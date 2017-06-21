Повторная экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови ребенка
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Повторная экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови ребенка
Июнь 21 19:58 2017

Повторная судебно-медицинская экспертиза полностью подтвердила факт наличия высокой дозы алкоголя в организме мальчика, который погиб в ДТП в Балашихе.

Повторная экспертиза выявила алкоголь в организме погибшего в Подмосковье ребенка.

«Результаты повторного исследования крови погибшего ребенка однозначно свидетельствуют о том, что исследуемый и контрольный образцы принадлежат именно ему, и в них присутствует значительное количество алкоголя», — сказал собеседник агентства. Признаков халатности в действиях эксперта, проводившего первоначальную экспертизу, не усматривается.

В сообщении «Интерфакса» говорится, что специалисты выясняют, какой именно напиток и в каком количестве употреблял перед смертью ребенок.

«В эксгумации мальчика для проведения еще одного исследования необходимости также нет, но окончательное решение по этой процедуре еще не принято», — сказал источник.

15 июня пресс-служба подмосковного главка МВД сообщила о возбуждении уголовного дела по факту гибели в апреле шестилетнего мальчика под колесами автомобиля, которым управляла 31-летняя женщина, во дворе жилого дома в городе Железнодорожном.

Ей предъявлено обвинение в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем смерть.

Судебно-медицинские эксперты вынесли заключение, согласно которому в крови погибшего мальчика содержалось 2,7 промилле алкоголя, что соответствует высокой степени опьянения.

Последнее обстоятельство вызвало широкий общественный резонанс и сомнения в результатах экспертизы.

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AMSRUS
AMSRUS

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9 комментариев

  1. Вадим Переделкин
    Июнь 21, 20:20 #1 Вадим Переделкин

    Не, 2,7 промиле=бутылка водки, он после этой дозы должен умереть, сразу.

  2. Борис Лядин
    Июнь 21, 20:25 #2 Борис Лядин

    2,7 промилле для взрослого бутылка водки. Для 25 кг ребенка — стакан вина. Смертельная доза 5-6 промилле.
    А вообще , история мутная. У меня нет уверенности, после просмотра фото с места ДТП, что она могла предотвратить наезд..

  3. валерия строганова
    Июнь 21, 21:21 #3 валерия строганова

    Алкоголь был в крови до наезда или уже после?

  4. Таня Чурсина
    Июнь 21, 21:26 #4 Таня Чурсина

    Как такое возможно? Его кто-то «угостил»?

  5. Nikita Kirillov
    Июнь 21, 21:29 #5 Nikita Kirillov

    Не согласен.От 2,7 промилей в крови ребёнок должен впасть в кому.

  6. Юрий Фроликов
    Июнь 21, 22:21 #6 Юрий Фроликов

    Послушайте, если предположить, что малец выкушал паллитру, от него должно было нести перегарищем. За версту. Это должна была зафиксировать бригада скорой. Свидетели, опять же..Где эти показания-заявления? Гомосексуализм какой-то выходит..

  7. Серега Жуков
    Июнь 21, 23:32 #7 Серега Жуков

    А какая собственно разница? То есть пьяных (в чем конечно есть сомнения) можно безнаказанно давить на дворовой территории?

  8. Tomas Yanin
    Июнь 22, 00:00 #8 Tomas Yanin

    Куда делся Гараж на эхе?

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