«Лежачие полицейские» нового поколения 241

С нарушителями скоростного режима в Мексике будут бороться при помощи «лежачих полицейских» нового поколения.

Производители машин прошли долгий путь за последние 100 лет. Современные технологии действительно оказывают влияние на человека, что дает нам возможность с годами ехать все быстрее и быстрее, но это также становится причиной многих проблем.

Новый «лежачий полицейский» разработан специально для борьбы с нарушителями, которые не обращают внимание на камеры видеонаблюдения и представителей правопорядка.

Ухабы и лежачие полицейские на дороге раздражают и портят колеса машины. Однако этот современный «лежачий полицейский» активируется только тогда, когда автомобиль, проезжая мимо, превышает скорость. Это означает, что если Вы соблюдаете скоростной режим, «лежачий полицейский» останется на земле, но если превышаете скорость, он автоматически поднимается по мере приближения автомобиля.

Подобного рода ограничители скорости уже используются в нескольких странах. Посмотрите, как это изобретение работает в Мексике: