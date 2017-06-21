Повторная экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови ребенка 211

Повторная судебно-медицинская экспертиза полностью подтвердила факт наличия высокой дозы алкоголя в организме мальчика, который погиб в ДТП в Балашихе.

«Результаты повторного исследования крови погибшего ребенка однозначно свидетельствуют о том, что исследуемый и контрольный образцы принадлежат именно ему, и в них присутствует значительное количество алкоголя», — сказал собеседник агентства. Признаков халатности в действиях эксперта, проводившего первоначальную экспертизу, не усматривается.

В сообщении «Интерфакса» говорится , что специалисты выясняют, какой именно напиток и в каком количестве употреблял перед смертью ребенок.

«В эксгумации мальчика для проведения еще одного исследования необходимости также нет, но окончательное решение по этой процедуре еще не принято», — сказал источник.

15 июня пресс-служба подмосковного главка МВД сообщила о возбуждении уголовного дела по факту гибели в апреле шестилетнего мальчика под колесами автомобиля, которым управляла 31-летняя женщина, во дворе жилого дома в городе Железнодорожном.

Ей предъявлено обвинение в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем смерть.

Судебно-медицинские эксперты вынесли заключение, согласно которому в крови погибшего мальчика содержалось 2,7 промилле алкоголя, что соответствует высокой степени опьянения.

Последнее обстоятельство вызвало широкий общественный резонанс и сомнения в результатах экспертизы.