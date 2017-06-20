Каким будет новый KIA Stinger? 41

Новая модель KIA Stinger вступает в заключительную стадию насыщенной испытательной программы перед тем, как в конце текущего года выйти на мировой рынок.

Испытания проводятся в разных точках планеты и в самых различных условиях – как на дорогах общего пользования, так и на гоночных трассах. Эти испытания позволят окончательно убедиться в том, что автомобиль обладает достаточными мощностными показателями, надежностью и динамикой, которые соответствуют великолепному дизайну спортивного фастбека KIA Stinger.

Аэродинамика

Мировая премьера новой модели состоялась в январе 2017 года на международном автосалоне в Детройте, и дебют KIA Stinger произвел громкий эффект.

«KIA Stinger – это истинный представитель класса Gran Turismo, автомобиль для долгих и комфортных поездок, — рассказывает шеф-дизайнер KIA Motors Europe Грегори Гийом. – Его задача — не демонстрировать абсолютную мощность, предельные скорости или брутальный имидж, а сочетать динамику с роскошью и изяществом. От него не требуется первым прибыть в пункт назначения, он создан именно для наслаждения самой поездкой. KIA Stinger – о страсти к путешествиям».

Работая над экстерьером KIA Stinger с силуэтом фастбека, воплощающего грациозность, особый дух и одновременно динамику, дизайнеры KIA тесно сотрудничали со специалистами по аэродинамике, внимательно прислушиваясь к их советам и рекомендациям.

Это разностороннее взаимодействие между дизайнерами и инженерами по аэродинамике было просто необходимо, чтобы добиться желаемого облика автомобиля.

Расположенный во Франкфурте-на-Майне центр исследований и разработок KIA Motors Europe использовал аэрогидродинамическое программное обеспечение (CFD) для быстрых виртуальных испытаний и проверки идей, позволяющих улучшить аэродинамику KIA Stinger при условии сохранения силуэта фастбека.

После месяца совместной работы дизайнеров и инженеров KIA были внесены небольшие изменения в дизайн, которые помогли оптимизировать картину потоков воздуха, обтекающих автомобиль.

Очертания кузова были слегка заострены к задней части, появились новые «жабры» за передними колесными арками – все эти решения помогли уменьшить завихрения воздушных потоков вдоль бортов автомобиля.

Почти плоский экран под днищем, плавно переходящий в задний диффузор, был немного повернут для снижения сопротивления под автомобилем.

Форма заднего спойлера получила небольшое изменение в стиле «утиного хвоста», что позволило снизить подъемную силу и улучшить устойчивость на высоких скоростях.

В передней части автомобиля появились более крупные горизонтальные воздуховоды, за счет чего улучшено охлаждение тормозов, при этом воздухозаборники получили новую форму для уменьшения подъемной силы.

Специалистам KIA удалось определить, что за счет занижения задней части крыши спортивный фастбек выглядит более собранно, а также улучшается аэродинамическая эффективность модели.

На этом работа над дизайном была завершена, и KIA Stinger был готов к первым ходовым испытаниям.

Ходовые качества и управляемость

Стремление обеспечить KIA Stinger лучшие динамические характеристики – это новый вызов для инженеров. Поскольку у данной модели нет предшественника, разработчики шасси должны были начинать с чистого листа работу над подвеской автомобиля.

Им нужно было создать истинный Gran Turismo, динамические характеристики которого в полной мере отвечали бы дизайну.

Формы автомобиля вдохновляли на то, чтобы наполнить его характер острой управляемостью, высоким уровнем контроля за положением кузова, которые пришлись бы по вкусу настоящему ценителю.

При этом, в работе над ездовым комфортом необходимо было добиться баланса между повседневным использованием и дальними путешествиями на высоких скоростях.

Подвеска

Чтобы добиться такого результата, инженеры KIA разработали два различных варианта подвески. Все версии KIA Stinger имеют подвеску со стойками МакФерсон спереди и независимую многорычажную подвеску сзади.

Проектирование автомобиля с чистого листа позволило инженерам создать как традиционную пассивную версию подвески, так и новую адаптивную систему — Dynamic Stability Damping Control (DSDC).

