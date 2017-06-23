В России создали Бегалет 32

Российские специалисты создали первый в стране летающий электромобиль под названием «Бегалет».

Об этом сообщил генеральный директор и авиаконструктор НПО «Авиационно-космические технологии» Александр Бегак.

«Бегалет» снабжен мягким крылом по типу параплана или аэрошютным крылом. На корпусе электромобиля имеются колеса для устойчивого движения по дороге. Автомобиль сможет разгоняться до 100 км/ч, а в воздухе его скорость составит около 70 км/ч, сообщает Федеральное агентство новостей .

Для управления электромобилем нужно получить удостоверение пилота сверхлегкой авиации. Стоимость нового автомобиля составляет от 500 тыс. до нескольких миллионов рублей.

По материалам: Известия