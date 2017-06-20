Новое поколение Peugeot 408 78

Компания Peugeot объявила цены и комплектации нового седана 408.

Автомобиль, который прекрасно подходит для российского рынка и сочетает в себе изысканность и практичность представлена в четырех комплектациях – Entry, Access, Active и Allur.

Peugeot 408 доступен с бензиновыми двигателями объемом 1,6 л мощностью 115 л.с. или турбомотором 150 л.с., а также дизельным силовым агрегатом объемом 1,6 л мощностью 114 л.с. Предлагаются 5- или 6-ступенчатые механические коробки передач или 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия.

Peugeot 408 адаптирован к российским условиям. Ходовые характеристики модели обусловлены усиленной подвеской и увеличенным до 170 мм дорожным просветом. Аккумулятор повышенной емкости и металлическую защиту картера. В версию Entry входят передние светодиодные дневные ходовые огни, противотуманные фары с функцией дополнительного освещения сектора поворота, наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и обогревом, а также наличие во всех комплектациях полноразмерного запасного колеса.

Модель оснащена системами активной безопасности как ABS и ESP, помощью при экстренном торможении AFU, технологией электронного распределения тормозных усилий REF.

В базовой комплектации Access предлагаются системы активной безопасности EBD (распределение тормозных усилий) и ABS (противоблокировочная система). В более дорогих комплектациях транспортное средство оснащается системой динамической стабилизации ESP, которая возвращает его на ранее выбранную траекторию.

В комплектации Active появляются задние датчики парковки, датчик дождя, света и самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида, подогрев нижней части лобового стекла. Кроме того, автомобиль оснащен аудиосистемой с поддержкой Bluetooth и круиз-контролем с ограничителем скорости.

Модификация Allure представлена в двух вариантах: с бензиновым силовым агрегатом объемом 1,6 л мощностью 115 л.с. и турбомотором 1,6 л мощностью 150 л.с. Все автомобили в версии Allure оснащаются 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Топовая комплектация получила новую мультимедийную систему с сенсорным экраном 7” и поддержкой технологий MirrorLink и Apple CarPlay, а также камеру заднего вида и двухзонный климат-контроль. Кроме того, сиденья автомобиля в данной версии отделаны черной тканью Strada, а экстерьер отличают 16” легкосплавные диски Sansiro, а также хромированная окантовка боковых стекол, алюминиевые накладки на дверные пороги и спортивные циферблаты приборной панели с белым фоном.

Стартовая стоимость автомобиля Entry составляет 949 тыс. рублей. Комплектация Access, в которую добавлен кондиционер, обойдется в 992 тыс. рублей с механической 5-ступенчатой коробкой передач и 1 млн 045 тыс. рублей за автомобиль с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Цена на автомобиль в комплектации Active составляет 1 млн 042 тыс. рублей за версию с механической коробкой передач, 1 млн 097 тыс. рублей за автомобиль с АКПП и 1 млн 122 тыс. рублей за модель с дизельным двигателем.

Стоимость моделей версии Allure составляет 1 млн 147 тыс. рублей и 1 млн 212 тыс. рублей.