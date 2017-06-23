«Лежачие полицейские» нового поколения
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Июнь 23 19:57 2017

С нарушителями скоростного режима в Мексике будут бороться при помощи «лежачих полицейских» нового поколения.

Производители машин прошли долгий путь за последние 100 лет. Современные технологии действительно оказывают влияние на человека, что дает нам возможность с годами ехать все быстрее и быстрее, но это также становится причиной многих проблем.

Новый «лежачий полицейский» разработан специально для борьбы с нарушителями, которые не обращают внимание на камеры видеонаблюдения и представителей правопорядка.

Ухабы и лежачие полицейские на дороге раздражают и портят колеса машины. Однако этот современный «лежачий полицейский» активируется только тогда, когда автомобиль, проезжая мимо, превышает скорость. Это означает, что если Вы соблюдаете скоростной режим, «лежачий полицейский» останется на земле, но если превышаете скорость, он автоматически поднимается по мере приближения автомобиля.

Подобного рода ограничители скорости уже используются в нескольких странах. Посмотрите, как это изобретение работает в Мексике:

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лежачий полицейскийнарушениепревышение скорости
  Категории:
Автожесть
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

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3 комментария

  1. Igor Kuznetsov
    Июнь 23, 20:30 #1 Igor Kuznetsov

    Самый простой «лежачий полицейский» в Мексикуе- это канат, положенный поперек дороги… Ночью полицейские кидают…

  2. Геннадий Добрушин
    Июнь 23, 20:34 #2 Геннадий Добрушин

    Правильно настроенная подвеска позволяет «пролетать» такие препятствия, не снижая скорость.

  3. Andrey Sidelnikov
    Июнь 23, 21:26 #3 Andrey Sidelnikov

    Я просто не торможу перед лежачими полицейскими.

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