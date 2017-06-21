Сливаем бензин на свалку истории 232

«А вот вам автомобиль на солнечных панелях от нашего политехнического. Презентация уже в июне. Сливаем бензин на свалку истории прям с августа месяца».

Кстати, Московский политех тоже работает над солнечными панелями и у них есть несколько интересных работ. И чего у них только нет.

А еще у их в той же самой экспозиции был гусеничный БТР электромобиль. Военным нужно иногда тихонечко подкрасться, что-нибудь также тихонечко привезти, увезти, кого-нибудь эвакуировать, взрывчатку заложить, им нужно, чтобы эта штука работала долго, но, к сожалению, элементная база не позволяет 100% импортозамещение, нет у нас в стране, не производим, ничего не производим. Но Александр Дементьев автор подобного проекта потихонечку показала Министерству обороны свою работу.

Министерство обороны поставило лайк, высказало свои замечания и потихонечку уже работает в сторону гибрида, потому что есть возможность совместить двигатель внутреннего сгорания с генератором, и в качестве заказчика, он на всякий случай еще подразумевает мчсэвцев, которым не так важно, чтобы элементная база была полностью наша. При этом, он ссылается на разборки на уровне Министерства обороны, когда есть некие наши аналоги, они производятся в Зеленограде, где-то со скоростью приблизительно один экземпляр в пять лет стоимостью 30 миллионов.

А здесь разрабатывается технология под ключ, модульная, позволяющая для конкретного заказчика сделать это во много раз дешевле, кратно дешевле, осталось только, чтобы заказчик проявил к этому серьезный интерес. Молодцы, это правильное направление. Хотя, на электрических танках вряд ли мы когда-нибудь будем воевать, сама по себе затея и сам по себе заход на Министерство обороны это одно из самых логичных решений, поскольку у этого заказчика в случае появления интереса, найдутся и варианты по финансированию.

А еще студент Василий взял старый горбатый Запорожец, там он тоже стоял, и сделал из него электромобиль. Вытряхнул оттуда старый двигатель тот самый чудовищный, благодаря которому Запорожец не ехал вообще никогда, даже не смотря на то, что был форсирован до 30 лошадиных сил, поставил туда 30ти килловатник, восемь аккумуляторов, запитал их последовательно.

Сейчас дописывает программу и вот он уже готовый электромобиль, после чего будут испытания, посмотрит какой запах хода. В Европе тенденция набрала уже даже целый портфель заказов, потому что есть несколько фирм, которые занимаются тем, что берут старые Mini Cooper и превращают их в электромобили, не проходящие по экологическому классу Европы, там все-таки голубые побеждают здравый смысл, поэтому скоро будет Евро-7.

А когда берешь старую блистательную любимую машинку, вытряхиваешь ее не очень подходящие под голубые требования двигатель и всю остальную начинку, ставишь туда электрифицированное сердечко, получаешь результат, который позволяет тебе в том числе ездить в зону с нулевым выбросом на замечательной машине, вызывающей только положительные эмоции. Вот у нас теперь МАМИшники тоже сделали подобную работу. Молодцы!

Такой же электрический, но уже, пожалуй, велосипед под названием Лунный ровер стоял и шевелил колесиками. Если будет после натурных испытаний заказ, то несколько студентов полетят на Луну, доделывая эту лабораторную работу. Давно у нас никто не заказывал технику для освоения Луны. Audi сейчас сделало машинку, и показывает ее по большим экранам. И МАМИшники тоже сделали эту машинку, которая поедет по Луне. Осталось только с отрядом космонавтов договориться, потому что я бы, например, не рискнул. К счастью, я и не учусь в этом институте.

Нашел я там и кафедру транспортного дизайна. Эти мальчики, у которых горят глаза, есть школа, они хотят рисовать машины и чем они отличаются от ребят из Строгановки, где тоже существует подобная группировка автомобильных дизайнеров? Тем, что они знают конструкцию. Если они берутся за проект, они созидают не просто абстрактно красивые формы, но еще и знают, куда можно засунуть двигатель, где должна быть выхлопная труба, и в какую сторону вращаются колеса.

Получается довольно любопытно, хотя макет, который они показали проекта ВАЗа 2050 года, он уже колес не подразумевал, был на электромагнитной подушке, но здесь дизайнеры отвязались, они, получив стандартное задание, ответили на него нестандартными формами. Приятно то, что красиво.

Кстати, если вы помните по итогам прошлого года смотр работ МАМИшников, то, например, буханка совершенно альтернативная новая и ненужная заводу, но, тем не менее, существующая уже в виде макета работа Алексея Бравермана тоже произвела очень сильное впечатление и он, как выпускник факультета транспортного дизайна.

Ребята интересные. Когда с ними говоришь, ну дети же абсолютные, 18-19 лет, второй курс и они тоже несут в себе веру в успех. Молодчина Пабло Эмилио Итурралде, он заражает успехом. Стоит мальчишка и говорит: «X-ray и X-дизайн это очень правильно, он освежил облик Жигулей. Теперь посмотрите, как растут продажи. Vesta и Xray продаются лучше, чем Калина и Гранта».

У него субъективный взгляд, но он в это верит. Когда ребенок в это верит, когда у него за спиной стоит преподаватель, подталкивающий его к творчеству, к состязанию, конкурсам и готовый еще для него найти техническое воплощение, тогда получается не теоретик, а практик.

Знаменитый дизайнер Сакиасян он тоже МАМИшник, он оттуда встал на крыло. Тот же знаменитый Алышев блистательный совершенно. Это же вот они МАМИшники. Это люди, которые научились тогда еще в предыдущих условиях, а важна преемственность поколений, нужны специалисты. И на этих специалистов будет спрос, потому что сейчас в возрождении МАМИ, когда он трансформировался в политехнический Университет, имя его заново выстраивается и выстаивается оно конкретными делами. Получится ли? Да, конечно!

Потому что пришли другие люди, новая команда, к старикам пришла молодежь и эта молодежь верит в успех, эта молодежь сделана в совершенно других условиях. Пабло Эмилио Итурралде Бакеро, который будет у меня на эфире в начале июня, готовьте вопросы, который вытянет этот воз.

В помощь ему очень много специалистов, замечательная Татьяна Анатольевна Солюс начальник центра по связям с общественностью, принимавшая участие в организации всего этого и как дирижер всего этого абсолютно незрима, пересекавшая человеческие судьбы, потому что после того, как мы власть наговорились с Итурралде, она аккуратно сказала:

«Как тебе Интурралде?», я говорю «Замечательно!», «Я специально стояла и смотрела, когда ты с предыдущими кафедралами наобщаешься и по мановению волшебной палочки явила перед тобой замечательного Пабло Эмилио». Прекрасный дирижер прекрасная тонкая работа. У этих людей получится.

До тех пор, пока громили МАМИ, сливали, форматировали пока несчастные эти многострадальные институты, не нужные пытались запихнуть в одну упаковку, было не очень понятно кто куда как выплывет. Вполне возможно, что некоторые направления так и останутся в состоянии перспективного существования. Будут, но никому не нужны. При отсутствии автомобильной промышленности в нашей стране МАМИ в виде политехнического университета добьется успеха, у них получится.

И через какое-то время вполне возможно, что возрождение инженерной автомобильной школы, благодаря Пабло Эмилио состоится и будут наши инженеры, за которых не будет стыдно. Причем, он как человек уже полностью наш, он говорит: «Очень жалко, что сейчас приглашают специалистов из-за рубежа и на многих ключевых позициях автомобильных заводов иностранцы. Наша задача сделать так, чтобы выбрали моих выпускников. Чтобы мои студенты стали теми самыми высокооплачиваемыми специалистами мирового класса экстрауровня, которых покупают по всему миру и, которые, конечно же, в первую очередь должны быть востребованы именно в нашей автомобильной промышленности».

