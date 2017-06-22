Субкомпактный кроссовер KIA Stonic 76

KIA Stonic – новый субкомпактный кроссовер. Модель должна стать важным для KIA игроком в быстрорастущем сегменте B-SUV на европейских рынках.

В настоящее время в Европе ежегодно продается около 1,1 млн автомобилей сегмента B-SUV. Доля этого сегмента составляет около 7% от общего объема продаж новых автомобилей в Европе, планируется ее дальнейший рост. К 2020 году продажи автомобилей B-SUV на европейских рынках должны увеличиться до более чем 2 млн единиц в год.

Управляющий директор KIA Motors Europe Майкл Коул прокомментировал ситуацию на рынке и перспективы новой модели:

«Ожидается, что к 2020 году сегмент B-SUV опередит сегмент C-SUV по объему продаж. К этому времени каждый десятый автомобиль, продаваемый в Европе, будет субкомпактным кроссовером. Сегмент B-SUV привлекает самых разнообразных клиентов: 21% из них являлись владельцами седанов и хэтчбеков B-класса и теперь выбирают более крупный автомобиль, еще 15%, наоборот, выбирают более компактную модель после владения семейными хэтчбеками и универсалами. Автомобили такого класса, как KIA Stonic, привлекают внимание и тех, кто ищет замену компактвэнам. KIA Stonic станет одним из самых привлекательных автомобилей в быстрорастущем сегменте B-SUV. К его преимуществам относятся и уникальная гарантия KIA, и репутация бренда как производителя надежных, качественных и современных по дизайну автомобилей. По мере роста сегмента Stonic имеет все шансы стать одной из самых востребованных моделей KIA в Европе».

Stonic мгновенно узнается именно как модель KIA благодаря решетке радиатора в фирменной стилистике «Улыбка тигра» (“tiger nose”) и другим характерным элементам эктерьера.

Дизайн кузова создавался в Европе в сотрудничестве с корейским дизайн-центром KIA Motors. В облике сочетаются острые горизонтальные линии и плавные рельефные поверхности.

Возможности индивидуализации автомобиля важны для многих клиентов в сегменте B-SUV, поэтому для KIA Stonic предлагается двухцветный вариант окраски кузова. Источником вдохновения для такого решения стал концепт-кар KIA Provo, представленный в 2013 году. Будет предлагаться до 20 двухцветных сочетаний, крыша может быть выполнена в одном из 5 ярких цветов.

Для новой модели предусмотрена линейка легких бензиновых и дизельных двигателей. Двигатели будут работать в паре с механической трансмиссией, что обеспечит как топливную экономичность, так и вовлеченность водителя в процесс управления автомобилем.

Клиентам будет предложен выбор между турбонаддувным бензиновым двигателем KIA 1,0 T-GDI с непосредственным впрыском топлива мощностью 120 л.с., а также атмосферными бензиновыми двигателями с распределенным впрыском топлива с рабочим объемом 1,25 л и 1,4 л. Наименьшие показатели вредных выбросов в линейке обеспечит эффективный дизельный двигатель объемом 1,6 л.

Рулевое управление и подвеска настроены в привычном для европейских водителей стиле и обеспечивают великолепный ездовой комфорт, мгновенные реакции на действия рулем и стабильность автомобиля в движении.

В стандартное оснащение новой модели входят системы электронной стабилизации (ESC) и динамического управления шасси (VSM).

Система динамического управления шасси (VSM) располагает такими функциями, как перераспределение тяги при помощи тормозной системы (Torque Vectoring by Braking), поддержание стабильности движения на прямой и устойчивость при торможении в поворотах.

Клиентам предложены широкие возможности индивидуализации интерьера благодаря нескольким вариантам отделки салона.

В список стандартного оснащения KIA Stonic входят системы Apple CarPlay™ и Android Auto™, обеспечивающие вывод функционала смартфона на сенсорный экран мультимедийно-навигационной системы. Как и многие другие модели KIA, новинка оснащена подогревом передних сидений, круиз-контролем и системой бесключевого доступа.

Автомобиль имеет один из лучших в сегменте показатель по простору в области головы и плеч, впечатляющий запас пространства в области ног и головы. Багажный отсек объемом 352 л позволяет уменьшать или увеличивать объем благодаря двухуровневой конструкции пола.

KIA Stonic имеет прочный, безопасный и легкий кузов. 51% силовой конструкции выполнен из сверхвысокопрочной стали. Прочность кузова обеспечивает безопасность для водителя и пассажиров и высокий уровень ездового комфорта при любых дорожных условиях. В зависимости от комплектации, KIA Stonic будет предлагаться с целым арсеналом систем безопасности и помощи водителю DRiVE WISE.