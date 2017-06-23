Что умеет Land Rover Discovery V 171

Со своим легендарным Defender фирма Land Rover расставалась долго и в очень тягостных раздумьях.

Она несколько лет подряд объявляла прощальную серию, прекращение производства, а потом была еще одна — совсем прощальная серия, а потом вот завтра мы точно остановим производство, после чего уже самая прощальная серия. Так продолжалось довольно долго, и на этом фоне было не очень понятно, кто же станет главным внедорожником фирмы. Ведь имидж первопроходца опасно утилизировать в обмен на гламур. Поэтому параллельно с очередными похоронами и отпеванием Defender в храме, шла пресс-атака на аудиторию, объяснявшая инновации фирмы.

Благодаря тому, что любое электронное достижение сделает не важно какую модель Land Rover и Range Rover настоящим, очень серьезным внедорожником и любая машина этого концерна Jaguar Land Rover впредь не хуже Defender сможет барахтаться в минеральной воде полигонной лужицы в британском Солихалле. То есть любой Land Rover сможет измерить лазерным лучом глубину брода, нащупать фарватер, переплыть на другой берег, даже не замочив перчаток водителя. Фирма стала готовить аудиторию к тому, что в отсутствии Defender в принципе любой клиент может внезапно почувствовать себя таким дефендерологом и захотеть покорения. Хотя, это разные категории англичан.

Представьте себе, классического в кепочке клетчатой, который хочет на Defender куда-то поехать, и того, у которого замша и Rolex. Это не всегда один и тот же человек, хотя и тот и другой вполне возможно говорит на инглише. Значит, лидером бездорожья должна стать абсолютно любая модель и к этому нужно быть готовым.

Судя по тому, что произошло на динамической презентации Discovery пятого поколения на подмосковном полигоне Jaguar Land Rover Experience, британцы вели еще и секретные работы по управлению погодой. Представьте себе, вы купили себе Range Rover в какой-то момент поняли или на вас просто пыльцой пахнуло от Defender и захотелось покорения бездорожья, вы взяли свернули с асфальта, нырнули куда-то, машина должна быть к этому готова , а если не готова? Чем может вам фирма помочь?

Фирма должна вам обеспечить гарантированно погоду, хорошую погоду для преодоления каких бы то ни было дорожных неприятностей. Понятно, что эти секретные работы по управлению погодой привели к определенным результатам.

На презентации это было наиболее очевидно, потому что именно на этот день включили лето, солнышко, жару. Как только презентация закончилась, тут же выключили. Видимо это опция через какое-то время будет обговариваться в контракте на покупку Land Rover и скорее всего она затронет только первичного покупателя, будет распространяться на гарантийный период. То есть все те, кто машину возьмет б/у на вторичном рынке будут лишены возможности управлять погодой, либо созваниваться с call-центром и просить вот конкретно здесь, сейчас я поеду через лужу, сделайте ее, пожалуйста, посуше, ветерок потише, а снег немножко подтопите.

Но зато, когда вы только-только купили, в том числе Discovery пятого поколения, вам нужно лето, пожалуйста, договаривайтесь с дилером, где и когда вам нужно включить лето, вам его включают. Понятно, что не на какой-то безграничный период времени, но управление погодой в таком довольно результативном ключе было продемонстрировано наравне с другими преимуществами автомобиля.

Очень интересная была сама по себе затея. Любой автомобильный журналист это человек, который знает все, ну вообще все, все видел, трогал, все поел, все выпил. А так иногда бывает, что приходит какая-нибудь новая модель, которая насыщена инновациями до такой степени, что если даже будешь читать, а потом сдавать зачет по инструкции по эксплуатации, то на это уйдет несколько лет. Поэтому пошли по другому пути.

На полигон пригнали, наверное, всю квоту Discovery, которые продаются как раз в нашей стране. И журналистам предоставили возможность не просто полюбоваться, а еще и покататься на этих тарированных препятствиях. Разделили по зонам, где на каждом из участков, была возможность увидеть, какое-то очередное инновационное достоинство автомобиля.

То есть получается, что ты приходишь в некую школу лэндроверологии и там сразу в течение нескольких часов на фоне шикарной погоды, за что действительно большое спасибо, узнаешь, из чего же сделана эта машина. Очень правильный подход, потому что даже конспект вести не нужно, все наглядно.

Первое это просто покататься.

Садишься в Discovery пятого поколения и едешь. Двигатели есть бензиновые и дизельные. Я катался на дизелях, та самая V-образная шестерка, к которой все на всякий случай очень осторожно называют фордовской, на самом деле это Peugeot. Она на себе таскала предыдущее поколение, она какое-то время будет таскать нынешнее поколение, пока ingenium не встанет под капот всех Jaguar и Land Rover, то есть двигатель более современный, более новый. Но ingenium они четверки, то есть здесь будет то же самое, что происходит с современными Volvo.

Когда хочешь дизель, хочешь бензин, хочешь 200 лошадей, хочешь 800 лошадей, а это все равно 2х литровая четверка.

С ingenium то же самое. Поэтому, на мой взгляд, очень выигрышно, что к нам на рынок на старт пришли две V-образные шестерки бензиновая и дизельная, проверенная временем. Вторичный рынок будет тем более в восторге, потому как можно будет починится у дилера Peugeot, если они доживут до этого момента.

Выезжаю я с инструктором на беговое кольцо, а там задача то очень простая — ты едешь на внедорожнике и тебе нужно помнить, что вообще-то не каждый УАЗик так себя ведет, все-таки точка отсчета то внедорожник, ты же едешь не на Jaguar, а на Land Rover на Discovery, большая машина с высоким центром тяжести. Проходим мы первый профилированный поворот, естественно в профилированном повороте, который имеет свой угол наклона, там сглаживаются абсолютно все вектора и все силы, ты идешь совершенно спокойно, как на автобане на германском, когда тебе даже рулем шевелить не надо.

А дальше интересно, дальше змейка, то есть дальше левый третий прямик 50 и правый третий, это довольно серьезно. Вваливаю это я на новеньком Discovery стоимостью слегка за 5 миллионов рублей и уже на левом третьем чувствую то, что резина то, у нее боковой увод, резина начинает подламываться, причем резина начинает подламываться сзади. То есть она еще протектором держится за асфальт, а увод такой, что задница начинает у машины гулять. Причем очень неприятно, потому что машину начинает выставлять. Причем скорость то какая?

Я входил в поворот, наверное, на скорости меньше 80. Это, конечно, неправильная скорость на левый третий, но давайте посмотрим, к чему готова эта машина, мы же не зря на динамическом кольце полигона. Левый третий, перекрут руля, правый третий и вот тут машина понимает, что точно конец. То есть курсовую устойчивость мы потеряли, машина видит, что мы заходим неправильно и, хотя камера ей в данный момент не подсказывает, что встреча с бетонной стеной неизбежна, по всему остальному она начинает догадываться «ой, не то затеял этот англичанин» и Land Rover начинает бороться вопреки мне за свое спасение.

Я упрямо давлю только на газ и не делаю больше ничего, то есть я рулем отработал его, заправил его более-менее в поворот, а его несет, потому что резина на 80 не держит его абсолютно. ESP проспала этот момент. Электронный разум видит, что машину выставляет точно в бетон, она тут же начинает душить двигатель, я продолжаю провокационно давить на газ, тогда машина принимает совершенно потрясающее решение, она резко бьет в тормоз и останавливается, с визгом конкретно взяла и остановилась. Я не сделал ничего, кроме как тупо давил на газ. Она так тихо перекрестилась по-английски двумя пальцами, сказала «Excusme, сэр» и мы спокойно поехали дальше.

Инструктор был чрезвычайно крепкий, он выдохнул, слил адреналин, прокомментировал эту ситуацию, что, пожалуй, скорость была высоковата на входе. А потом у нас с ним была дискуссия — во что же вы одели данную машину. Я специально вышел, посмотрел, потому что понятно, что это не Continental. Continental себя так похабно не ведет, это был Goodyear, причем штатный. Это Eagle F1 сувовский, то есть резина, предназначенная для кроссоверов и внедорожников и они в первичную комплектацию Land Rover и полагается. Хотя по полигону ездили, в том числе и машины, я специально посмотрел, и на Continental, что гораздо лучше и на специальной зубастой резине для внедорожников.

