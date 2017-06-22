Человек-паук на новой восьмерке от Audi
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Июнь 22 11:56 2017

Audi продемонстрировала передовые технологии нового Audi A8 в тизерном ролике.

Получить представление о том, каким будет новый флагман марки и какие революционные решения в нем реализованы, можно уже сейчас. В ролике, новым Audi A8 управляет Питер Паркер, главный герой киноистории о Человеке-пауке.

По сюжету ролика, посвященного новому Audi A8, Питер Паркер, главный герой кинофильма «Человек-паук: Возвращение домой», сдает экзамен по вождению на флагманском седане Audi. В ролике продемонстрированы некоторые из ключевых технологий и решений, реализованных в новом Audi A8. Так, зрителям представили несколько систем безопасности нового A8, среди которых: система экстренного торможения, автоматической парковки, удержания автомобиля в полосе и другие.

Автоматизированное управление автомобилем продемонстрировано не только в новом рекламном ролике, но и в кинофильме «Человек-паук: Возвращение домой».

Премьера нового Audi A8 состоится 11 июля в Барселоне.

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Alan Waits
    Июнь 22, 12:18 #1 Alan Waits

    самый убогий из пауков, был бы еще ни чего, но российский перевод его добил окончатеьно

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