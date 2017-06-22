Экотопливо для грузовиков McDonald’s 17

HAVI газифицирует грузовики Scania для доставки продуктов в рестораны McDonald’s.

Сотрудничество партнеров HAVI и Scania в сфере экологичного транспорта и логистических решений позволяет принимать активное участие в решении климатических проблем.

С третьего квартала 2017 года, HAVI и Scania начнут реализовывать пятилетний план действий, направленный на значительное сокращение выбросов оксидов углерода при транспортных перевозках для ресторанов быстрого питания сети McDonald’s в некоторых европейских странах с использованием грузовых автомобилей нового поколения и эксплуатационных решений компании.

Цель компаний HAVI и Scania – снизить количество автомобилей с дизельными двигателеми и перевести около 70% грузового автопарка HAVI на альтернативное топливо к 2021 году.

Использование грузовых автомобилей нового поколения и эксплуатационных решений Scania позволит в режиме реального времени отслеживать уровень выбросов CO 2 , производимых в процессе поставок HAVI в рестораны сети McDonald’s.

«Инновации необходимы на пути к развитию экологической культуры и для использования нашего потенциала во благо окружающей среды. В нашей совместной работе с компаниями HAVI и Scania, мы применяем проактивный подход к разработке и внедрению экологичных решений в наши глобальные цепочки поставок», — отметил Крис Йонг (Chris Yong), директор по глобальной логистике McDonald’s.

Благодаря этому партнерству HAVI и Scania не только предпринимают шаги по обеспечению будущего, в котором основными составляющими являются экология и забота о людях, но и действуют на основе решений и технологий, уже доступных и готовых к реализации в интересах клиентов McDonald’s.

«Лидеры бизнеса обязаны выступать движущей силой перемен. В рамках этого партнерства мы устанавливаем новый стандарт для городских поставок. Мы не только обсуждаем планы, но и прямо сейчас реализуем меры, отвечающие интересам сообществ, в которых мы работаем», — пояснил Халук Илкдемирси (Haluk Ilkdemirci), президент по логистике HAVI. «Несомненно, мы видим, что спрос на экологичные транспортные решения растет. Это пример грамотного партнерства, благодаря которому мы можем проявлять более инновационный подход и вместе ускорить переход к экологичной транспортной системе», — подчеркнул Хенрик Хенрикссон (Henrik Henriksson), президент и генеральный директор компании Scania.

Газовые и гибридные силовые установки грузовых автомобилей Scania оказывают существенно меньшее влияние на окружающую среду и сводят загрязнение воздуха практически к нулю. Такие автомобили значительно тише, а в сочетании с холодильным оборудованием с низким уровнем шума, негативное воздействие транспортных поставок, осуществляемых в густонаселенных районах города, станет несравнимо ниже.

Кроме того, HAVI и Scania разрабатывают грузовой автомобиль со специальным оборудованием для сбора отходов из ресторанов, таких как использованное растительное масло для приготовления пищи, пластмассовые и картонные упаковки для дальнейшей переработки.

Это поможет расширить масштабы переработки при одновременном сокращении транспортировки обычных отходов, что поспособствует снижению общего пробега, и, как следствие, количества выбросов CO2.

Первоначально сотрудничество будет нацелено на страны Европы, в то время как аналогичные подходы будут исследоваться и для Азии.

О компании HAVI

HAVI — это глобальная частная компания, специализирующаяся на инновациях, оптимизации и управлении в области системы снабжения ведущих брендов. Предлагая услуги в управлении продвижения продукции, упаковке, логистике и переработке отходов, HAVI сотрудничает с компаниями для решения крупных и мелких задач в области цепочек поставок, начиная от самого товара и заканчивая клиентом. Компания HAVI, основанная в 1974 г., насчитывает более 10 000 сотрудников и обслуживает клиентов более чем в 100 странах. Услуги HAVI в области системной организации снабжения дополняются услугами по привлечению клиентов, предлагаемыми дочерней компанией The Marketing Store.