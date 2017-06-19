Volkswagen будет поставлять турбодизели на ГАЗ 77

Накануне Группа ГАЗ и концерн Volkswagen подписали новое соглашение, которое предусматривает значительное расширение сотрудничества.

Среди прочего: наращивание сборки автомобилей Volkswagen и Skoda, а также поставки немецких турбодизелей на Горьковский автозавод.

Речь идет о 2-литровом турбодизеле TDI, который собирают на немецком заводе Зальцгиттере. Таким же оснащают коммерческие модели Volkswagen T6 (Transporter, Multivan, Caravella). Он имеет несколько вариантов форсировки, у нас модели Volkswagen представлены с ним в вариантах 102, 140 и 180 л.с. В Нижнем Новгороде их будут устанавливать на автомобили семейства «ГАЗель NEXT».

Такой силовой агрегат, удовлетворяющий современным экологическим нормам крайне важен для российского завода, который планирует продавать «ГАЗель NEXT» на европейском рынке. Судя по всему, новые турбодизели придут на смену агрегатам Cummins китайского производства. Однако, не исключен и вариант, что фольксвагеновскими моторами будут оснащаться только экспортные варианты автомобилей.

Также Группа ГАЗ и Volkswagen продлили до 2025 года соглашение о контрактной сборке легковых автомобилей Volkswagen и Skoda. В настоящее время стороны также наметили планы по адаптации производства на Горьковском автозаводе под новые модели. Что это за модели, не сообщается, но не исключено, что речь идет о кроссовере Skoda Karoq, который пришел на смена Yeti и следующем поколении седана Volkswagen Jetta.

Максимальный ежегодный объем контрактного производства Горьковского автомобильного завода в рамках сотрудничества с Volkswagen Group Rus составляет около 132 000 легковых автомобилей. Общая сумма инвестиций в оборудование и инфраструктуру – 300 млн евро.