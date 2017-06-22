Московский каршеринг обзаведется алкозамками

Как пишет сетевое издание M24.ru, о своем намерении дооборудовать свой автопарк сообщили «Делимобиль», Car5 и YouDrive.
«Мы думаем установить алкозамки в своих авто ближе к Новому году», — сказали в пресс-службе Car5.
«Делимобиль» собирается оснастить машины приборами в течение 2017 года.
Все операторы поминутной аренды автомобилей прорабатывают такую идею с целью снизить количество грубых нарушений клиентов в алкогольном опьянении.
По материалам: «Известия»
C 2014 года www.amsrus.ru
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