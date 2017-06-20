Спорткар Shortcut выпускают в серийное производство 31

DK Racing и КБ «527» представили серийную версию спорткара Shortcut, которая будет поставляться клиентам в 2017 году.

Автомобиль получил более 20 доработок по сравнению с прототипом

Мощность выросла со 150 л.с. до 184 л.с.

Полностью готовый для участия в гонках «Шорткат» стоит 1 млн рублей

На данный момент владельцам уже переданы 2 автомобиля, еще 3 «Шортката» будут поставлены клиентам до конца июня. Основной аудиторией спорткара станут профессиональные гонщики и пилоты любители, а также российские автодромы, приобретающие его для обучения клиентов и сдачи в аренду.

Премьера Shortcut 2017 в фирменной ливрее DK Racing Team состоялась в DK Racing Garage – особом автоспортивном пространстве, которое объединяет инженеров и механиков КБ «527», тренеров DK Racing Academy и менеджеров компании DK Racing. Здесь проектируют и собирают «Шорткат», а также оказывают полный спектр услуг по сопровождению в гонках – от обучения до технической поддержки на гоночных этапах.

«Мы решили представить серийную версию рядом с ее прототипом, созданным в 2016 году. Это позволяет оценить все нововведения и наглядно показать детали, которые удалось сделать более совершенными. Shortcut – единственный на российском рынке гоночный автомобиль, сочетающий высокую удельную мощность с разумным соотношением цены и сроков производства. Это первый гоночный автомобиль, который можно назвать по-настоящему доступным», – подчеркивает Михаил Даев, основатель компании DK Racing.

Подробнее о ключевых доработках в Shortcut 2017:

Двигатель

Изменив конфигурацию выпуска, инженеры КБ «527» снизили сопротивление и противодавление отработавших газов. Это позволило сделать звук выхлопа более ровным и приятным, а также положительно сказалось на отдаче двигателя. Прибавку мощности также обеспечил переход с системы ДМРВ с ресивером на дроссели.

Индивидуальная настройка ЭБУ двигателя позволяет использовать две программы, обеспечивающие разную мощность: 184 л.с. на товарном бензине АИ-98 и порядка 194 л.с. на гоночном бензине АИ-102. При этом расход топлива в гоночном режиме не превышает 25 л/ч. Так, на апрельской 2-часовой гонке MaxPowerCars Endurance Masters2 «Шорткат» переработал в адреналин около 45 литров топлива.

Электроника

Единственный электронный помощник в этом автомобиле – цифровая приборная панель. При проектировании серийной версии перед конструкторами встал выбор: использовать круглые аналоговые приборы или комплектовать спорткар импортной «приборкой» стоимостью около 100 000 рублей. Проблемой первого варианта был внешний вид, второго – цена. В итоге был выбран третий путь – КБ «527» с нуля разработали дизайн и интерфейс устройства.

На экран выводятся 8 основных показателей: обороты коленвала, температура ОЖ, запас топлива, напряжение в бортовой сети, скорость, давление масла, температура масла, свободный параметр. Переключая экраны, на дисплее можно оставить только 2 наиболее важных показателя. Шифт-лайт (индикатор переключения передачи), расположенный над экраном, выполнен в классической для автоспорта цветовой последовательности – зеленый-красный-синий.

«Владелец может настроить приборку под себя, добавить датчики и поменять конфигурацию показателей. Мы уже получили множество запросов на этот девайс отдельно от автомобиля, но до октября эти приборы нельзя будет приобрести отдельно, весь фокус сейчас – на производство готовой к соревнованиям гоночной техники», – отметил Денис Абрамович, директор КБ «527».

Приборка от конструкторов КБ «527» это не просто экран с показателями, но и дата-логгер. Устройство записывает и хранит информацию с датчиков, что помогает определить момент прохождения регламентного ТО и предметно рассматривать гарантийные случаи.

Рама и каркас безопасности

Каркас безопасности со стороны пилота получил Х-образную форму, вместо Y-образной, что дает дополнительную защиту при возможных ударах в эту область. «Шорткат» имеет спортивный паспорт РАФ и все необходимые элементы, обеспечивающие безопасность: интегрированный вварной каркас, узел защиты ног водителя, систему пожаротушения, боковые сетки, накладки на каркас, омологированные FIA 6-точечные ремни безопасности, подголовник.

Шасси

Shortcut 2017 получил сварной задний мост, спроектированный и сваренный специалистами КБ «527». Ранее этот узел был заимствован у ВАЗ 2101, но не отвечал требованиям по геометрической точности – с завода деталь выходила несколько изогнутой. Это не критично для гражданского автомобиля, но играет большую роль для гоночной техники, так как мешает при настройке и развесовке.

Выбор в пользу моста был сделан из-за доступности разных главных пар и блокировок, а также веса. Есть много теорий о том, что лучше на задней оси – балка или многорычажная подвеска. Первая позволяет сохранять постоянный развал между правым и левым колесом, что дает возможность управляемо скользить задней осью в трейл брейкинге. При этом независимая подвеска комфортнее и позволяет точнее регулировать углы установки колес.