У нашего автопрома даже собственного министерства не существует, это такая маленькая секция в Минпромторге. Минпромторгу далеко до понимания того, как стратегически должна существовать, выстраиваться и в какую сторону расти и развиваться автомобильная промышленность. Ничего у Минпромторга не получится в этом отношении, они не знают, как должна выглядеть автомобильная промышленность. А вот в институте растят те самые кадры, которые через какое-то время став профессионалами, приведут наше Правительство к воссозданию Министерства автомобильной промышленности. У нас будет через некоторое количество лет Министрство автомобильной промышленности.

И помимо нынешнего суицидального состояния, когда мы производим чужое в ущерб своим собственным интересам, мы придем не только к филькиной грамоте, которая на сегодняшний день у нас называется стратегией развития автомобильной промышленности до 2025 года, это ни о чем абсолютно. Там не то, что не стратегия, там даже тактики нет. Это просто бумажка, многотомная, бесперспективная и неинтересная. Мы придем к тому, что у нас будет действительно стратегия. Подобное может появиться только тогда, когда есть носители этой идеи, есть специалисты. Специалисты есть, их готовит эквадорец Итурралде и он их вырастит.

Тут же будут бауманцы, выпусники, в том числе знаменитой кафедры, которая через какое-то время я так понимаю, получит имя Анищенко, поршневых двигателей. Там тоже замечательные, очень устремленные люди растут. Придет еще некоторое количество других инженеров. По крупицам из не уничтоженных институтов, выращенных такими же людьми с идеями.

Когда есть идея, когда не хочется оборачиваться назад, когда есть движение вперед, тогда все получится. Очень важно то, что наша автомобильная промышленность никому не нужна абсолютно, получила людей, готовых взяться за ее возрождение. То, что помощь пришла из-за границы замечательно. Не будем возражать против того, что наш русский Пабло Эмилио Итурралде Бакеро, рожденный в Эквадоре с нашим российским паспортом готов сделать за нас то, до чего у нас нашего величия не хватает, мы же невероятно крутые, мы же потрясающе серьезные ребята и прекрасно знаем, как не надо и почему не получится, а он знает как надо, он знает почему получится, он это сделает.

И еще несколько институтов, где есть подобные люди, они дадут поросль инженеров, способных вернуть нам автомобильную промышленность, написать нам стратегию, создать автомобильное министерство и перейти не только к эксплуатации чужеродного, но и к созиданию своего.

Слушатель: Имею машину Renault Stepway, прошла 70 тысяч. В общем то никаких проблем нет. Хочу ее продать и взять Solaris. Как вы посоветуете это лучший выбор, чем я имею?

С. Асланян: У вас на сегодняшний день замечательная машина, которая вас ни разу не подвела. У которой удобный кузов и в которую садится на заднее сиденье можно не пригибаясь. Solaris будет неплохой машиной, он будет совершенно другим по сути.

Другим по кузову, но садиться на заднее сиденье будет не так удобно, там крыша не ниспадающая. Выигрыша всерьез у вас не будет. Вы меняете одну хорошую машину на другую хорошую машину. На мой взгляд это рановато, потому что 70 тысяч это будет просто кому-то подарок сделаете, кто-то на вторичном рынке с огромным удовольствием возьмет хорошо обкатанную машину, которой сносу пока еще нет, тем более она не ржавеет.

Соответственно, вы на этой реношке можете проездить ближайшие лет пять без каких-либо нареканий. Ну, за 100 пусть она у вас добежит и после этого Solaris, тем более первый год выпуска любого автомобиля на любом заводе мира, он очень тревожный, у машины есть тенденция зависнуть на подъемнике на всю оставшуюся жизнь. Подождите годик и спокойно пойдете 100 тысячный Renault сдадите и нулевый Solaris себе возьмете.

Игорь: Санкт-Петербург. Volvo S60 2008 года хочется поменять на такую же S60, посвежее или какую-нибудь альтернативу вы бы посоветовали?

