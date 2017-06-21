Превращение МАМИ в Московский политех 502

Кому нужен Московский завод ВТУЗ при давно скончавшемся заводе имени Лихачева ЗИЛ? Никому он не нужен.

Кому нужен Московский полиграфический институт? К сожалению, уже никому не нужен. Кому нужен Московский государственный вечерний металлургический институт? Да никому он не нужен. А кому нужен Московский заочный политехнический институт? Тоже никому. А Институт химического машиностроения. Тоже никому не нужен. Кому нужен Московский автомеханический институт, тем более при нашем нынешнем векторе развития нашего автопрома.

Вот эти институты на самом деле мало востребованы. Специалисты, которых они готовят на рынке труда, находят себе приложение, какое бы то ни было с трудом. И вообще по хорошему их можно было закрыть, но все-таки там же есть какая-то научная жизнь, кадры, уважаемые люди, заслуженные имена, есть даже студенты, которые хотят туда прийти и чему-то поучится. Вместо того, чтобы это все закрыть, решили провести реновацию — слить их воедино.

В результате мы получили Московский политех, теперь в Москве политехов два, один из них университет, второй музей. Политехнический музей находится на реконструкции, поэтому ближайшее время, скорее всего любое упоминание московского политеха будет означать, что мы говорим о Московском политехническом Университете.

МАМИ Московский автомеханический институт стал локомотивом этого слияния, потому что по большому счету он единственный, в ком есть еще определенный процент здравого смысла и, вокруг которого имеет смысл пытаться переформатировать не только научную базу, но и направление подготовки студентов. Ясно, что впрямую вот та автомобильная промышленность, которая была при советской власти, она умерла. К сожалению, она умерла навсегда. Мы не смогли уберечь собственный автопром.

Московский автомеханический институт готовил инженеров, конструкторов, дизайнеров, людей, задачи которых построить новый автомобиль. И Московский автодорожный МАДИ он занимался тем, что готовил эксплуатационников, например, начальников транспортных цехов, таких, как Сан Саныч Пикуленко. МАМИ в общем то в результате этой реформы тоже тихо растворился, став автомобильным факультетом политеха. И, как говорила лиса Алиса вместе с котом Базилио: «За его жизнь я бы не дал дохлой мухи», потому что перспектива очень туманная.

На днях Московский политех провел показ студенческий работ и торжественно отметил 30-летие студенческого конструкторского бюро СКБ. Из скбэшников довольно много людей на виду и на слуху сейчас, в том числе в автомобильной журналистике, например, Денис Орлов он мамишник и скбэшник, Ванечка Подерин горячо мною любимый и Володя Киреев блистательный это все как раз скбэшники.

Очень интересно было туда прийти посмотреть. Ведь все-таки какая-то жизнь есть. Дети туда учиться пришли. Конечно, была тревога, что можно разглядеть такого интересного на обломках МАМИ, переформатированного в целых политехнический Университет с очень неясными какими-то намерениями, перспективами и дорогой в будущее. Ретроспектива работ предыдущих лет, это интересно, Карди машинка работы Алышева, вертолет, базовский транспортёр это ракетовоз очень серьезная техника тоже мамишники принимали участие в нем. И работы современные, а вот это самое интересное. Когда стоит машина Kia Ceed, то возникает вопрос «что здесь такого мамишного?», а это на самом деле беспилотная машина.

Сделана она в рамках студенческого конкурса и она пока еще не тот самый разум, который может состязаться с американским проектом Darpa или с тем, что разработало конструкторское бюро «Март» в начале 20 века воплотив это в концепте под название «Экстремист», но это тем не менее поисковая работа, которая имеет совершенно четкие задачи и потихонечку продвигается в том, чтобы наши беспилотники тоже были с определенными зачатками разума.

Кафедра, которая представляла это «Автоматика и управление технических систем», она как раз с одной стороны выявляет потенциал студентов, а с другой позволяет им двигаться дальше. Ведь это очень большая ошибка, когда с первокурсников пытаются уже чего-то требовать. Первокурсник это ребенок, он конечно талантливый, он экзамены сдал, но он ничего не знает, ничего не умеет, вообще ничего не знает и вообще ничего не умеет.

