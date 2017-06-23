Электромобиль Nissan LEAF с системой ProPILOT
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Электромобиль Nissan LEAF с системой ProPILOT
Июнь 23 16:54 2017

Новый электромобиль Nissan LEAF будет оснащаться современной системой ProPILOT, которая обеспечивает автономное вождение при движении в рамках одной полосы на автомагистрали.

Когда автомобиль движется в пределах одной полосы, ProPILOT, активируемый одним нажатием кнопки, управляет рулевым колесом, педалями акселератора и тормоза. Тем самым система помогает водителям при движении в транспортных пробках и при длительных поездках.

В ближайшие годы созданная Nissan система ProPILOT будет предлагать пользователям все большую степень автономности, и, в конечном итоге, ProPILOT сможет самостоятельно управлять автомобилем на городских перекрестках.

Электромобиль Nissan LEAF с системой ProPILOT

Разработка системы ProPILOT, призванной сделать вождение более безопасным и приятным, является частью стратегии Nissan Intelligent Mobility. Эта стратегия определяет планы компании: трансформацию представлений о том, как автомобили должны двигаться, откуда они получают энергию и каким образом интегрируются в жизнь общества.

Гарет Дансмор (Gareth Dunsmore), директор подразделения электромобилей Nissan в Европе, прокомментировал:

«Новый Nissan LEAF – идеальное воплощение принципов Nissan Intelligent Mobility. Он будет самым передовым и доступным для покупателей электромобилем на сегодняшнем рынке. Добавление революционной системы ProPILOT к оборудованию нового Nissan LEAF нельзя переоценить. Она позволит раскрыть многочисленные достоинства электромобилей, создавая менее переполненные и более чистые города для будущих поколений».

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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