Система DSDC в движении изменяет ход штоков амортизаторов, а управляющие сигналы данная система получает от датчиков ускорения, торможения и положения руля. Водитель может самостоятельно изменять характеристики амортизаторов KIA Stinger. Для этого используется система управления динамическими характеристиками автомобиля Drive Mode Select.

Водителю предлагается выбор из двух вариантов настроек интенсивности работы амортизаторов: Comfort и Sport.

В режиме Comfort амортизаторы работают мягче и обеспечивают максимальный комфорт во время поездки.

Хотя при агрессивном прохождении виражей подвеска становится немного жестче и в режиме Comfort, однако этот эффект в данном случае не столь ярко выражен по сравнению с режимом Sport.

Режим Sport — это выбор настоящего любителя быстрой езды и отточенной управляемости.

В этом режиме амортизаторы в любых условиях имеют более жесткие характеристики, уменьшается диапазон хода штоков, что обеспечивает более высокую стабильность положения кузова, более острую управляемость при активном движении.

Адаптивная подвеска DSDC будет входить в список штатного оснащения для версий KIA Stinger GT c двигателем V6 объемом 3,3 л.

Пассивная подвеска, которой оснащаются версии KIA Stinger с 2-литровым бензиновым турбонаддувным двигателем и с дизельным двигателем объемом 2,2 л, разрабатывалась на основе тех же принципов, что и активная подвеска DSDC.

У пассивной подвески только один режим работы, в отличие от DSDC, но обе они тестировались как на «Северной петле» трассы Нюрбургринг, так и в условиях обычных дорог.

Этот тип подвески тоже обеспечивает уверенность как в спокойных поездках по шоссе, так и на извилистых дорогах.

В основе пассивной подвески лежит проверенная многорычажная схема. Однако она прошла существенную доработку: более жесткие пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости обеспечивают мгновенные реакции автомобиля на действия рулем.

Основная часть работ по настройке подвески была ориентирована на формирование единого характера всех версий KIA Stinger, вне зависимости от массы двигателя и типа привода.

Помимо того, что полноприводные версии имеют сходный с заднеприводными характер в движении, полноприводные автомобили KIA Stinger имеют более жесткие настройки амортизаторов на задней оси, что обеспечивает лучшее сцепление задних колес с дорогой.

Именно таким образом удалось добиться того, что по ощущениям все версии KIA Stinger имеют управляемость заднеприводных спортивных автомобилей.

Рулевое управление

Усилитель руля KIA Stinger, использующий конструктивную схему R-MDPS с электромотором усилителя, размещенном на рулевой рейке, обеспечил свободу создававшим шасси инженерам в плане настроек.

Система R-MDPS штатно устанавливается на все версии автомобиля и позволяет водителю выбирать при помощи селектора режимов Drive Mode Select один из двух вариантов – Comfort и Sport.

Эти режимы отличаются усилием на руле, а также различными передаточными отношениями самого рулевого механизма.

В режиме Sport KIA Stinger требует несколько большего усилия по выведению руля из нейтрального (нулевого) положения, а более короткое передаточное отношение обеспечивает более быстрые реакции автомобиля.

В режиме Comfort руль легче сдвинуть с нулевой точки, обеспечиваются более сбалансированные реакции на движения рулем при поездках по шоссе.

Режим Comfort подразумевает более значительные усилия по мере возрастания углов отклонения руля, поскольку характеристика его работы остается линейной, но при этом водитель чувствует себя более уверенно.

Рулевое управление обеспечивает сочетание таких же двойственных характеристик, как и подвеска: на прямой KIA Stinger имеет спокойный и комфортный характер, но в поворотах его реакции мгновенны, что дарит водителю настоящее удовольствие от вождения.

Версии KIA Stinger с правым расположением руля прошли еще один дополнительный этап ходовых испытаний на дорогах Великобритании.

Это позволило добиться оптимальных настроек рулевого управления и подвески для рынков Великобритании и Австралии перед запуском модели.

Тормозная система

Двигатель KIA Stinger GT c бензиновым двигателем V6 3,3 л и двойным турбонаддувом имеет мощность 370 л. с. С этим двигателем автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч всего за 4,9 с. Такой показатель позволяет назвать Stinger самой динамичной серийной моделью KIA за всю историю марки. Тормозная система такого автомобиля должна быть под стать его динамическим возможностям.

