Реечку уже поремонтировал. Что меня еще ждет? 349

«Сергей, вообще-то дюймовую резьбу должен нарезать любой выпускник ПТУ 3-го разряда, ну, советских лет во всяком случае».

Знаете, дюймовую резьбу было тяжело нарезать, поскольку нечем, мечиков-то не было. Поэтому мы резали резцом. Мы взяли заготовку, а потом, для того чтобы нарезать, нужно было рассчитать шаг. И это уже была работа для очень высокой квалификации. Это я вам как бывший фрезеровщик говорю. Это было совершенно не просто. Теперь поговорим.

Слушатель: Здравствуйте, Сергей, большое вам спасибо за интересную передачу. У меня такой вопрос: у меня ТагАЗ Tager.

С. Асланян: Ух ты! Тот самый, который Korando-2?

Слушатель: Да, совершенно верно. Я совершенно доволен этой машиной: охота, рыбалка, проходимость. Но на дальние дистанции тяжеловато. В этом году на Белое море мотались – голова квадратная. Тяжеловато всё-таки: гудит, вибрация, ну, вы понимаете, он не для этого делался. Что бы вы посоветовали взамен, чтобы всё-таки на дальняк было попроще? Или же всё-таки смириться с этой машиной, потому что, по-моему, недорогих внедорожников настоящих не осталось?

С. Асланян: Нет, конечно, не осталось. У вас, кстати, какой пробег у нее?

Слушатель: Пробег совсем маленький, 40 000.

С. Асланян: А, то есть вы еще не подошли к тому рубежу, когда приходится менять коробку передач в сборе.

Слушатель: А это когда будет?

С. Асланян: Ну, от 50 000 и дальше начинаются проблемы. У них та самая корейская коробка Dymos, которая у нас инсталлирована в УАЗ. Но в УАЗ она, если что, умрет вместе с машиной, потому что не каждый УАЗ долетит до середины Днепра, до 50 000 пробега. Ну, и конечно, модернизирована. А на ТагАЗе это была родовая травма, там любая коробка на 50 000 иногда могла задать вопрос. Но не факт, что и вам подобное на роду написано.

А машина у вас, собственно, всем хороша, кроме того, что она по трассе, конечно, идет не идеально. Плюс маленький багажник, потому как всерьез туда что-то впихнуть не получается.

Слушатель: Ну, с этим я как-то смирился, потому что я просто-напросто убрал задние сиденья. У меня получился такой маленький грузовичок. Лодка, мотор, собаки – всё туда помещается. Для двоих нормально. А Duster, наверно, слабоват будет для бездорожья?

С. Асланян: Смотря, для какого бездорожья. Я на Duster с Лёшей Мочаловым прошел по зимникам , в том числе по берегу Белого моря. Мы проехали из Архангельской области в Мурманскую. Ехали мы на летних тапочках, и нормально преодолели в том числе и ледяные торосы, и тайгу. И мы ехали на ручке, на 2-литровом бензиновом автомобиле. Это было нормально.

Но здесь, конечно же, нерегулярность эксплуатации – вы на своём ТагАЗе за многие годы пробежали всего 40 000. Из этого следует, что машина у вас используется редко, но метко. Поехали – так поехали, вписались во все тяжкие – так вписались. Duster нуждается в том, чтобы на нем ездить каждый день: за колбасой, за картошкой, за хлебом.

Он с бездорожьем совладает, и он при этом будет большим гуманистом, потому что довезет он вас до Белого моря, абсолютно не расплескав. Но на внедорожные подвиги, когда нужна понижайка или блокировки, он способен только в альянсе с очень опытным водителем. Потому что у него первая короткая передача, так называемая нулевая, позволяет ему ходить в имитацию нижнего ряда, когда вы на первой передаче практически идете, как будто у вас раздатка, как будто вы в нижнем ряду.

Но без чудес, в том числе без чудес по скручиванию кузова и по ресурсу. Машинка сделана для того, чтобы вам было комфортно всегда, но на бездорожье это не будет аналогом вашему нынешнему автомобилю.

