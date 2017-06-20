Новый Toyota Hilux 2018 засняли в Москве 72

Фотографии нового Toyota Hilux, проходящего сейчас в России ходовые испытания, сделаны во время прохождения регламентного ТО в Москве.

Фото сделано авторами сообщества THE RUSSIANS в социальной сети DRIVETRIBE. Автомобиль проходил техническое обслуживание в московском независимом («неофициальном») сервисе ТОЛЕКС.

Нынешняя версия HILUX появилась в РФ в сентябре 2015 года. полноприводный пикап предлагается с дизельными моторами на 2,4 и 2,8-литра, мощность которых составляет 150 и 177 лошадиных сил соответственно. Пару первому составляет 6-ступенчатая механическая трансмиссия, а второму 6-диапазонный «автомат».