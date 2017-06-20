Все такси будут грустно монотонные 29

В 2018 году закончится срок последнего разрешения на таксомоторные перевозки для автомобилей других цветов.

Через год все такси в Москве станут жёлтыми. Цвет будет свидетельствовать о легальности перевозчика. К единому внешнему виду машины решили привести для того, чтобы пассажиры легко могли отличить легальное такси от нелегального.

Начиная с июня 2013 года в соответствии с городским законом «О легковом такси в Москве» разрешения оформляются только на желтые автомобили.

Как рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов:

«Согласно расчетам, 1 июля 2018 года закончится срок действия последнего разрешения на таксомоторные перевозки для автомобилей других цветов. Проблем с переходом на желтые автомобили у перевозчиков не возникнет»

Мотоциклистам не разрешат ездить по выделенным полосам для городского транспорта. Однако ранее сообщалось, что в Центре организации дорожного движения Москвы обсуждали время и место организации эксперимента по введению отдельной стоп-линии для мотоциклистов, а также разрешение ездить между рядами.

Максим Ликсутов отметил: