ГИБДД Москвы поймала одного из руководителей мэрии в машине скорой помощи 561

Спецбатальон ГИББД провел в центре Москвы проверку автомобилей со спецсигналами. Правоохранители обнаружили в машине скорой помощи вице-мэра Москвы Леонида Печатникова.

Видимо, так чиновник московской мэрии, отвечающий за социалку и медицину в столице, пытался объехать московские пробки. Печатников находился в машине скорой помощи с включенным спецсигналами, в автомобиле также был обнаружен ящик коньяка.

Еще одним правонарушителем оказался водитель лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он также ехал на роскошном Maybach с включенным маячком, однако самого политика в автомобиле не было – там находился только водитель.

Проверка была проведена в среду, 21 июня. Тема с использованием скорой помощи Печатниковым не нова. В его окружении знают, что он уже несколько лет так передвигается по Москве – сообщает источник.