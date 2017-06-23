В России создали Бегалет
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В России создали Бегалет
Июнь 23 13:55 2017

Российские специалисты создали первый в стране летающий электромобиль под названием «Бегалет».

Об этом сообщил генеральный директор и авиаконструктор НПО «Авиационно-космические технологии» Александр Бегак.

«Бегалет» снабжен мягким крылом по типу параплана или аэрошютным крылом. На корпусе электромобиля имеются колеса для устойчивого движения по дороге. Автомобиль сможет разгоняться до 100 км/ч, а в воздухе его скорость составит около 70 км/ч, сообщает Федеральное агентство новостей.

Для управления электромобилем нужно получить удостоверение пилота сверхлегкой авиации. Стоимость нового автомобиля составляет от 500 тыс. до нескольких миллионов рублей.

По материалам: Известия

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AMSRUS
AMSRUS

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