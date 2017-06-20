Все такси будут грустно монотонные
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Все такси будут грустно монотонные
Июнь 20 20:58 2017

В 2018 году закончится срок последнего разрешения на таксомоторные перевозки для автомобилей других цветов.

Через год все такси в Москве станут жёлтыми. Цвет будет свидетельствовать о легальности перевозчика. К единому внешнему виду машины решили привести для того, чтобы пассажиры легко могли отличить легальное такси от нелегального.

Начиная с июня 2013 года в соответствии с городским законом «О легковом такси в Москве» разрешения оформляются только на желтые автомобили.

Как рассказал  заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов:

«Согласно  расчетам, 1 июля 2018 года закончится срок действия последнего разрешения на таксомоторные перевозки для автомобилей других цветов. Проблем с переходом на желтые автомобили у перевозчиков не возникнет»

Мотоциклистам не разрешат ездить по выделенным полосам для городского транспорта. Однако ранее сообщалось, что в Центре организации дорожного движения Москвы обсуждали время и место организации эксперимента по введению отдельной стоп-линии для мотоциклистов, а также разрешение ездить между рядами.Такси Москва

Максим Ликсутов отметил:

«Мы проводили эксперимент, связанный с желанием некоторых мотосообществ ездить по выделенной полосе для городского транспорта. Эксперимент показал, что допуск мотоциклистов на выделенную полосу для городского транспорта нецелесообразен, так как автобусы и такси, перестраиваясь, создают проблемы для движения.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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