Слушатель: Вот в том-то и беда. Вот и не знаю, как быть.

С. Асланян: Следите за здоровьем своего позвоночника. Если чувствуете, что диски уже требуют мягкости и коварно намекают на какую-нибудь неприятность, меняйте машину. А до тех пор, пока вы чувствуете, что квадратная только голова, но спина не болит, значит, ваш Tager будет вам служить верой и правдой еще какое-то количество времени.

Слушатель: Добрый день. Меня зовут Андрей, я давний поклонник вашей передачи, слушаю ее постоянно. Хотел посоветоваться со специалистом. Покупал года два назад своей супруге SsangYong Kyron, большой аппарат.

Но мы дачники, поэтому нам такой автомобиль нужен был на тот момент. Он на заднем приводе, бензиновый, механика. Но прошло 2 года, и мы понимаем, что этот аппарат, мягко говоря, не для женщин и для нашей семьи он не функционален.

Может быть, его поменять на что-то другое, может быть, это Volkswagen Tiguan с большим сроком, то есть 6-7-8 лет. Или же не дергаться и оставить как есть? На распутье.

С. Асланян: Андрей, жену пора спасать. Ее нужно вынимать из этого коварного автомобиля и пересаживать во что-то мягкое-нежное, с чем у нее будет взаимная любовь, а у вас, соответственно, такая же взаимная ревность.

Слушатель: Вот сразу, Сергей, перебью. Просто мы ушли из Volkswagen, в частности из Tiguan, именно к корейцам, потому что Volkswagen начал сыпаться. Он очень часто начал ломаться в плане электроники, и это нас напрягло.

С. Асланян: И любая подержанная машина будет продолжать эту неприятную традицию. А вы, пытаясь вмешаться в трепетные отношения вашей жены и Volkswagen, перевели ее на корейцев, а теперь понимаете, что пора возвращать ее к любимым немцам. Немец со вторичного рынка будет машиной, из которой выжали все соки, потому что по доброй воле продавать Tiguan не станет никто. Единственный Tiguan, который будут продавать, что называется, накатавшись и выбросив, на вторичный рынок – это переднеприводный, с 1.4 TSI на DSG. Вот его – да, а это подстава.

У всех остальных же нормальный автомат. Там же нет DSG и полный привод. И вы можете взять себе, например, и 2-литровую машину. И она будет служить долго. Но причина, а с чего это вдруг такой хороший аппарат взяли и продали – а потому что поломали. И на вторичном рынке, конечно же, очень серьезная лотерея, направленная против вас.

Вариант вот какой: если всё-таки семья благоволит к Tiguan, то сейчас, когда на рынке появился новейший Tiguan другого поколения, полностью на DSG, без автомата, у дилеров еще на складах со всякими скидками и намеками на выгоду есть Tiguan предыдущего поколения. Вот того самого, которое надо брать.

Слушатель: Я в курсе, но дороговато, конечно.

С. Асланян: Тогда, значит, с Kyron придется еще какое-то время повозиться. И по электрике он вас пока не напрягает. А дальше смотрите, что продают друзья, или вдруг случай. Например, вы очень удачливые. Тогда вам кто-то звонит и говорит: «Куда привезти полцарства? Где полцарства за коня?» И вы делаете свой выбор. Например, берете полцарства, или реализуете это к покупке автомобиля.

Но за рулем Kyron чем меньшее количество лет женщина проведет, тем впредь добрее на вас она будет смотреть. Хватит уже этих упражнений, уже нужно готовиться к тому, что следующая машина у нее будет мягкая, нежная, трепетная.

Слушатель: Здравствуйте. Mercedes GLC 300 2013-го года, 3.5 литра двигатель, 86 000 пробега, реечку уже поремонтировал. Что меня еще ждет от этого автомобиля?

