Электромобиль Nissan LEAF с системой ProPILOT

Когда автомобиль движется в пределах одной полосы, ProPILOT, активируемый одним нажатием кнопки, управляет рулевым колесом, педалями акселератора и тормоза. Тем самым система помогает водителям при движении в транспортных пробках и при длительных поездках.
В ближайшие годы созданная Nissan система ProPILOT будет предлагать пользователям все большую степень автономности, и, в конечном итоге, ProPILOT сможет самостоятельно управлять автомобилем на городских перекрестках.
Разработка системы ProPILOT, призванной сделать вождение более безопасным и приятным, является частью стратегии Nissan Intelligent Mobility. Эта стратегия определяет планы компании: трансформацию представлений о том, как автомобили должны двигаться, откуда они получают энергию и каким образом интегрируются в жизнь общества.
Гарет Дансмор (Gareth Dunsmore), директор подразделения электромобилей Nissan в Европе, прокомментировал:
«Новый Nissan LEAF – идеальное воплощение принципов Nissan Intelligent Mobility. Он будет самым передовым и доступным для покупателей электромобилем на сегодняшнем рынке. Добавление революционной системы ProPILOT к оборудованию нового Nissan LEAF нельзя переоценить. Она позволит раскрыть многочисленные достоинства электромобилей, создавая менее переполненные и более чистые города для будущих поколений».
C 2014 года www.amsrus.ru
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