Зато чудеса этого электронного разума, когда клиента сберегут любым образом, да уже здесь на полигоне, не смотря на валидольную зависимость моего инструктора, я ощутил в полной мере. Молодцы! Очень здорово. Преодоление брода 90 сантиметров, гонишь перед собой волну, любуешься, как у тебя по капоту перебегает океанская штормовая вода. Представьте себе, на какую высоту поднят воздухозаборник, шноркеля нет, а ты, тем не менее, не заливаешь мотор.

И потом инструктор говорит: «Вы дверку то откройте», я открываю дверь, и из специальных дренажных отверстий выливается вода лужи, в нашей русской то действительности она должна быть с лягушками и с трясиной, вообще вряд ли оттуда что выльется, может быть высыплется через несколько лет. А здесь да, действительно, красота.

Мы едем дальше, дальше бетонные перегибы, один из них очень напоминает отбойник на МКАДе, машина его преодолевает, и электроника позволяет ехать двумя колесами на диагональном вывешивании. Инструктора даже показывают специальный трюк, когда они зависают в верхней точки диагонали, то есть у тебя верхнее левое, заднее правое в воздухе, а ты стоишь на правом переднем и левом заднем, и машина даже не раскачивается, потом в любой момент чуть-чуть газку, она тронулась и поехала. Замечательно отработана электроника.

Машина на пневмоподвеске позволяет уходить высоко вверх, 283 мм у нее становится дорожный просвет. При всем при том у нее раздатка настоящая и, не смотря на то, что она управляется электроникой, машина остается внедорожником, у нее есть еще потенциал не только для того, чтобы штурмовать за счет имитации блокировок подобные неприятности, но еще и ехать нормально. Мало ли как вам придется преодолевать бетонные укрепления отчизны, когда заблокируют вас в городе, а нужно будет вырваться на простор.

Отдельный трюк езда по лестнице. Помните, некоторое время тому назад у нас негодование интернет аудитории полиция с хмурыми физиономиями ловила того хулигана, который на Hummer взбирался на лестницу главного здания МГУ?

Это хулиганство, мы его посадим, мы его расстреляем. Потом, когда нашли кто это, сказали «да пожалуйста катайтесь».

Там кстати было двое. Первый раз поймали какую-то барышню на черном, потом парня на вишневом. Это были первые Hummer, которые H1, общественность требовала срочно четвертовать.

А на полигоне Land Rover это стандартное упражнение, которое по плечу любому автомобилю. И мы ездили по этим лестницам, это было так здорово. Особо даже не трясло. И если что, то это говорит лишний раз о готовности к пониманию целевой аудитории. Это нормально для клиента, купившего за 5 миллионов машину, проехаться, в том числе по главной лестнице МГУ, поднявшись туда наверх.

Спуски и подъемы тарированные.Но когда ты висишь носом вниз, убрав, кстати, ноги с педалей и машина притормаживает сама, а скорость спуска с горы регулируется электроникой, ты можешь ехать побыстрей, а можешь помедленней, круиз-контроль у тебя под правой рукой управляет этим, и тебе кажется, что ты сейчас на бампер встанешь, а потом на крышу. А Land Rover говорит минуточку, у нас в обществе с лайковыми перчатками даже подобные нюансы они выверены абсолютно, не переживайте все будет хорошо.

Discovery пятого поколения семиместная машина.

Она сориентирована в огромной степени не только на Эмираты, но и на Америку, там это не так, чтобы всем нужно было, не все пользуются. В Америке, как известно, один человек на одну машину. Она может быть хоть 20-местная, но он все равно поедет в ней в одиночку. Но семиместная это чрезвычайно важный аргумент, довесок в борьбе за клиента, поэтому большинство автомобилей, приходящих туда давно уже семиместные в этом классе. Это считается просто обязательным в рамках жанра.

Семиместный автомобиль в Америке большой серьезный престижный, он должен уметь еще быть тягачем. Американцы для себя это делают давно Chevrolet Tahoe, Suburban, Escalade тягачи. Не внедорожники, а для того, чтобы привезти яхту. И потом, благодаря своему полному приводу и раздатке, аккуратно сдать назад в речку, море, океан, сгрузить на водную гладь свой груз и также аккуратно выехать. На моноприводе это тоже можно делать, но сложнее и не так пафосно.

