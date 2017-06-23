Силовой агрегат Audi 2.5 TFSI назван «Двигателем года» 70

Успех Audi в международном конкурсе «Двигатель года»: бренд получил награду в категории от 2 до 2,5 л за свой силовой агрегат 2.5 TFSI.

Компания Audi одержала победу в конкурсе «Двигатель года» уже в тринадцатый раз.

«Пятицилиндровые двигатели неразрывно связаны с брендом Audi вот уже более 40 лет, и мы продолжаем совершенствовать их, – заявил Петер Мертенс (Peter Mertens), член правления AUDI AG, ответственный за техническое развитие. – В прошлом году мы представили Audi ТТ RS, для которого был создан совершенно новый пятицилиндровый силовой агрегат с алюминиевым блоком цилиндров».

Члены жюри оценили не только выдающуюся производительность пятицилиндрового двигателя, но и его уникальное звучание. Его характерная тональность напоминает звучание раллийных автомобилей, выступавших в группе В в 1980-х годах.

Пятицилиндровый двигатель текущего поколения стал на 26 кг легче предшественника – главным образом благодаря блоку цилиндров, изготовленному из легкого сплава. Это позволило инженерам Audi дополнительно оптимизировать распределение массы по осям и улучшить управляемость.

Характеристики Audi 2.5 TFSI

Двигатель 2.5 TFSI устанавливают на модели Audi TT RS Coupé (расход топлива в смешанном цикле, л/100 км: 8,4–8,2; выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км: 192–187), Audi TT RS Roadster (расход топлива в смешанном цикле, л/100 км: 8,5–8,3; выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км: 194–189), а также Audi RS 3 Sedan (расход топлива в смешанном цикле, л/100 км: 8,4–8,3; выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км: 191–188) и Audi RS 3 Sportback (расход топлива в смешанном цикле, л/100 км: 8,4–8,3; выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км: 192–189).

Мощность двигателя составляет 400 л. с., а крутящий момент 400 Н·м.

Двигатель 2.5 TFSI является самым мощным серийным пятицилиндровым силовым агрегатом в мире и разгоняет Audi RS 3 Sportback до 100 км/ч за 4,1 секунды. В стандартной комплектации максимальная скорость Audi RS 3 Sedan и Audi RS 3 Sportback ограничена отметкой 250 км/ч, по заказу ее можно увеличить до 280 км/ч.

Международная премия «Двигатель года» присуждается ежегодно с 1999 года. Международное жюри в составе 65 журналистов автоспортивных изданий выбирает лучшие силовые агрегаты в различных категориях. Компания Audi удостоилась этой престижной награды уже в тринадцатый раз.