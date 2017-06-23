Киркой в лобовое
58

Киркой в лобовое
Июнь 23 18:57 2017

В Ленинградской области на Новоприозерском шоссе, неподалеку от торгово-развлекательного центра «Мега Парнас» произошла, казалось бы, обычная «дорожная разборка», но в этот раз «учитель» использовал нетривиальный инструмент.

26-летний Сергей (хм…) Баранов вытащил из багажника своей, естественно, BMW (г/н: т644хн178) кирку и разбил лобовое стекло Нивы, водителя «расстроившего» его.

Профиль Сергея Баранова в соцсетях – тут. Инцидент бурно обсуждается в Контакте.

Немногим позже, у Сергея Баранова, как выяснилось члена ордена обочечников-энтузиастов, появился общественный защитник Иван Воронцов – его товарищ, кинувшийся грудью защищать соратника.

Оригинал видео – тут.

Чуть позже на своей страничке Сергей выложил «манифест», завершающийся (орфография оригинальная):

«…Подводя итог всему сказанному:я не скажу,что был не прав.Человек должен думать,что он делает и к чему могут привести подобные «игры» на дорогах.А подумать об этом он сможет когда будет менять запаску.

Я лишь скажу,что переборщил.Колеса и пары «лещей» было бы достаточно.Но вышло вот так.Если у гражданина есть претензии ко мне,суд рассудит.Так что оставьте все эти войны в комментах,и помните,ничего не бывает просто так.Учитесь думать своей головой,а не читать ту чушь,на которой делается рейтинг.Всем Добра!»

От редакции: Как считаете – пора разрешать ношение огнестрельного оружия в Российской федерации?

На тему:
  Article "tagged" as:
авторазборкакиркаразборки на дорогесанкт-Петербург
  Категории:
АвтожестьОбсуждениеслайдер
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Аккуратнее на виражах?

Аккуратнее на виражах? 4

Испытание Сибирью. Новосибирск

Испытание Сибирью. Новосибирск 0

Subaru построит электрический автомобиль

Subaru построит электрический автомобиль 0

write a comment

1 Comment

  1. Mikhail Yurovskikh
    Июнь 23, 19:09 #1 Mikhail Yurovskikh

    Поэтому езжу вот так

Only registered users can comment.