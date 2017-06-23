В России создали Бегалет

Об этом сообщил генеральный директор и авиаконструктор НПО «Авиационно-космические технологии» Александр Бегак.
«Бегалет» снабжен мягким крылом по типу параплана или аэрошютным крылом. На корпусе электромобиля имеются колеса для устойчивого движения по дороге. Автомобиль сможет разгоняться до 100 км/ч, а в воздухе его скорость составит около 70 км/ч, сообщает Федеральное агентство новостей.
Для управления электромобилем нужно получить удостоверение пилота сверхлегкой авиации. Стоимость нового автомобиля составляет от 500 тыс. до нескольких миллионов рублей.
По материалам: Известия
C 2014 года www.amsrus.ru
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