С. Асланян: Вам будут внимательные взоры в спину, потому что всё-таки это Mercedes. И потихоньку вы узнаете, что, оказывается, на заводе Mercedes Benz законы физики точно такие же, как и во всем остальном мире. И износ точно такой же, и ресурс точно такой же. Ну, реечка – это понятно, дорожки у нас кривенькие. А всё остальное то же самое: тут потекло, там застучало, тут поменяли, тут контакт, там не контакт. На общих основаниях.

И Mercedes GLC в этом отношении не сильно отличается от любого другого автомобиля, слегка проигрывая корейцам. У корейцев столько не бывает. У Mercedes – да, бывает.

Слушатель: В общем, «будь готов»?

С. Асланян: Конечно! А как вам система Common? Вы совладали с ней? Вы договорились с мультимедийным комплексом по развлечению вас загадками?

Слушатель: Вообще проблем нет.

С. Асланян: Замечательно. Это говорит о том, что вы и с iPhone, и с Android на короткой ноге. Вы человек современного поколения, вам с этим проще.

Слушатель: С мультимедиа проблем нет. Двигатель радует тем, что заводится в любых условиях. В -36 три-четыре дня стояла машина. Сел, с первой же попытки запустил.

С. Асланян: Красота.

Слушатель: По гарантии поменяли уже все передние рычаги. Гарантия закончилась, и у меня постучала реечка, спасибо одному умельцу, он мне ее отремонтировал.

С. Асланян: Это всё – последствия хорошей шумоизоляции. Когда вы едете в Жигулях, то каждый буерак отдается у вас не только в почках, но еще и бьет вам по ушам сработавшей подвеской. А здесь вы этого не слышите, поэтому вы едете-едете, а потом выясняется, что у вас отвалилась вся передняя подвеска. Это шумоизоляция. Потому что дороги-то точно такие же.

Слушатель: Поэтому езжу очень осторожно. Интересуют более серьезные узлы. Например, та же самая коробка, те же самые приводы, потому что привод тут полный, постоянный.

С. Асланян: Конечно. И там потихоньку уже начнут потеть пыльники ШРУСа, и там нужно смотреть течи на коробке. Это всё на общих основаниях с любым другим полноприводным автомобилем. Сама по себе коробка – с ней всё в порядке. Единственное, не забывайте менять в ней масло регулярно.

Откуда-то из Германии пришла реплика, предлагающая всё-таки пересесть на лошадку. Лошадка более внятная, чем другие транспортные средства.

«Шумоизоляция Solaris тревожит, насколько она необходима?»

Это зависит от того, насколько вы меломан. Нельзя сказать, что она идеальна, но и Solaris перестал быть погремушкой. Там всё в этом отношении нормально. Кстати, я эту машину возьму на тест где-то в середине июня. Конечно, летом-то любая машина выглядит лучше и выигрышнее, но какие-то ответы на часть ваших вопросов тоже будут.

«Nissan Murano 2014-го года, 75 000 километров, каковы перспективы?»

Еще 25 000, после чего ломается вариатор, к сожалению, насмерть навсегда.

Слушатель: Большое спасибо за вашу передачу. Во-первых, хотел бы сказать большое спасибо господину Саакашвили за те хорошие дела, которые он сделал у себя на родине. Так как мы, армяне, первыми почувствовали это доброе дело.

С. Асланян: Ну, необязательно быть армянином, чтобы понять, насколько Саакашвили молодец и как здорово он изменил формат целого государства и целого народа. Он сделал всё настолько грамотно, что людям, живущим в России и принимающим решения здесь, обидно по сию пору. Саакашвили молодец, соглашусь с вами.

Слушатель: Скажите, пожалуйста, а здесь в Москве какой отдел вообще занимается знаками, где облегчить дороги, чтоб пробок не было.

