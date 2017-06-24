ГИБДД Москвы поймала одного из руководителей мэрии в машине скорой помощи
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ГИБДД Москвы поймала одного из руководителей мэрии в машине скорой помощи
Июнь 24 13:38 2017

Спецбатальон ГИББД провел в центре Москвы проверку автомобилей со спецсигналами. Правоохранители обнаружили в машине скорой помощи вице-мэра Москвы Леонида Печатникова.

Видимо, так чиновник московской мэрии, отвечающий за социалку и медицину в столице, пытался объехать московские пробки. Печатников находился в машине скорой помощи с включенным спецсигналами, в автомобиле также был обнаружен ящик коньяка.

Еще одним правонарушителем оказался водитель лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он также ехал на роскошном Maybach с включенным маячком, однако самого политика в автомобиле не было – там находился только водитель.

Проверка была проведена в среду, 21 июня. Тема с использованием скорой помощи Печатниковым не нова. В его окружении знают, что он уже несколько лет так передвигается по Москве – сообщает источник.

Infox.ru

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AMSRUS
AMSRUS

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11 комментариев

  1. Konstantin Elsenbach
    Июнь 24, 13:50 #1 Konstantin Elsenbach

    Пидар, хули…

  2. Владимир Долганов
    Июнь 24, 13:54 #2 Владимир Долганов

    Ну что вы, в самом деле, не в пробках же ему толкаться, с ящиком коньяка..жажда все, имидж ничто..

  3. Yuri Semenenko
    Июнь 24, 14:20 #3 Yuri Semenenko

    Ст. 285ч2 УКРФ, до 7лет и немедленно гнать с работы.

  4. Дмитрий Семенов
    Июнь 24, 14:47 #4 Дмитрий Семенов

    Пидора на штык справедливости!

  5. Andrey Karpov
    Июнь 24, 15:04 #5 Andrey Karpov

    Теперь Вольфович должен, как честный человек уволить водителя!

  6. Yuri Tkachenko
    Июнь 24, 15:13 #6 Yuri Tkachenko

    Правильные проверки

  7. Aha Gorets
    Июнь 24, 15:38 #7 Aha Gorets

    его ещё и повысят в должности)))

  8. Николай Смирнов
    Июнь 24, 16:01 #8 Николай Смирнов

    Народ не будьте такими наивными, ГИБДД Москвы «лежит» под мэрией, даже если бы, каким то чудом остановили, тут же честь отдали и вперёд

  9. Alexandr Surovov
    Июнь 24, 16:22 #9 Alexandr Surovov

    ГНИЛЬ.

  10. Grig Haikazian
    Июнь 24, 16:33 #10 Grig Haikazian

    Оборзевшая ненасытная тварь, развалившая всю систему здравоохранения. Одна история с 62 больницей чего стоит. На вилы поднять скотину.

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