Свидетелям ДТП угрожали 243

Свидетели ДТП, в результате которого погиб шестилетний мальчик, получали угрозы в свой адрес, «пожелания, чтобы что-то было сказано иначе, как происходило».

ДТП в Балашихе получило широкий резонанс после того, как стало известно, что ребенок, погибший под колесами автомобиля, находился в алкогольном опьянении. В его крови якобы было обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

По итогам встречи с семьей погибшего мальчика, омбудсмен в Московской области Екатерина Семенова отметила:

Ребенок рос в нормальной семье, пагубных привычек ни у кого в семье нет. Ребенок воспитывался в хороших условиях и не мог сделать чего-либо недозволенного». После общения с виновной стороной выяснилось, что попытки извинения выражались в почтовом переводе.

Екатерина Семенова пообещала проконтролировать ситуацию с расследованием гибели ребенка. Она отметила, что собирается ознакомиться с материалами дела, последовательностью всех процедур, а также правильностью их исполнения. Это позволит составить свое экспертное мнение с моральной и юридической точек зрения и «понять, всё ли грамотно было сделано в этом процессе».

Следственным комитетом, была проведена генетическая экспертиза крови погибшего ребенка. Она показала в его крови наличие алкоголя — ​ 2,7 промилле. На этом основании дело против женщины, которая была за рулем автомобиля, было закрыто.

23 апреля автомобиль в подмосковном Железнодорожном сбил мальчика и протащил его более десяти метров. В результате ДТП мальчик скончался на месте.

По словам родителей ребенка, уголовное дело не возбуждалось около месяца, а часть доказательств, в том числе записи камер видеонаблюдения, были уничтожены. Поводом к возобновлению дела стало требование семьи провести повторную экспертизу и жалоба на то, что в ходе расследования его смерти на свидетелей оказывалось давление.

Против судмедэкспертов, выдавших заключение о «пьяном мальчике», возбуждено уголовное дело по статье «Халатность»