Поставив перед собой задачу создания наиболее эффективных на данный момент тормозов среди всех моделей KIA, инженеры подвергли Stinger целой серии испытаний тормозной системы на высоких скоростях в разных условиях.

В рамках выполнения программы испытатели, в частности, побывали на знаменитой горной дороге «Гроссглокнер» в австрийских Альпах, где осуществлялось тестирование на сохранение стабильности тормозных характеристик при продолжительных торможениях на спусках.

Были задействованы и частные испытательные полигоны в Северной Германии и Восточной Испании, а также трасса Нюрбургринг.

От тормозов KIA Stinger нужно было добиться не просто мощного и стабильного замедления. Команда инженеров KIA стремилась достичь прозрачного и отзывчивого поведения тормозной педали, которая давала бы водителю ощущение уверенности даже после длительных и интенсивных торможений.

С тормозами Stinger было проделано больше работ по настройке и отладке, чем с какой-либо моделью KIA ранее.

Самые мощные версии KIA Stinger GT с бензиновым двигателем 3,3 л оснащаются новой тормозной системой, которая была создана в сотрудничестве с Brembo.

Тормозные диски Brembo размерности 18 дюймов были разработаны для того, чтобы в полной мере соответствовать высокой мощности двигателя.

Они имеют перфорацию и специальные очищающие канавки на поверхности диска, обладают повышенной стабильностью при высоких температурах и позволяют избежать снижения эффективности тормозов даже при интенсивном использовании. Такие диски работают с наиболее мощными суппортами из когда-либо применявшихся на автомобилях KIA.

На ранних стадиях разработки KIA Stinger инженеры рассматривали вариант установки карбон-керамических тормозов для достижения максимальной эффективности тормозной системы.

Однако согласно позиционированию бренда KIA, Stinger при всех своих качествах должен был оставаться автомобилем, относительно доступным как при покупке, так и в обслуживании.

В любом случае 18-дюймовые тормозные диски Brembo из высокоуглеродистой стали, которыми оснащается KIA Stinger, обеспечивают отличные показатели замедления автомобиля. Внутренние методики тестирования KIA ориентированы на проверку тормозной системы при температурах до 700°C.

Для тормозной системы Brembo, устанавливаемой на KIA Stinger, инженеры применили даже более жесткие испытательные методики, рабочая температура превосходила 800°C. Но и в таких режимах тормоза KIA Stinger продолжали обеспечивать как стабильное замедление, так и ощущение уверенности и безопасности.

Качество и надежность

Как и все модели KIA, Stinger проходит полный цикл испытаний на надежность. При том, что испытанию динамических характеристик KIA Stinger на «Северной петле» Нюрбургринга была отведена ключевая роль, качество и надежность испытывались на участке «Зеленый ад» этой трассы, где расположен испытательный трек KIA Motors Europe.

Каждый находящийся в стадии разработки автомобиль KIA проходит обязательный цикл серьезных испытаний на «Северной петле» трассы Нюрбургринг, состоящий как минимум из 480 кругов или 10 000 км.

Общепризнанная как бескомпромиссный испытательный полигон, эта трасса имеет 73 виража, перепад высот составляет 300 метров, а уклоны достигают 17%.

Постоянное сочетание интенсивных разгонов, резких торможений, сложнейших виражей, смены покрытия и чередования профилей дороги – это не имеющий аналогов тест ходовых качеств автомобиля.

Дистанция, которую в ходе тестов прошел KIA Stinger, соответствует более чем 160 000 километров дорожных испытаний по обычным дорогам.

Каждый из прототипов Stinger, проходивших испытания на «Северной петле» Нюрбургринга, подвергался одинаково жестким проверкам подвески, кузова и силового агрегата в условиях максимальных нагрузок.

Испытательные методики KIA подразумевают, в частности, выявление износа силового агрегата и подтекания различных жидкостей, а также проверку тепловых режимов работы трансмиссии.

Осуществляется постоянный контроль температуры тормозной системы, выхлопных газов и коробки передач автомобиля, что позволяет убедиться в том, что они стабильно сохраняют оптимальные показатели.

Например, тормоза подлежат обязательной замене в середине стандартной дневной сессии – настолько сурова система тестирования, которой подвергаются все предсерийные автомобили.

3,3-литровая версия KIA Stinger GT в настоящее время проходит завершающую фазу испытаний на «Северной петле» Нюрбургринга.

При этом, основная работа над модификациями модели с бензиновым двигателем 2,0 л и дизельным двигателем 2,2 л как с приводом на заднюю ось, так и с системой полного привода, уже завершена.

Один из дизельных предсерийных автомобилей прошел по «Северной петле» 20 000 километров в испытательном режиме. Двигатель полностью справился с 10 000 км тестовых заездов, но необходима была дальнейшая работа над настройками шасси, инженерам было необходимо протестировать ряд новых комплектующих.

Новые детали были установлены на автомобиль с прежним силовым агрегатом и трансмиссией, и была проведена еще одна серия заездов общей протяженностью 10 000 км. Постоянно работающий в режиме максимальных нагрузок двигатель сохранил такие же показатели, как и в начале испытательной программы.

8-ступенчатой автоматической трансмиссии KIA Stinger, которая предлагается для любого из трех вариантов двигателей, было уделено особое внимание в ходе тестов.

Испытания на «Северной петле» выявили, что необходимо обеспечить более эффективные температурные режимы трансмиссии. На ранней стадии испытаний было отмечено, что температура трансмиссионной жидкости превышает показатели, которые хотели бы видеть инженеры.

Чтобы решить эту проблему, инженеры KIA оснастили коробку передач масляным радиатором с большей поверхностью, что и позволило добиться более эффективного охлаждения.

Испытательная программа KIA Stinger была глобальной и включала в себя не только заезды на Нюрбургринге.

Программа испытаний на надежность составила более 1,1 млн километров в самых разных регионах мира – расстояние, сопоставимое примерно с 27 окружностями Земли по экватору.

Работа по настройкам автомобиля осуществлялась в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии, в Северной и Южной Америке. Были проведены испытания в самых экстремальных климатических условиях, было проверено и подтверждено качество всех деталей, использованных при создании KIA Stinger.

Этот автомобиль предназначен для клиентов во всем мире, именно поэтому KIA Stinger был проверен в условиях экстремального холода и жары, высокогорья, пустыни, напряженного трафика в мегаполисах, на горных перевалах и в зонах вечной мерзлоты.

Тонкие настройки: создавая идеальный Gran Turismo

Для доведения KIA Stinger до соответствия представлениям об автомобилях Gran Turismo были особенно необходимы тонкие настройки и достижение максимального ездового комфорта. Но при этом предельно важно было и желание владельцев подобных автомобилей наслаждаться звуком работы двигателя.

Stinger стал первой моделью в истории KIA, которая оснащается новой активной звуковой системой, подчеркивающей благородный звук работы двигателя при помощи не только актуатора, обеспечивающего слышимость этого звука в салоне, но и аудиосистемы автомобиля.

Эта система была разработана в Европе и служит для того, чтобы обеспечивать водителю дополнительные звуковые впечатления и удовольствие от вождения.

На автомобилях KIA Stinger GT с двигателем 3,3 л в салоне слышен благородный рев силового агрегата V6, обладатели версий с 2-литровым бензиновым двигателем смогут насладиться спортивным звуком турбонаддувного 4-цилиндрового мотора.

Активная звуковая система также доводит до совершенства звук работы 2,2-литрового дизеля, скрывая отдельные ноты в его звучании и акцентируя другие, что создает более утонченную звуковую картину.

Инженеры-акустики связали работу этой системы с системой выбора режимов движения KIA Stinger, что позволяет водителю регулировать уровень передачи звука двигателя в салон. По мере переключения от режима

Eco в режим Comfort и далее в Sport и Sport+ в Европе (в США и некоторых других странах предусмотрен также режим индивидуальных настроек Custom) – звук двигателя становится более громким и агрессивным.

Производство и продажи

Производство KIA Stinger в Южной Корее начнется во второй половине 2017 года. Начало его продаж в некоторых странах мира запланировано на четвертый квартал текущего года.

В России новинка выйдет на рынок в начале 2018 года как в заднеприводном, так и полноприводном исполнении.

На российском рынке будут представлены спортивные фастбеки KIA Stinger с бензиновыми турбонаддувными двигателями 3,3 л и 2,0 л. Цены, технические характеристики и комплектации KIA Stinger в российской спецификации будут объявлены ближе к дате начала продаж.