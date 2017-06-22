Honda пострадала от WannaCry

По информации Reuters: инцидент произошел на заводе в Саяме, который находится на северо-западе от Токио.
Мощность завода позволяет выпускать около 1 тыс. автомобилей в день, в числе которых — многоцелевой автомобиль-минивэн Odyssey, Step Wagon и другие. Производство пришлось остановить на один день. На других заводах ущерба производству нанесено не было.
В компании отметили, что распространяться по Японии вирус начал накануне в воскресенье. Пик активности WannaCry пришелся на май. Тогда атаке подверглись 200 тысяч компьютеров более чем в 150 странах мира. Полностью заблокировав компьютер, вирус требует выкуп, а в случае отказа удаляет все данные.
４月２８日、ホンダの岩村副社長は決算会見で、北米で販売する小型車「フィット」の一部を国内で生産することを明らかにした。同社のメキシコ工場、グアナファトで昨年２月撮影（２０１５年 ロイター／Henry Romero）
До этого WannaCry останавливал работу Renault-Nissan в Японии, Великобритании, Франции, Индии и Румынии. По мнению экспертов в области безопасности, недавняя атака может оказаться далеко не последней.
C 2014 года www.amsrus.ru
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