Он может быть к пятому курсу станет инженером, дай Бог, если еще и конструктором, замечательно, если дизайнером, хуже, если не станет никем. Разбудить его потенциал можно задачами. Задачи должны быть сформулированы в виде состязания, потому что, когда тебе дают просто работу без срока, скорее всего ничего не получится. Это та самая конкурентная среда, которая что в политике чрезвычайно важно, что в экономике, что в бизнесе.

Беспилотный Kia Ceed с одной стороны, понятно, что это старт, которому еще пока рано аплодировать, а с другой стороны это очень правильно направление работы. Когда я поговорил с руководителем этого проекта с Екатериной Борисовной Чебоненко, она несколько раз упомянула, что эта работа создана в рамках состязания. И вот эта соревновательность заинтриговала меня невероятно и бац передо мной происходит смена кадра и передо мной появляется человек чрезвычайно бойко говорящий сразу обо всем, он декан транспортного факультета, то есть на старые деньги это ректор МАМИ. На сегодняшний день это руководитель транспортного факультета политехнического университета и начальник Центра развития инжиниринга. Теперь затаите дыхание и выслушайте имя этого человека. Внимание Пабло Эмилио Итурралде Бакеро.

Вот так. Иностранец. Человек из Эквадора. Бывший студент МАМИ. Он закончил МАМИ, он приехал к себе в Эквадор, поработал там, вернулся остался здесь у нас преподавателем, на сегодняшний день он декан транспортного факультета. Человек с чумовой энергией, потрясающе говорящий на русском языке именно от него идет эта волна, благодаря которой становится понятно — выживет МАМИ. Если бы сидел наш чрезвычайно уважаемый человек, предположим такой, которому нужно кланяться в пояс и бить челом, мы бы имели то же самое, что и МГУ. По поводу МГУ, мягко говоря, есть определенные сомнения. По поводу МАМИ, после того как я увидел декана, абсолютно никаких сомнений.

Итурралде это человек без тормозов, сформированный в совершенно другой культуре, которому абсолютно по барабану вот эти наши исторические неудачи и постоянные разговоры о том, что при советской власти МАМИ был помните какой школой, он не живет вчерашним днем. СКБ, которому 30 лет кивнул головой и поставил лайк и он побежал уже дальше. Именно он создал тот самый Центра развития инжиниринга, который на сегодняшний день потихонечку превращается в коммерческую структуру кормящую проекты и именно от него от Итурралде идет состязательность.

Он говорит: «Когда мы выставились первый раз только на формулу студента, нам не с кем было соревноваться. Потом мы взяли подключили бауманку. Бауманка потихонечку первое время у нас перенимала опыт, сегодня это наш злейший враг. Сегодня Бауманка делает такие машины, с которыми нам очень тяжело бороться. Мы регулярно проигрываем. И мы получаем очень серьезный удар от бетон, когда падаем с пьедестала, чтобы бауманка нас на виражах обходит замечательно. Это же плюс. Вот только так может родится интересная конструкция». Именно в этом состязательном процессе студент перестает почивать на лаврах и рвется всерьез что-то сделать.

Причем, Пабло Итурралде выстроил процесс таким образом, что провозгласив не только состязательность, а еще наш русский девиз «Быть, а не казаться», он студента растит на уровне производственника, понимающего процессы станки, слесарка, сварка, гнуть металл на трубогибе, координатный стол с разметкой. Работая над формулой студента, он объясняет, что если мы вдруг на аутсорс отдаем какую-то функцию, значит, мой студент не постигнет этот процесс. Поэтому начиная с 30%, которые были вложением самого института они пришли к 83%.

