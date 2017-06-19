УАЗ снизил цены

Ульяновский автозавод ведет постоянную работу по повышению доступности автомобилей для покупателей и с июня 2017 года предлагает своим клиентам более выгодные розничные цены на внедорожники УАЗ Патриот.
Снижение цен на автомобили стало возможным благодаря повышению эффективности производства и оптимизации расходов предприятия.
На УАЗ Патриот в комплектации «Классик» снижение цены составит 50.000 рублей.
Вместительный рамный внедорожник с раздаточной коробкой УАЗ и трансмиссионным стояночным тормозом, который идеально подходит для езды по бездорожью, будет стоить 699.000 рублей.
Стоит отметить, что данная комплектация оснащается необходимым набором опций, обеспечивающих комфорт и безопасность, таких, как электростеклоподъемники передних и задних дверей, электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида, регулировка руля по углу наклона и вылету, подушка безопасности водителя, ABS, EBD, функция «вежливый водитель».
Стоимость УАЗ Патриот в комплектации «Стандарт» составит 759.000 рублей с учётом снижения цены на 58.000 рублей.
Данная версия отличается от стартовой наличием раздаточной коробки с электромеханическим приводом управления, двух подушек безопасности, передних ремней безопасности с преднатяжителями, регуляторами высоты и ограничителей усилий, L-образных подголовников задних сидений, наружных зеркал в цвет кузова со встроенными повторителями поворотов, ручек дверей и багажного отделения в цвет кузова.
Снижение цены на УАЗ Патриот в комплектации «Комфорт» составит 30.000 рублей, «Привилегия» — 20.000 рублей, «Стиль» — 20.900 рублей.
Внедорожники УАЗ Патриот версии «Комфорт» и выше оснащаются комбинацией приборов с функцией бортового компьютера, современной аудиосистемой, новой климатической установкой, навигационной системой с картами России, системами активной и пассивной безопасности, камерой заднего вида и др.
Стоит отметить, что максимальную выгоду в размере 80.000 рублей покупатели могут получить при покупке автомобилей УАЗ Патриот по программе утилизации или «трейд-ин».
C 2014 года www.amsrus.ru
Комментариев нет. К чему бы это? Молодцы, ведь? Или, я, чего-то не знаю?
Жаль. Двигали бы наоборот — в премиум. И на авторитет бы сработали и себе рыночную нишу освободили для кроссовера.
Кому он нужен сразу ржавеющее ведро.
приплачивать он должен покупателям за эти ведроверы
На годовалом патриоте прищлось поездитьв Красноярске. Вполне себе места на 4-х в салоне хватало, подвеска по местным ямам и колдобинам — вполне справлялась, а главное — уверенный пуск дизельного двигателя в минус 35 🙂
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