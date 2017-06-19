УАЗ снизил цены 108

Ульяновский автомобильный завод объявляет о снижении цен на автомобили УАЗ Патриот.

Ульяновский автозавод ведет постоянную работу по повышению доступности автомобилей для покупателей и с июня 2017 года предлагает своим клиентам более выгодные розничные цены на внедорожники УАЗ Патриот.

Снижение цен на автомобили стало возможным благодаря повышению эффективности производства и оптимизации расходов предприятия.

На УАЗ Патриот в комплектации «Классик» снижение цены составит 50.000 рублей.

Вместительный рамный внедорожник с раздаточной коробкой УАЗ и трансмиссионным стояночным тормозом, который идеально подходит для езды по бездорожью, будет стоить 699.000 рублей.

Стоит отметить, что данная комплектация оснащается необходимым набором опций, обеспечивающих комфорт и безопасность, таких, как электростеклоподъемники передних и задних дверей, электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида, регулировка руля по углу наклона и вылету, подушка безопасности водителя, ABS, EBD, функция «вежливый водитель».

Стоимость УАЗ Патриот в комплектации «Стандарт» составит 759.000 рублей с учётом снижения цены на 58.000 рублей.

Данная версия отличается от стартовой наличием раздаточной коробки с электромеханическим приводом управления, двух подушек безопасности, передних ремней безопасности с преднатяжителями, регуляторами высоты и ограничителей усилий, L-образных подголовников задних сидений, наружных зеркал в цвет кузова со встроенными повторителями поворотов, ручек дверей и багажного отделения в цвет кузова.

Снижение цены на УАЗ Патриот в комплектации «Комфорт» составит 30.000 рублей, «Привилегия» — 20.000 рублей, «Стиль» — 20.900 рублей.

Внедорожники УАЗ Патриот версии «Комфорт» и выше оснащаются комбинацией приборов с функцией бортового компьютера, современной аудиосистемой, новой климатической установкой, навигационной системой с картами России, системами активной и пассивной безопасности, камерой заднего вида и др.