Московский каршеринг обзаведется алкозамками
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Московский каршеринг обзаведется алкозамками
Июнь 22 13:57 2017

Автомобили сразу нескольких каршеринговых компаний Москвы к концу 2017 года оснастят специальными алкозамками — приборами, которые не позволят нетрезвым клиентам сервиса получить в управление прокатный автомобиль.

Как пишет сетевое издание M24.ru, о своем намерении дооборудовать свой автопарк сообщили «Делимобиль», Car5 и YouDrive.

«Мы думаем установить алкозамки в своих авто ближе к Новому году», — сказали в пресс-службе Car5.

«Делимобиль» собирается оснастить машины приборами в течение 2017 года.

Все операторы поминутной аренды автомобилей прорабатывают такую идею с целью снизить количество грубых нарушений клиентов в алкогольном опьянении.

По материалам: «Известия»

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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