Discovery пятого поколения получил специальный набор опций — это ассистент по управлению прицепом. Система невероятная, разумная и действительно помогающая. Здесь еще один очень важный момент, когда машина у тебя избыточной мощности, а прицеп это не коневозка с тремя или двумя большими зверушками, то, как правило, не чувствуешь момент контакта, когда ты дышлом начинаешь пихаться, и ты не чувствуешь веса прицепа, потому что машина очень мощная. Когда едешь на какой-нибудь нашей мощной машине, то прицеп всегда тяжелый и хочешь или не хочешь, ты чувствуешь его. Здесь этого нет.

И там на полигоне специально привезли прицеп и на нем водный мотоцикл, такой соответственно заведомо невесомый, по габаритам его видно, он прозрачный, но он настолько маленький по контуру, что видно, что находится сзади за прицеп, что кстати большой плюс. Это не коммерческий глухой прицеп, когда ты везешь много картошки на хвосте.

Как работает ассистент?

Он во-первых тарируется под каждый конкретный прицеп и машина готова полностью, то есть у американцев есть алгоритм, когда у Tahoe на рычаге переключения передач нажимаешь на кнопку под названием прицеп и она в принципе начинает по другому себя вести, по другому переключаться, вести плавнее, а электроника учитывает, в том числе тормозные силы прицепа и его запаздывание, либо наоборот опережение и не дает ему размотаться, то есть эффект воплинга гасится у американцев. Англичане пошли дальше, потому что этого мало и нужно, чтобы машина была полностью готова взять на себя все функции по подсоединению к автомобилю прицепа.

Стоит прицеп, вы подъезжаете на этой машине, у Land Rover два электронных глаза, две камеры, они присматривают и выцеливают автомобиль таким образом, чтобы вы фаркопом приехали ровно к сцепному устройству. Фаркоп у вас по умолчанию висит сзади под бампером, вы нажимаете на кнопку, и он с элегантным жужжанием встает в боевое положение, с улицы его не видно, пока на кнопку не нажмете, не догадаетесь, что у него есть фаркоп.

Гаишникам на заметку можете тут же прибегать с документами таможенного союза и кричать, что это тюнинг непозволительный, поэтому я лишаю вас права на регистрацию данного транспортного средства.

Вы выставляете этот фаркоп, едите и оптика вам дает подсказки, как именно приехать точно совершенно в момент, где у вас соединиться прицеп и этот самый ваш ключок. Подъехали. Но у вас разница по высоте, потому что вам нужно поднырнуть крючком под сцепное устройство. Поэтому вы подъезжаете стандартным положением, потом нажимаете на кнопку пневмоподвеска поднимает ваш автомобиль и он нормально цепляет на себя прицеп.

Дальше вы уже вручную подсоединяете электрический разъем и вам нужно проверить, насколько у вас полностью работает вся электрика, все мигалки, фары, стоп-сигналы. Для этого есть другая кнопка, на которую вы нажимаете и Land Rover вам показывает, что у него действительно сконнектилось одно с другим и будут и указатели поворотов и задний ход и рабочие задние понятные любому другому, кто ездит сзади.

Теперь самое интересное. Вы можете управлять сдавая назад прицепом, вперед вы так или иначе, скорее всего, совладаете, а уж назад, когда вы подъезжаете, например, к частному озеру, где вы на водную гладь собираетесь спустить свой водный мотоцикл. Для этого вы садитесь по привычке на водительское сиденье, что делать совершенно необязательно. Вы можете это делать с правого сиденья. Вы проезжаете вперед и у вас тарирует сам автомобиль параметры, в том числе он замеряет нагрузку на дышло, чтобы понимать с какими усилиями и векторами ему придется иметь дело.

Потом вы сев, например, на правое переднее сиденье, слева никого, нажимаете на кнопку парковочного ассистента и управление у вас уходит с руля на шайбу Terrain Response, та самая, которая выбирает режимы движения по разным грунтам. Камера с неплохим разрешением на монитор проецирует картинку и рисует вам динамический коридор, по которому вы сейчас закладываете руль, чтобы вы понимали, попадаете ли вы в створ или не попадаете. После этого вы спокойно едите малым газом, скорость определяет тоже сам автомобиль, тихонечко едите, можете не педалью ехать и с правого сиденья левой рукой вы управляете шайбой, руль крутится в унисон.

