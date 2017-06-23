Chevrolet Traverse появится в России
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Chevrolet Traverse появится в России
Июнь 23 14:56 2017

В конце нынешнего года компания Chevrolet привезет в Россию новый большой кроссовер Traverse.

Портал «АвтоВзгляд» сообщал об этом еще в начале января.

Конкурент Ford Explorer, Jeep Grand Cherokee и Toyota Highlander — новый Chevrolet Traverse — появится в шоу-румах российских дилеров ближе к концу 2017 года.

Chevrolet-Traverse

Chevrolet-Traverse

Известно, что на рынке США автомобиль будет продаваться с 3,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 310 л. с. и 2-литровым турбомотором, развивающим 200 сил, безальтернативно агрегатированными с девятиступенчатым «автоматом». А вот о модификациях, комплектациях и ценах кроссовера, ориентированного на наш рынок, никакой информации пока нет.

Chevrolet Traverse 2017

Chevrolet-Traverse

Напомним, что в конце 2015 года компания General Motors приостановила в нашей стране продажи машин Opel, а модельный ряд Chevrolet значительно сократила. Так, в настоящее время российским покупателям доступны лишь масл-кары Camaro и Corvette, а также внедорожник Tahoe.

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AMSRUS
AMSRUS

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2 комментария

  1. Михаил Жалыбин
    Июнь 23, 19:00 #1 Михаил Жалыбин

    А в России остались дилеры Шевроле?

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