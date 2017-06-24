ГИБДД Москвы поймала одного из руководителей мэрии в машине скорой помощи

Видимо, так чиновник московской мэрии, отвечающий за социалку и медицину в столице, пытался объехать московские пробки. Печатников находился в машине скорой помощи с включенным спецсигналами, в автомобиле также был обнаружен ящик коньяка.
Еще одним правонарушителем оказался водитель лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он также ехал на роскошном Maybach с включенным маячком, однако самого политика в автомобиле не было – там находился только водитель.
Проверка была проведена в среду, 21 июня. Тема с использованием скорой помощи Печатниковым не нова. В его окружении знают, что он уже несколько лет так передвигается по Москве – сообщает источник.
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Пидар, хули…
Ну что вы, в самом деле, не в пробках же ему толкаться, с ящиком коньяка..жажда все, имидж ничто..
Ст. 285ч2 УКРФ, до 7лет и немедленно гнать с работы.
Пидора на штык справедливости!
Теперь Вольфович должен, как честный человек уволить водителя!
Правильные проверки
Думаете будут полезными?
его ещё и повысят в должности)))
Народ не будьте такими наивными, ГИБДД Москвы «лежит» под мэрией, даже если бы, каким то чудом остановили, тут же честь отдали и вперёд
ГНИЛЬ.
Оборзевшая ненасытная тварь, развалившая всю систему здравоохранения. Одна история с 62 больницей чего стоит. На вилы поднять скотину.
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