В поворотах они ведут себя по-разному: в финальной стадии торможения балка цепляется двумя колесами и немного скользит, а многорычажная стремится вывесить внутреннее заднее колесо.

Недостаточная «гибкость» такого решения компенсируется регулировкой подвески по параметрам высоты и сжатия/отбоя.

Опции

В базовой комплектации Shortcut 2017 полностью готов для участия в российских гоночных сериях. Тем не менее, клиент может сделать свой автомобиль еще более индивидуальным, заказав следующие опции:

Омологированное РАФ алюминиевое кресло-ковш (доступно с августа 2017 года) – 50 000 рублей (в стандартной комплектации – ложемент, формируемый под клиента).

Быстросъемная муфта руля – 9 500 или 14 500 рублей в зависимости от производителя.

Оригинальное изображение, отфрезерованное на клапанной крышке – 15 000 рублей.

6-точечные ремни безопасности с возможностью использования HANS – 40 000 рублей.

Электронная пенная система пожаротушения – 45 200 рублей с установкой (в стандартной комплектации – система пожаротушения МАГ-2М).

Механическая пенная система пожаротушения – 45 200 рублей с установкой.

Светодиодные блоки фар ближнего и дальнего света – 10 000 рублей.

Приборная панель из карбона – 15 000 рублей.

Туннель карданного вала из карбона – 22 500 рублей.

Топливный бак на 60 литров из алюминия – 10 500 рублей (в стандартной комплектации – бак на 40 литров).

Руль МОМО 26, 260 мм, кожаный – 13 500 рублей.

Ремни для рук – 7 500 рублей.

Чехол для автомобиля – 15 000 рублей.

Ветровое стекло для водителя и пассажира – 18 000 рублей.

Гражданская версия

В нынешних условиях создать версию «Шортката», сертифицированную для дорог общего пользования, невозможно. Конструктивно есть всё необходимое, чтобы сделать удобный и безопасный городской спорткар, но условия по установке системы ЭРА-ГЛОНАСС и другие требования демонстрируют неготовность регулятора поддерживать независимые российские проекты в области автомобилестроения.

Технические характеристики

Общие данные

Тип кузова: родстер

Количество мест: 1 или 2

Длина, мм: 3226

Ширина, мм: 1595

Высота, мм: 1134

Колёсная база, мм: 2265

Колея передняя/задняя, мм: 1410/1343

Снаряжённая масса: 497 кг

Емкость топливного бака: 40 л

Двигатель

ЭБУ: Январь-5.1

Блок цилиндров: Lada Granta Sport

Клапанная крышка, поддон, поршни, шатуны и другие компоненты: Производство КБ «527» или сторонних компаний (не ВАЗ)

Сборка двигателя: КБ «527»

Мощность на АИ-98: 184 л.с. / 200 Нм

Мощность на АИ-102: 194 л.с. / 215 Нм

Расход топлива в гонке: 25 л/ч

Максимальная скорость: 210 км/ч

Разгон до 100 км/ч: 4,7 с

Трансмиссия

Тип: механическая, 5-ступенчатая

Привод: задний

Дифференциал: повышенного трения, 5 кг

Корпус КПП, карданный вал: ВАЗ

Внутренние компоненты КПП: Производство КБ «527» или сторонних компаний

Ходовая часть

Передняя подвеска: независимая, с регулировкой высоты и сжатия/отбоя

Задняя подвеска: зависимая

Тормозная система: 2-контурная, с регулировкой баланса из салона

Передние тормоза: ВАЗ, дисковые, невентилируемые, 266 мм

Задние тормоза: ВАЗ, дисковые, невентилируемые, 239 мм

Диски: кованые, R14 J6 ET38

Шины: 185/60-R14

Справка

Компания DK Racing была основана в 2016 году группой инвесторов. DK Racing объединяет производство спорткара Shortcut, гоночную академию DK Racing Academy, команду автогонщиков DK Racing Team и техническую базу DK Racing Garage, выступающую в качестве производственной площадки и предоставляющую техническое сопровождение на гонках.

КБ «527» было основано в 2015 году и занимается проектированием спортивных автомобилей Shortcut, 3D-моделированием несущих конструкций и кузовных панелей автомобилей, созданием программ управления двигателем, анализом систем безопасности и прочности сминаемых конструкций. В 2016 компания DK Racing приобрела блокирующий пакет акций КБ «527».

Производственная компания Shortcut – дочернее предприятие КБ «527» – занимается производством и сервисным обслуживанием техники, разработанной в КБ «527».

DK Racing Garage (Горки-2) – концентрация экспертизы в автоспорте и готовых решений для участия в гонках. В этом пространстве клиент может получить всё, что необходимо для погружения в автоспорт: выбрать цвет и опции своего будущего «Шортката», понаблюдать за производством, пройти обучение у тренеров DK Racing Academy, арендовать или обслужить гоночную технику, заказать техническое сопровождение на гоночный этап в России или выезд на один из Европейских автодромов.