Человек-паук на новой восьмерке от Audi 48

Audi продемонстрировала передовые технологии нового Audi A8 в тизерном ролике.

Получить представление о том, каким будет новый флагман марки и какие революционные решения в нем реализованы, можно уже сейчас. В ролике, новым Audi A8 управляет Питер Паркер, главный герой киноистории о Человеке-пауке.

По сюжету ролика, посвященного новому Audi A8, Питер Паркер, главный герой кинофильма «Человек-паук: Возвращение домой », сдает экзамен по вождению на флагманском седане Audi. В ролике продемонстрированы некоторые из ключевых технологий и решений, реализованных в новом Audi A8. Так, зрителям представили несколько систем безопасности нового A8, среди которых: система экстренного торможения, автоматической парковки, удержания автомобиля в полосе и другие.

Автоматизированное управление автомобилем продемонстрировано не только в новом рекламном ролике, но и в кинофильме «Человек-паук: Возвращение домой».

Премьера нового Audi A8 состоится 11 июля в Барселоне.