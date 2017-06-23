Киркой в лобовое

26-летний Сергей (хм…) Баранов вытащил из багажника своей, естественно, BMW (г/н: т644хн178) кирку и разбил лобовое стекло Нивы, водителя «расстроившего» его.

Профиль Сергея Баранова в соцсетях – тут . Инцидент бурно обсуждается в Контакте .

Немногим позже, у Сергея Баранова , как выяснилось члена ордена обочечников-энтузиастов, появился общественный защитник Иван Воронцов – его товарищ, кинувшийся грудью защищать соратника.

Оригинал видео – тут .

Чуть позже на своей страничке Сергей выложил «манифест », завершающийся (орфография оригинальная):

«…Подводя итог всему сказанному:я не скажу,что был не прав.Человек должен думать,что он делает и к чему могут привести подобные «игры» на дорогах.А подумать об этом он сможет когда будет менять запаску.

Я лишь скажу,что переборщил.Колеса и пары «лещей» было бы достаточно.Но вышло вот так.Если у гражданина есть претензии ко мне,суд рассудит.Так что оставьте все эти войны в комментах,и помните,ничего не бывает просто так.Учитесь думать своей головой,а не читать ту чушь,на которой делается рейтинг.Всем Добра!»