам, работе двигателя и трансмиссии, а также количеству сообщений о возможных неисправностях, с которыми владельцы обращались в первые 3 месяца эксплуатации автомобиля.