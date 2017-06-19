УАЗ снизил цены
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УАЗ снизил цены
Июнь 19 17:59 2017

Ульяновский автомобильный завод объявляет о снижении цен на автомобили УАЗ Патриот.

Ульяновский автозавод ведет постоянную работу по повышению доступности автомобилей для покупателей и с июня 2017 года предлагает своим клиентам более выгодные розничные цены на внедорожники УАЗ Патриот.

Снижение цен на автомобили стало возможным благодаря повышению эффективности производства и оптимизации расходов предприятия.

На УАЗ Патриот в комплектации «Классик» снижение цены составит 50.000 рублей.

Вместительный рамный внедорожник с раздаточной коробкой УАЗ и трансмиссионным стояночным тормозом, который идеально подходит для езды по бездорожью, будет стоить 699.000 рублей.УАЗ Патриот

Стоит отметить, что данная комплектация оснащается необходимым набором опций, обеспечивающих комфорт и безопасность, таких, как электростеклоподъемники передних и задних дверей, электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида, регулировка руля по углу наклона и вылету, подушка безопасности водителя, ABS, EBD, функция «вежливый водитель».

Стоимость УАЗ Патриот в комплектации «Стандарт» составит 759.000 рублей с учётом снижения цены на 58.000 рублей.

Данная версия отличается от стартовой наличием раздаточной коробки с электромеханическим приводом управления, двух подушек безопасности, передних ремней безопасности с преднатяжителями, регуляторами высоты и ограничителей усилий, L-образных подголовников задних сидений, наружных зеркал в цвет кузова со встроенными повторителями поворотов, ручек дверей и багажного отделения в цвет кузова.

Снижение цены на УАЗ Патриот в комплектации «Комфорт» составит 30.000 рублей, «Привилегия» — 20.000 рублей, «Стиль» — 20.900 рублей.

Внедорожники УАЗ Патриот версии «Комфорт» и выше оснащаются комбинацией приборов с функцией бортового компьютера, современной аудиосистемой, новой климатической установкой, навигационной системой с картами России, системами активной и пассивной безопасности, камерой заднего вида и др.УАЗ Патриот 2017

Стоит отметить, что максимальную выгоду в размере 80.000 рублей покупатели могут получить при покупке автомобилей УАЗ Патриот по программе утилизации или «трейд-ин».

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AMSRUS
AMSRUS

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5 комментариев

  1. Vladimir Vorobyov
    Июнь 19, 18:14 #1 Vladimir Vorobyov

    Комментариев нет. К чему бы это? Молодцы, ведь? Или, я, чего-то не знаю?

  2. Sergey Dolin
    Июнь 19, 18:30 #2 Sergey Dolin

    Жаль. Двигали бы наоборот — в премиум. И на авторитет бы сработали и себе рыночную нишу освободили для кроссовера.

  3. Алешников Игорь
    Июнь 19, 18:49 #3 Алешников Игорь

    Кому он нужен сразу ржавеющее ведро.

  4. 利安朱
    Июнь 19, 22:08 #4 利安朱

    приплачивать он должен покупателям за эти ведроверы

  5. Sergey Krupenich
    Июнь 19, 22:36 #5 Sergey Krupenich

    На годовалом патриоте прищлось поездитьв Красноярске. Вполне себе места на 4-х в салоне хватало, подвеска по местным ямам и колдобинам — вполне справлялась, а главное — уверенный пуск дизельного двигателя в минус 35 🙂

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