С. Асланян: Вас пробег не устраивает? Вы посмотрели на цифру на одометре и схватились за валидол?

Игорь: Скажу честно, никаких претензий к машине не испытывал, но все-таки 2008 год это 2008 год, горя я с ней не знал. Хочется освежить. С подобными параметрами и для форса, в том числе.

С. Асланян: Вы берете машину уже совсем другую. Это будет машина на другой платформе, с другим кузовом. Она кстати и визуально чуть поменьше и по факту чуть поменьше. Да, ничто так не старит мужчину, как старая жена, поэтому если есть возможность сменить жену или машину, можно омолодиться на этом фоне. Если получится по кошельку замахнуться на полный привод, это будет здорово, потому что у Volvo очень хорошо работает полный привод. По двигателю бензин, потому что дизель к сожаленью, будет потихонечку закоксованным, если на вторичном рынке смотреть, и, так или иначе, потребует чуть больше денег, чем бензин. С бензином проблем меньше. В остальном как повезет. Как только вы найдете машину с внятно скрученным спидометром и хорошо подделанными документами, также ваше сердце успокоиться и вы купите себе достойный аппарат.

Игорь: Спасибо большое. А из альтернатив чтобы вы порекомендовали в этой ценовой категории?

С. Асланян: Представьте себе, Игорь, вы миллионер, вы выходите на вторичный рынок с миллионом рублей и к вашим услугам вся планета Земля, начиная от индийской махиндры(чучундры) заканчивая шестисотым Mercedes, правда там дырки в радиаторе, но они запаиваются. Ваш вопрос «что купить на миллион» не имеет четкого ответа, потому что на миллион вы можете купить все, вот вообще все, любую машину любого года. Кроме запредельных мечтаний. Tesla за миллион пока не купите, остальное да.

Игорь: Tesla заманчиво очень.

С. Асланян: А зачем? Что вы будете делать с этой электрической штуковиной в Питере?

Игорь: Как только будет культура электровождения, сразу станет из области интереса. Это чисто мое.

С. Асланян: Культура или инфраструктура?

Игорь: Инфраструктура она всегда часть культуры, на мой взгляд.

С. Асланян: То есть по началу должен товарищ Полтавченко в какой-то момент вдруг прозреть и сказать «а давайте-ка мы вот эти несколько миллиардов, которым мы не может никак вытрясти из Банка реконструкции развития на обустройство платных парковок в Санкт-Петербурге направим на инфраструктуру для зарядки электромобилей». Верите?

Игорь: Пока что с трудом.

С. Асланян: А потом вот, предположим, они появились и Tesla 5ти миллионная не подешевеет. Renault Zoe или Kangoo электрическая плюс что-нибудь из Японии, вот собственно и все. И Nissan Leaf конечно же. Культура получается несколько однобокой. Как вы видите себя в этом формате?

Игорь: Пока это из области мечт. А по поводу Volvo спасибо огромное, вы внесли успокоение в мое сердце. Потому что я на новом варианте прокатился, остался доволен. Хотелось послушать мнение профессионала.

С. Асланян: В новом меня очень смущает длина крыши над головами задних пассажиров, там над затылком у них стекло. Человек, который сидит, откинув голову на подголовник, не имеет защиты головы. Если машина не дай Бог перевернется, стекло вылетит тут же и тормозить об субстрат он будет собственной лысиной. Volvo очень тщательно скрывает этот момент. Она же говорит о том, что наши машины абсолютно безопасны и там не просто пятизвездочный рейтинг по Evro NCAP, мы основоположники рейтинга.

А в действительности, у них есть очень серьезный просчет по безопасности сидящих сзади. Если в момент удара они успеют наклониться вперед, шансы выжить есть. Если удар был сзади с опрокидыванием, шансов, на мой субъективный взгляд, гораздо меньше. Это оценочное суждение, но когда голова не закрыта, мне тревожно. По-моему вы встревожились, в отличие от инженеров Volvo.