Повторная экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови ребенка

Повторная экспертиза выявила алкоголь в организме погибшего в Подмосковье ребенка.
«Результаты повторного исследования крови погибшего ребенка однозначно свидетельствуют о том, что исследуемый и контрольный образцы принадлежат именно ему, и в них присутствует значительное количество алкоголя», — сказал собеседник агентства. Признаков халатности в действиях эксперта, проводившего первоначальную экспертизу, не усматривается.
В сообщении «Интерфакса» говорится, что специалисты выясняют, какой именно напиток и в каком количестве употреблял перед смертью ребенок.
«В эксгумации мальчика для проведения еще одного исследования необходимости также нет, но окончательное решение по этой процедуре еще не принято», — сказал источник.
15 июня пресс-служба подмосковного главка МВД сообщила о возбуждении уголовного дела по факту гибели в апреле шестилетнего мальчика под колесами автомобиля, которым управляла 31-летняя женщина, во дворе жилого дома в городе Железнодорожном.
Ей предъявлено обвинение в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем смерть.
Судебно-медицинские эксперты вынесли заключение, согласно которому в крови погибшего мальчика содержалось 2,7 промилле алкоголя, что соответствует высокой степени опьянения.
Последнее обстоятельство вызвало широкий общественный резонанс и сомнения в результатах экспертизы.
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Не, 2,7 промиле=бутылка водки, он после этой дозы должен умереть, сразу.
2,7 промилле для взрослого бутылка водки. Для 25 кг ребенка — стакан вина. Смертельная доза 5-6 промилле.
А вообще , история мутная. У меня нет уверенности, после просмотра фото с места ДТП, что она могла предотвратить наезд..
Алкоголь был в крови до наезда или уже после?
При жизни
Как такое возможно? Его кто-то «угостил»?
Не согласен.От 2,7 промилей в крови ребёнок должен впасть в кому.
Послушайте, если предположить, что малец выкушал паллитру, от него должно было нести перегарищем. За версту. Это должна была зафиксировать бригада скорой. Свидетели, опять же..Где эти показания-заявления? Гомосексуализм какой-то выходит..
А какая собственно разница? То есть пьяных (в чем конечно есть сомнения) можно безнаказанно давить на дворовой территории?
Куда делся Гараж на эхе?
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