Те, кто со стороны смотрит на эту картину, они обычно глотают свистки и роняют полосатые палки, потому что за рулем никого, а машина едет, причем едет довольно точно.

Я попробовал. Не левша, левой рукой у меня не получается, поэтому я сел за руль сначала попытался заехать без этого ассистента. Самому очень тяжело, потом с ассистентом, с ним все получилось. Камера видит, показывает, куда именно нужно крутить, поэтому любая блондинка будет такая ловкая за рулем этого автомобиля. Электронный разум тут себя полностью оправдывает.

Еще одно упражнение – ловля черной кошки в темной комнате, машина в так называемом dark дизайне с полностью заклееными непрозрачными пленкой окнами по кругу и лобовое в том числе.

И между конусами вы едите при помощи видеокамер. А на улице то лето включили, а ты садишься как в черный кинотеатр, захлопываешь дверь, поднимаешь окна, не видно ничего, и тут перед тобой дисплей, на котором есть возможность увидеть и картинку перед собой. То есть с фронтальной камеры, и вид сверху, при помощи двух камер, которые в зеркалах, когда вы ориентируетесь не только по тому, что видно, а по тому, что кажется должно быть видно, а вот чего-то мне не видно, дай-ка гляну, а точно стоит.

Интересное упражнение, но большинство автомобилей современных имеющих такой пакет камер, они подобные вещи могут позволить, но очень наглядно, конечно, когда все окна заклеены и ты едешь уединившись в темноте, в прохладе, а потом выходишь на яркое солнце, а там управление погодой.

Discovery пятый с опцией «Здравствуй лето». Полезно и, может быть, даже кому-то пригодится.

Как любое мероприятие подобного уровня, которое должно журналистам дать возможность неизведанное уж точно изведать. Был еще один очень интересный номер, он уже относился не столько к автомобилю, сколько к полигону. Когда площадка для барбекю, тут разная еда, разные напитки и здесь человек-фанат, который с маленьким столиком для презентаций рассказывает о том, что пользоваться обычной поваренной солью означает убить вкус любого блюда и как плохо, когда повара позволяют себе вот этот ширпотребский продукт добавлять в высоко технологичную, приготовленную от всего сердца еду. Поэтому у него фирма, она называется что-то типа «другая соль».

Я у него спрашиваю расскажите, а что вы делаете? Он говорит: «Мы получаем удовольствие от жизни» «А за счет чего?» «У нас разная соль. Например, у нас есть вишневая соль, есть копченая соль на ольхе. Это именно соль, но с оттенками, с вкусовыми оттенками. Она позволяет раскрыть или дополнить вкусовую палитру блюда. К рыбе одно, к мясу другое, к тушенным овощам третье». Там есть имбирная соль, есть соль малина-чили, которую можно добавлять к шоколаду или в кофе и тоже это будет все очень тонко, аккуратно, практически по-британски или тархунная соль.

Сочетание таких утонченных нюансов, связанных с едой, полигонная картинка, когда ты имеешь возможность проверить машину даже в таких параметрах, в которых сам не подозревал, что она уже большая дока, а ты дока всегда. И отдельно для всех, кто хочет попробовать или отложил это на потом специальная презентационная езда, когда инструктор полигона показывали в комплексе все достижения британской и не только британской автомобильной промышленности.

Еще один штрих — в выездке есть такое состязание, называется кюр – это фигура высшего пилотажа под музыку. Британцам это оказалось близко и понятно, и нашему московскому офису эта идея была предложена, они ее прекрасно реализовали, потому что ездили инструкторы на Land Rover по полигону под музыку. Получился именно кюр. Это высшая категория и в выезде отдельное начисление баллов ведется за подобную красоту.

С точки зрения зрителя это наиболее оптимально, потому что под хорошую музыку высший пилотаж это чрезвычайно интересно. И здесь вот как раз лайк московскому офису, когда все в атмосфере максимального дружелюбия. Открытость при этом очень стилистически точно и Британия да это международный бренд и машина придет и в Америку.