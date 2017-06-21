Volkswagen запускает всероссийский конкурс 43

Volkswagen Коммерческие автомобили запускает всероссийские экстремальные соревнования «Герой Amarok».

Чтобы побороться за главный приз, поездку на международное офф-роад состязание в Африке, участникам предстоит продемонстрировать свои навыки вождения управляя новым Amarok V6.

Доказывать свое мужество участники состязания будут в 10 городах России. По результатам заездов жюри выберет 6 победителей (3 команды), которые поедут защищать честь России на Международном офф-роад соревновании Spirit of Amarok в ЮАР с 14 по 18 августа.

Новый Amarok имеет большой дорожный просвет. Угол въезда нового Amarok составляет 28°, угол съезда (сзади) — 23,6°. Максимальный уровень водных препятствий, преодолеваемый стандартным автомобилем без подготовки, равен 50 см.

Amarok имеет по три листа в задней рессорной подвеске с каждой стороны (2+1, исполнение «комфорт»), что обеспечивает грузоподъёмность 842 кг. Усиленная подвеска Heavy Duty (число листов — 3+2) повышает показатель до 985 кг.

ABS с режимом off-road. После активации внедорожного режима клавишей Off-road на центральной консоли система ABS начинает при торможении блокировать колёса с увеличенными интервалами, за счёт чего шины сгребают перед собой своеобразные клинья из снега, грунта, песка или гравия, что способствует скорейшей остановке пикапа на сложных покрытиях.

Amarok оснащается системой полного привода 4MOTION. В основе — самоблокирующийся межосевой дифференциал повышенного трения. Распределение тяги в обычном режиме 60:40. С изменением дорожных условий автоматически меняется и распределение момента по осям.

Трёхлитровый V6 TDI в обычном режиме выдает 224 л.с., а при кратковременных пиковых нагрузках, например во время обгона на трассе, обеспечивает максимальную отдачу 245 л.с.

Инфомедиа-система Composition Media

Включает сенсорный дисплей диагональю 6,33 дюйма с датчиком приближения (для всплывающего меню), CD/mp3-привод, шесть динамиков (четыре канала по 20 Вт) в передних и задних дверях, слот для SD-карт, аналоговый вход AUX-IN, USB-разъём, голосовое управление, канал Bluetooth для беспроводного подключения мобильного телефона и тюнер, обеспечивающий качественное звучание даже при слабом радиосигнале. Функционал системы можно расширить за счёт смартфона или планшета (Car-Net App-Connect).

При наличии инфомедиа-системы с цветным экраном водитель также может оценивать ситуацию вокруг автомобиля с помощью наглядной схемы.

Камера заднего вида Rear View

Линии на мониторе позволяют рассчитать траекторию с учётом габаритов автомобиля. Камера заднего вида сочетается с парктроником.

Автоматическая система послеаварийного торможения

После сильного удара, вызванного ДТП, в автоматическом режиме активируется тормозная система: она быстро снижает скорость автомобиля до 10 км/ч, что значительно повышает шансы избежать новых столкновений. Если водитель решит вмешаться, его действия будут иметь приоритетное значение.

Противотуманные фары с функцией подсветки поворотов

Облегчают маневрирование на небольших скоростях в условиях недостаточной освещённости. При левом повороте автоматически включается левая противотуманная фара, при правом — правая. Широкий луч фары не даст неожиданным препятствиям ускользнуть от внимания водителя.

Пакет «Свет и обзор»

Системы, входящие в этот пакет комфортных опций, окружат водителя дополнительной заботой. Щётки стеклоочистителя включатся автоматически, если начнётся дождь или кто-то неожиданно зальёт ваше ветровое стекло, промчавшись по луже; салонное зеркало станет темнее, чтобы ночью вас не слепили автомобили сзади; датчик освещенности с наступлением сумерек или при въезде в тоннель включит ближний свет; фары Amarok подсветят путь от места парковки к дому, когда на дворе темно.

Расписание соревнований:

Челябинск 08.07 – 09.07 (Дилерский Центр Автоцентр Керг)

Екатеринбург 15.07 – 16.07 (Дилерский Центр Автобан-Север)

Тольятти 22.07 – 23.07 (Дилерский Центр Премьера)

Самара 29.07 – 30.07 (Дилерский Центр Самарские Автомобили ЮГ)

Волгоград 05.08 – 06.08 (Дилерский Центр Волга-Раст)

Краснодар 12.08 – 13.08 (Дилерский Центр Ключавто)

Ростов-на-Дону19.08 – 20.08 (Дилерский центр ААА Моторс-Запад)

Воронеж 26.08 – 27.08 (Дилерский центр Фольксваген Центр Гаус, Автомир)

Санкт-Петербург 16.09 – 17.09

Москва 23.09 – 24.09