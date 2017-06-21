Мы их забыли… 116

5 забытых суперкаров из 90-х.

90-е стали эпохой суперкаров. Среди таких известных авто, как Ferrari F50, Lamborghini Diablo, McLaren F1 были хотя и не такие именитые, но не менее интересные модели.

Bugatti EB110

Автомобиль в честь 110-летия основателя марки Этторе Бугатти. Оборудован 12-цилиндровым V-образным двигателем с углом развала 60°, системой DOHC. Конструктор Паоло Станцани применил такие уникальные решения, как пять клапанов на цилиндр и четыре турбокомпрессора. Полноприводная трансмиссия приводилась в движение посредством 6-ступенчатой механической КПП. По умолчанию 73 % тяги реализовывалось через задние колёса. При рабочем объёме 3499 см³ выходная мощность двигателя составила 553 л. с. при 8000 об./мин. Разгон с места до 100 км/ч в стандартном варианте GT длится 3,46 секунды и завершается на максимальной отметке 342 км/ч. Одна из таких машин принадлежала Михаэлю Шумахеру.

Jaguar XJR-15

Суперкар отличался наличием педали газа с электронным приводом и мощным 12-цилиндровым двигателем. 450 л.с. легко разгоняли автомобиль до первой сотни за 3,9 секунды. Весил этот Ягуар в кузове купе около тонны, и всё благодаря карбоновому кузову. Разгон с места до 100 км/ч длится до 3,1 секунд и развивал 300 км/ч.

Mercedes-Benz CLK-GTR

Спорткар стал юбилейной моделью по случаю возвращения Mercedes-Benz. Представлен в 1997 году для участия в новой серии чемпионата FIA GT. Автомобиль оснащался 6,9-литровым 12-цилиндровым V-образным двигателем мощностью более 600 лошадиных сил. Это позволяло машине разгоняться до 100 км/ч за 3,8 с, развивая максимально 344 км/ч. Всего было выпущено 20 автомобилей этой модели в кузове купе и 6 родстеров.

Nissan R390 GT1

Автомобиль был создан для гонок GT в 1997 году. Оснащен 8-цилиндровым двигателем мощностью 550 л.с. и объёмом 3,5 литров. Гоночный спорткар разгонялся до 100 км/ч за 3,9 секунд, а его максимальная скорость составляла 354 км/ч. С конвейера сошло всего 2 автомобиля.

Vector M12

Суперкар построили на базе Lamborghini Diablo. У Diablo модель заимствовала элементы подвески и двигатель — V12, объем 5.7 литра, мощность 492 л.с и 576 Нм момента. Двигатель позволял машине разгоняться от нуля до 100 км/ч за 4,8 секунды с максимальной скоростью 305 км/ч. При сборке кузова вместо заклепок применялся клей.