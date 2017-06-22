Московский каршеринг обзаведется алкозамками 14

Автомобили сразу нескольких каршеринговых компаний Москвы к концу 2017 года оснастят специальными алкозамками — приборами, которые не позволят нетрезвым клиентам сервиса получить в управление прокатный автомобиль.

Как пишет сетевое издание M24.ru , о своем намерении дооборудовать свой автопарк сообщили «Делимобиль», Car5 и YouDrive.

«Мы думаем установить алкозамки в своих авто ближе к Новому году», — сказали в пресс-службе Car5.

«Делимобиль» собирается оснастить машины приборами в течение 2017 года.

Все операторы поминутной аренды автомобилей прорабатывают такую идею с целью снизить количество грубых нарушений клиентов в алкогольном опьянении.

По материалам: «Известия»