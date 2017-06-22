3D очки Ford Sollers 25

На заводе Ford Sollers тестируют 3D-очки дополненной реальности.

Система, созданная фирмой ID-Russia и Ford Sollers запустила пилотный проект по оснащению сотрудников российских заводов в Набережных Челнах, 3D-очками дополненной реальности. Технология цифровой комплектации «Pick by vision» («склад в поле зрения») позволит повысить эффективность логистических процессов и оперативно адаптирует склад к новым задачам, таким, как запуск в производство новых моделей Ford.

Во время работы 3D-очки в режиме реального времени подсказывают персоналу, какие детали нужно выбрать на складе, их количество, а также местонахождение (выделяется физическая ячейка на складе, из которой необходимо взять детали), а навигационная стрелка указывает направление поиска ячейки. Взяв из нее деталь, оператор подтверждает выполнение операции голосом или жестами, в том числе называя количество взятых деталей, и переходит к следующей ячейке.

Состав и ход выполнения заказа отображаются на виртуальном дисплее, который оператор может в любое время вызвать голосом или жестом. Когда заказ полностью собран, система выводит на очки сообщение о выполнении заказа.

Технология дополненной реальности интегрирована с системой управления складом. Заказ на подбор деталей для определенного автомобиля формируется WMS системой, а затем передается по Wi-Fi на визуальный интерфейс очков.

Технология дополненной реальности интегрирована с системой управления складом. Заказ на подбор деталей для определенного автомобиля формируется WMS системой, а затем передается по Wi-Fi на визуальный интерфейс очков.

В системе «Pick by vision» используется решение в сфере дополненной реальности – AR-очки Microsoft HoloLens. Очки формируют изображение разрешением 2,3 мегапикселя на визоре перед глазами оператора. AR-очки снабжены различными сенсорами и 2-мегапиксельной камерой для определения положения оператора в пространстве.

Пилотный проект по внедрению системы «Pick by vision» стартовал на заводе в Набережных Челнах, тестирование системы будет завершено до конца 2017 года. После успешного завершения пилотного проекта 3D-очки впоследствии могут получить и рабочие других предприятий Ford Sollers.