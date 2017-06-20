Спорткар Shortcut выпускают в серийное производство

На данный момент владельцам уже переданы 2 автомобиля, еще 3 «Шортката» будут поставлены клиентам до конца июня. Основной аудиторией спорткара станут профессиональные гонщики и пилоты любители, а также российские автодромы, приобретающие его для обучения клиентов и сдачи в аренду.
Премьера Shortcut 2017 в фирменной ливрее DK Racing Team состоялась в DK Racing Garage – особом автоспортивном пространстве, которое объединяет инженеров и механиков КБ «527», тренеров DK Racing Academy и менеджеров компании DK Racing. Здесь проектируют и собирают «Шорткат», а также оказывают полный спектр услуг по сопровождению в гонках – от обучения до технической поддержки на гоночных этапах.
«Мы решили представить серийную версию рядом с ее прототипом, созданным в 2016 году. Это позволяет оценить все нововведения и наглядно показать детали, которые удалось сделать более совершенными. Shortcut – единственный на российском рынке гоночный автомобиль, сочетающий высокую удельную мощность с разумным соотношением цены и сроков производства. Это первый гоночный автомобиль, который можно назвать по-настоящему доступным», – подчеркивает Михаил Даев, основатель компании DK Racing.
Изменив конфигурацию выпуска, инженеры КБ «527» снизили сопротивление и противодавление отработавших газов. Это позволило сделать звук выхлопа более ровным и приятным, а также положительно сказалось на отдаче двигателя. Прибавку мощности также обеспечил переход с системы ДМРВ с ресивером на дроссели.
Индивидуальная настройка ЭБУ двигателя позволяет использовать две программы, обеспечивающие разную мощность: 184 л.с. на товарном бензине АИ-98 и порядка 194 л.с. на гоночном бензине АИ-102. При этом расход топлива в гоночном режиме не превышает 25 л/ч. Так, на апрельской 2-часовой гонке MaxPowerCars Endurance Masters2 «Шорткат» переработал в адреналин около 45 литров топлива.
Единственный электронный помощник в этом автомобиле – цифровая приборная панель. При проектировании серийной версии перед конструкторами встал выбор: использовать круглые аналоговые приборы или комплектовать спорткар импортной «приборкой» стоимостью около 100 000 рублей. Проблемой первого варианта был внешний вид, второго – цена. В итоге был выбран третий путь – КБ «527» с нуля разработали дизайн и интерфейс устройства.
На экран выводятся 8 основных показателей: обороты коленвала, температура ОЖ, запас топлива, напряжение в бортовой сети, скорость, давление масла, температура масла, свободный параметр. Переключая экраны, на дисплее можно оставить только 2 наиболее важных показателя. Шифт-лайт (индикатор переключения передачи), расположенный над экраном, выполнен в классической для автоспорта цветовой последовательности – зеленый-красный-синий.
«Владелец может настроить приборку под себя, добавить датчики и поменять конфигурацию показателей. Мы уже получили множество запросов на этот девайс отдельно от автомобиля, но до октября эти приборы нельзя будет приобрести отдельно, весь фокус сейчас – на производство готовой к соревнованиям гоночной техники», – отметил Денис Абрамович, директор КБ «527».
Приборка от конструкторов КБ «527» это не просто экран с показателями, но и дата-логгер. Устройство записывает и хранит информацию с датчиков, что помогает определить момент прохождения регламентного ТО и предметно рассматривать гарантийные случаи.
Каркас безопасности со стороны пилота получил Х-образную форму, вместо Y-образной, что дает дополнительную защиту при возможных ударах в эту область. «Шорткат» имеет спортивный паспорт РАФ и все необходимые элементы, обеспечивающие безопасность: интегрированный вварной каркас, узел защиты ног водителя, систему пожаротушения, боковые сетки, накладки на каркас, омологированные FIA 6-точечные ремни безопасности, подголовник.
Shortcut 2017 получил сварной задний мост, спроектированный и сваренный специалистами КБ «527». Ранее этот узел был заимствован у ВАЗ 2101, но не отвечал требованиям по геометрической точности – с завода деталь выходила несколько изогнутой. Это не критично для гражданского автомобиля, но играет большую роль для гоночной техники, так как мешает при настройке и развесовке.
Выбор в пользу моста был сделан из-за доступности разных главных пар и блокировок, а также веса. Есть много теорий о том, что лучше на задней оси – балка или многорычажная подвеска. Первая позволяет сохранять постоянный развал между правым и левым колесом, что дает возможность управляемо скользить задней осью в трейл брейкинге. При этом независимая подвеска комфортнее и позволяет точнее регулировать углы установки колес.
В поворотах они ведут себя по-разному: в финальной стадии торможения балка цепляется двумя колесами и немного скользит, а многорычажная стремится вывесить внутреннее заднее колесо.
Недостаточная «гибкость» такого решения компенсируется регулировкой подвески по параметрам высоты и сжатия/отбоя.
В базовой комплектации Shortcut 2017 полностью готов для участия в российских гоночных сериях. Тем не менее, клиент может сделать свой автомобиль еще более индивидуальным, заказав следующие опции:
В нынешних условиях создать версию «Шортката», сертифицированную для дорог общего пользования, невозможно. Конструктивно есть всё необходимое, чтобы сделать удобный и безопасный городской спорткар, но условия по установке системы ЭРА-ГЛОНАСС и другие требования демонстрируют неготовность регулятора поддерживать независимые российские проекты в области автомобилестроения.
Компания DK Racing была основана в 2016 году группой инвесторов. DK Racing объединяет производство спорткара Shortcut, гоночную академию DK Racing Academy, команду автогонщиков DK Racing Team и техническую базу DK Racing Garage, выступающую в качестве производственной площадки и предоставляющую техническое сопровождение на гонках.
КБ «527» было основано в 2015 году и занимается проектированием спортивных автомобилей Shortcut, 3D-моделированием несущих конструкций и кузовных панелей автомобилей, созданием программ управления двигателем, анализом систем безопасности и прочности сминаемых конструкций. В 2016 компания DK Racing приобрела блокирующий пакет акций КБ «527».
Производственная компания Shortcut – дочернее предприятие КБ «527» – занимается производством и сервисным обслуживанием техники, разработанной в КБ «527».
DK Racing Garage (Горки-2) – концентрация экспертизы в автоспорте и готовых решений для участия в гонках. В этом пространстве клиент может получить всё, что необходимо для погружения в автоспорт: выбрать цвет и опции своего будущего «Шортката», понаблюдать за производством, пройти обучение у тренеров DK Racing Academy, арендовать или обслужить гоночную технику, заказать техническое сопровождение на гоночный этап в России или выезд на один из Европейских автодромов.
C 2014 года www.amsrus.ru
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