С. Асланян: Да, конечно же, есть. Эта структура называется Центр организации дорожного движения, ЦОДД. Его диверсионно-подрывная задача – сделать Москву абсолютно непроезжей, для того чтобы вы отказались от автомобиля и мы с вами как два лимитчика, приехавшие сюда наперекор судьбе эстонцев и няксимвольцев, катающихся на автомобилях, всё-таки одумались и вернулись туда, куда и полагается: либо сели на осликов, либо вернулись в метро, где нас бы радостно затоптали.

Деятельность ЦОДД ни в коем случае не направлена на улучшение ситуации, это мое оценочное суждение. Я регулярно наблюдаю за тем, как они вешают знаки, какая у них разметка. И та катастрофа, которая творится с транспортным обустройством наших московских дорог, говорит о том, что в этом есть умысел, а не просто недотепистость некоторых неразбирающихся.

Поэтому ЦОДД есть, результата нет. И ваша надежда на то, что кто-то разумно возьмет и облегчит ситуацию, разрядит обстановку, абсолютно не обоснована. Москва не для этого, Москва для того, чтобы в ней осталось некоторое количество пешеходов, а ездила только одна машина – Mercedes Pullman, бронированный, с охраной, прикрываемой с вертолетов, если что, противотанковым огнем.

Слушатель: Спасибо большое.

С. Асланян: Тут я хотел бы сказать «пожалуйста», да как-то самому даже грустно.

Слушатель: Добрый день! У меня машина Nissan Qashqai, полтора года, пробег 30 000. Предлагают поменять на Volvo XC90 с пробегом 50 000, но шестилетний.

С. Асланян: Ну, это чисто имиджевая замена. Если вы за рулем Qashqai выглядите не очень убедительно, а за рулем Volvo у вас и гонорары поднимутся, и добрые улыбки соседок будут слаще, то, конечно, нужно на это пойти. Вы очень сильно выиграете в подъеме социального статуса. В остальном – вы, когда присматриваетесь к подержанной машине, получаете все болезни, нажитые предыдущим владельцем.

Бороться с ними трудно, и Volvo в этом отношении – машина размашистая. Уж если она двумя лапками залезает в ваш кошелек, она это делает по-хозяйски, растопырившись там плечами и потребляя абсолютно всё, что в нем есть. Тем более если вы, не дай бог, поедете к официальному дилеру.

Слушатель: А есть ли возможность перевести на газ?

С. Асланян: На газ всегда можно перевести, это очень тонкое по настройке явление. Тем более в нашей стране сейчас переделка на газ почти ушла в подполье. Поэтому вы должны купить машину, понять, что с ней не так, провести полную диагностику, починить, вылечить, поменять, собрать и разобрать. После этого уже тайком от ГАИ ставить машину на газ и смотреть, что из этого получится. Всерьез у нас мастерских, работающих по инсталляции подобного оборудования, немного. С ним сложно.

На газу вы выиграете, в том числе и по зашлакованности двигателя, потому что газ настолько чище бензина, что продлевает жизнь, но усугубляет ее совершенно другой физикой процесса. Газ – это не панацея. Заводиться вы всё равно будете на бензине, в мороз вы будете ездить на бензине. Если, не дай бог, на тяжелые грунты выскочите на своем Volvo, то тоже будете пользоваться бензином.

То есть газ будет подспорьем, когда вы идете по трассе или когда в ровном городском режиме выходного дня спокойно фланируете вокруг Красной площади.

Слушатель: Ну, да. Но новое оборудование делает это всё автоматически. Переключает с газа на бензин при нагрузках и так далее.

С. Асланян: Если поставили грамотно. Там ведь самое главное – это форсунки и вообще управляющая электроника. Причем, машина не новая, и в нее лезет наш любимый дядя Вася, аккуратно утирая насморк рукавом, врезается в провода, врезается в мозги и говорит, что лучше него никого на свете нет. Всё, что у нас установлено, даже когда у официального дилера, работает ровно год. Через год и любая сигналка начинает: тут контактик заржавел, тут болтик отвалился, а тут мы забыли прикрутить. Представьте себе, у вас топливная аппаратура – это довольно серьезно.