Единственное, что они берут на стороне, покупают блок цилиндров и часть управляющей электроники и шины. Шины не льют еще пока на заднем дворе. Все остальное это становление инженера, потому что Пабло Эмилио, не смотря на то, что он родился в другой стране, он сразу сказал: «Какая была инженерная школа автомобилестроения в нашей стране. (и «нашей» он имел в виду Россию) Ее нужно возрождать. На сегодняшний день этих людей никто не готовит. Я должен их вырастить, поэтому у меня все процессы здесь заточены таким образом, чтобы студент к третьему курсу уже был готов прийти работать в Центр развития инжиниринга и стать практиком, тогда к пятому курсу он будет действительно инженером, который еще понимает и технологии. Ведь задача мамишника, политеховца не просто сказать, а еще и подтвердить делом».

Мало додуматься, нужно воплотить. А кто будет воплощать? Вы помните, каков инженер Шухов? Ведь мы же его называем именно инженером, мы не говорим о том, что суховская башня она архитектурное явление, нет она инженерное явление. Шухов это тот самый ориентир школы инжиниринга, на которую сегодня обратил внимание Бакеро Итурралде Эмилио Пабло. Прочитайте в любой последовательности его блистательное имя и кстати выучите его, потому что 6 июня Итурралде будет гостем у нас на эфире и на сайте amsrus.ru, мы открываем страницу с вашими вопросами. Вдруг вам есть что спросить у декана транспортного факультета политехнического университета. Пабло Итурралде будет здесь в эфире на растерзания, в том числе при помощи ваших вопросов, рассказывать нам чрезвычайно интересные вещи.

Я прошелся с ним по лабораториям, я посмотрел не только, как горят у него глаза, а как горят глаза у студентов. Мальчики, девочки, детишки, они туда пришли для того, чтобы понюхать вот эту инженерную школу. Как ее можно понюхать? Став практиком. И они там делают формулу студента, электробайки. Мы не знаем с вами про электрические мотоциклы, потому что в нашей стране они никому не нужны. И в принципе развитие электромобильной техники у нас мало востребовано. Я у него спросил: «А для кого вы работаете?», он говорит: «Так у нас в Испании куча побед. И немцы у нас уже покупают готовые конструкторские разработки, причем вместе с инженерами, которые это сделали.

Потому что мы кадры готовим не в абстрактную автомобильную промышленность, омертвлённую в России, мы готовим в том числе в теснейшем контакте с нашими заказчиками». К нему приходят заказчики и они смотрят за становлением мальчиков и девочек, превращающихся в инженеров. А потом закупают на корню готового инженера, конструктора того человека, который совмещает в себе эти параметры, он выращен Пабло Эмилио Итурралде Бакеро для того, чтобы работать по всему миру и конечно же в нашей стране.

Мы идем по этой экспозиции, Пабло хватает желтую машинку, она весит 10 килограмм, такая довольно крупная игрушка, и говорит: «На самом деле это не просто именно игрушка, это обучающий комплекс, который мы производим и продаем. Продаем тем, кто интересуется техникой, потому что это настоящая машина, в ней настоящая трансмиссия, настоящее рулевое управление, настоящий двигатель, настоящая коробка и в процессе сборки вы будет понимать, как устроен автомобиль».

У нас раньше в автошколах пытались эту дисциплину преподавать, приходила блондинка, ей говорили: «Вот этот двигатель М-412 у него цилиндро-поршневая группа и степень сжатия», после чего, как правило, блондинка теряла разум, потому что понять, что это такое было невозможно, а под капотом она этого никогда не видела. И вот вы покупаете изделие Итурралде и собирая его, понимаете, как устроен автомобиль, потом вы на нем катаетесь, ломаете и через какое-то время начинаете его ремонтировать, понимая, как устроен автомобиль.

Вырастаете во взрослого человека с пониманием, как устроен автомобиль, начинаете уже потихонечку в дилерском центре правильно формулировать вопросы, а если что и в гаражах при помощи других таких же постигших и научившихся ремонтировать собственное транспортное средство вне зависимости от того, насколько оно сложное, потому что даже и электрическая часть в этом изделии сделана по взрослому.