Мы их забыли…

90-е стали эпохой суперкаров. Среди таких известных авто, как Ferrari F50, Lamborghini Diablo, McLaren F1 были хотя и не такие именитые, но не менее интересные модели.
Автомобиль в честь 110-летия основателя марки Этторе Бугатти. Оборудован 12-цилиндровым V-образным двигателем с углом развала 60°, системой DOHC. Конструктор Паоло Станцани применил такие уникальные решения, как пять клапанов на цилиндр и четыре турбокомпрессора. Полноприводная трансмиссия приводилась в движение посредством 6-ступенчатой механической КПП. По умолчанию 73 % тяги реализовывалось через задние колёса. При рабочем объёме 3499 см³ выходная мощность двигателя составила 553 л. с. при 8000 об./мин. Разгон с места до 100 км/ч в стандартном варианте GT длится 3,46 секунды и завершается на максимальной отметке 342 км/ч. Одна из таких машин принадлежала Михаэлю Шумахеру.
The Bugatti EB 110 was a mid-engine sports car produced by Bugatti Automobili S.p.A. from 1991 to 1995, when the company went bankrupt. It was the only production model made by Romano Artioli’s Italian incarnation of Bugatti. The car has a 60-valve, quad-turbo V12 fed through 12 individual throttle bodies, powering all four wheels through a six-speed gearbox. The 3.5 L (3499 cc) engine has a bore of 81 mm (3.2 in) and a stroke of 56.6 mm (2.23 in) and is capable of 560 PS (410 kW; 550 hp) at 8000 rpm. Acceleration to 100 km/h (62 mph) takes 3.2 seconds, and the GT has a top speed of 213 mph (343 km/h).
Суперкар отличался наличием педали газа с электронным приводом и мощным 12-цилиндровым двигателем. 450 л.с. легко разгоняли автомобиль до первой сотни за 3,9 секунды. Весил этот Ягуар в кузове купе около тонны, и всё благодаря карбоновому кузову. Разгон с места до 100 км/ч длится до 3,1 секунд и развивал 300 км/ч.
The Jaguar Sport XJR-15 is a two-seater sports car produced by Jaguar Sport, a subsidiary of Jaguar and Tom Walkinshaw Racing between 1990 and 1992. TWR explicitly developed the XJR-15 as a road-going racing car, in the mould of the Jaguar C and D types, the Ford GT40 and the Ferrari 250 GTO.
Спорткар стал юбилейной моделью по случаю возвращения Mercedes-Benz. Представлен в 1997 году для участия в новой серии чемпионата FIA GT. Автомобиль оснащался 6,9-литровым 12-цилиндровым V-образным двигателем мощностью более 600 лошадиных сил. Это позволяло машине разгоняться до 100 км/ч за 3,8 с, развивая максимально 344 км/ч. Всего было выпущено 20 автомобилей этой модели в кузове купе и 6 родстеров.
The Mercedes-Benz CLK GTR is a sports car and race car that was built by Mercedes-AMG, performance and motorsports arm of Mercedes-Benz. A Mercedes-Benz M120 V12 engine would be at the heart of the car, mounted behind the cockpit. Mercedes-AMG claimed a virtual top speed of 335 km/h (208 mph).
Автомобиль был создан для гонок GT в 1997 году. Оснащен 8-цилиндровым двигателем мощностью 550 л.с. и объёмом 3,5 литров. Гоночный спорткар разгонялся до 100 км/ч за 3,9 секунд, а его максимальная скорость составляла 354 км/ч. С конвейера сошло всего 2 автомобиля.
There was some discussion between Nismo and TWR about which engine would power the R390. The iron cast 2.6-liter inline-6 engine used in the Skyline GT-R was deemed to heavy and had a high center of gravity. So they opted to upgrade the VRH engine used in the Nissan R89C ‒ a Group C race car from 1989. This twin-turbocharged 3.5-liter V8 made from aluminium would provide 641 horsepower at 6800 rpm, paired with a six-speed sequential manual.
Суперкар построили на базе Lamborghini Diablo. У Diablo модель заимствовала элементы подвески и двигатель — V12, объем 5.7 литра, мощность 492 л.с и 576 Нм момента. Двигатель позволял машине разгоняться от нуля до 100 км/ч за 4,8 секунды с максимальной скоростью 305 км/ч. При сборке кузова вместо заклепок применялся клей.
The model was produced from 1995 to 1999. The M12 was able to accelerate from zero to 60 mph (97 km/h) in 4.8 seconds and had a top speed of 189 mph (304 km/h).
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