Победа Porsche 25

19-я победа команды Porsche в общем зачете после драматической заключительной фазы гонки в Ле-Мане

В субботу вечером в 18:30 уже казалось, что 24 часовая гонка для Porsche 919 Hybrid, которым управляли Эрл Бамбер (Новая Зеландия), Тимо Бернхард (Германия) и Брендо Хартли (Новая Зеландия), безвозвратно проиграна: отказ переднего привода потребовал больше часа ремонтных работ.

Однако 85-я классическая гонка на длинные дистанции в Ле-Мане приобрела невероятный драматический оборот: почти нечеловеческая погоня с 56 места и с отставанием в 18 кругов была вознаграждена победой в общем зачете. Это уже 19-я победа для рекордсмена Ле-Мана, команды Porsche, и третья подряд. Тот, кто три раза подряд выиграет самую сложную гонку в мире, может сохранить у себя переходной кубок.

Эрл Бамбер одержал уже вторую победу в общем зачете с 2015 года, выступая за рулем Porsche 919 Hybrid. Также и Тимо Бернхард стал двукратным победителем гонки на кольце Сарт. С тех пор, как ему в 2010 удалось сделать это в первый раз в составе команды Audi, которой он был предоставлен Porsche, он мечтал о повторении этого успеха уже вместе с Porsche. Совершенно счастливый Брендон Хартли был до сих пор единственным из заводских гонщиков Porsche в категории LMP, имя которого не было выгравировано на кубке.

Так проходила заключительная фаза для автомобиля со стартовым номером 2

Когда другой автомобиль команды под стартовым номером 1 около 11:00 утра в воскресенье остановился после десяти часового лидерства, пробил час преследователей. Хартли постоянно улучшал свое положение в ходе своей продолжительной смены. После 312 кругов он в последний раз заехал на заправку, а после 325 кругов, будучи на четвертом месте, он передал автомобиль Бернхарду.

В 12:50 болид 919 Hybrid уже ехал в одном круге с лидером – это был 330-й круг. После того, как все гибридные заводские автомобили LMP1 сошли с трассы или значительно отстали из-за ремонтов, лидерство захватил автомобиль класса LMP2.

После 338 кругов Бернхард заезжает на заправку и на 347-м круге захватывает лидерство. После 351-го круга он заезжает на предпоследнюю заправку, а после окончательного короткого заправочного пит-стопа в конце 360-го круга Бернхард, проехав 367 кругов, первым приводит свой Porsche под стартовым номером 2 к финишу.

Мнения после гонки

Михаэль Штайнер, член правления Porsche AG, отвечающий за исследования и разработки:

«Одержав три победы подряд в Ле-Мане, Porsche удалось воплотить свою мечту в жизнь. И эта третья победа подряд была достигнута очень необычно. Я горд, что команда Porsche, несмотря на длительный ремонт, продолжала борьбу. Этим успехом мы обязаны сильной концепции E-Performance и инновационной гибридной технологии».

Фриц Энцингер, руководитель LMP1:

«Среди наших амбициозных целей на сезон 2017 года был также и хет-трик в Ле-Мане. Но то, что произошло сегодня, просто невероятно. На этой 24-часовой гонке всё и все работали на пределе. Невероятно, как много можно добиться благодаря единству команды. Иногда главным является не скорость автомобиля, а то, какая команда лучше. И нашей потрясающей команде сегодня удалось невероятное. Реакция на этот хет-трик просто потрясающая: все нас поздравляют – и сотрудники Porsche, и люди во всем мире. Я могу только поблагодарить Porsche за то, что мне было поручено работать над этим проектом, а каждому члену команды я хочу высказать слова благодарности за безграничную поддержку и потрясающий командный дух!»

Андреас Зайдль, начальник команды:

«Трудно найти подходящие слова. Вместе с гонщиками вся команда проделала громадную работу. За нашими плечами – две трудные недели со своими взлетами и падениями, но мы боролись с присущим Porsche духом. Пройдет еще некоторое время, прежде чем мы осознаем, что нам сегодня удалось. Мы три раза подряд выиграли 24 часа Ле-Мана, это просто сенсационно. Вся команда за прошедшие 12 месяцев напряженно работала, чтобы сделать этот успех возможным. Toyota была невероятно сильным противником. Нам пришлось подойти к самым пределам своих возможностей и даже превзойти их. Это потребовало определенных жертв. Сход Нила Яни, Андре Лоттерера и Ника Тэнди был большим разочарованием. Ведь они долгое время уверенно вели гонку. Но Эрл Бамбер, Брендон Хартли и прежде всего Тимо Бернхард заслуженно стали победителями – к тому же Тимо участвовал в разработке 919 Hybrid с самого начала программы. После ремонта это трио продолжило борьбу и были за это вознаграждены».

Победители за рулем Porsche 919 Hybrid под стартовым номером 2

Эрл Бамбер (26 лет, Новая Зеландия):

«Мне трудно представить, что нам удалось повернуть эту гонку после того, как мы час простояли в боксах, а все остальные проезжали мимо. Брендон и Тимо с самого начала участвовали в программе LMP, и успехом мы в равной степени обязаны как им, так и ребятам в боксах. Без их поддержки мы бы не вернулись на трассу. Победа – это заслуга всей команды».

Тимо Бернхард (36 лет, Германия):

«Для меня это какой-то сюрреализм. Когда я в 1999 году юниором пришел в Porsche, я мечтал о том, что когда-нибудь я, возможно, получу шанс бороться в Ле-Мане за победу в общем зачете, и мне удастся стать первым. Теперь, спустя 18 лет, это нам удалось. Финальный круг был для меня очень эмоциональным. Пройдет еще некоторое время, прежде чем я осознаю все, что произошло».

Брендон Хартли (27 лет, Новая Зеландия):