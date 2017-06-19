На продажу выставлен DeLorean из фильма «Назад в будущее» 73

Спорткар DeLorean DMC 12 из культовой трилогии Роберта Земекиса «Назад в будущее» продают с молотка в Британии

Владелец утверждает, что купил автомобиль три года назад, и хочет получить за него £35 тыс. Покупателю автомобиля он готов подарить реплику ховерборда, на котором летал Марти Макфлай, его кепку, самозашнуровывающиеся ботинки и спортивный альманах.

Владелец утверждает, что автомобиль находится в идеальном состоянии и прошел чуть больше 22,5 тыс. км.

Объявление о продаже «машины времени», на которой Марти Макфлай передвигался в компании своего приятеля, ученого Эммета Брауна, появилось на сайте британского онлайн-аукциона Shpock, пишет Daily Mail. Продавцом оказался некий Darren S., проживающий в деревушке Гарфорт графства Йоркшир. Он утверждает, что приобрел автомобиль три года назад у такого же фаната картины «Назад в будущее» из Нью-Йорка. При этом у DeLorean было всего два владельца.

«Я всегда любил «Назад в будущее», поэтому просто обязан был купить эту машину», — рассказал владелец спорткара.

Автомобиль был собран в 1981 году, имеет пробег всего 22,5 тыс. км и, по словам продавца, находится в идеальном состоянии. Несмотря на то что спорткар продается в Англии, где движение левосторонее, он оборудован левым рулем для правосторонних дорог. Салон и сиденья машины отделаны кожей.

Хотя машина в действительности, конечно, не летает и не перемещается во времени, владелец хочет получить за нее £35 тыс., что по текущему курсу составляет около 2,5 млн руб.

Кроме того, в придачу к автомобилю продавец подарит копию летающего ховерборда, на котором передвигался Макфлай, его самозашнуровывающиеся ботинки, спортивный альманах и кепку, которую носил главный герой кинотрилогии.

Спорткар DeLorean DMC 12 выпускался в Северной Ирландии для американской автомобильной компании DeLorean Motor Company с 1981 по 1983 год.

Автомобиль был оснащен 6-цилиндровым 150-сильным двигателем PRV объемом 2849 куб. см. Примечательно, что мотор в DMC 12 располагался в задней части корпуса. Спорткары в зависимости от комплектации оснащались 5-ступенчатой механической или 3-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Кузов автомобиля был выполнен из композитных материалов, а сверху обшит наполированными до блеска металлическими листами, из-за этого споркар получился стойким к коррозии. DeLorean оснащался дверьми типа «крылья чайки», которые открывались вверх.

Первый опытный образец автомобиля появился в октябре 1976 года.

Спустя два года в окрестностях ирландского Белфаста началось строительство завода для производства DMC 12. Предполагалось, что спорткар пойдет в серию уже в 1979 году, однако впоследствии старт массового производства перенесли на 1981 год. Из-за высокого уровня безработицы в те годы в Северной Ирландии завод заполонило большое количество неопытных рабочих. В связи с этим качество первых автомобилей было очень низким.

Спорткары собирались в спешке и вызывали множество нареканий у покупателей. Несмотря на то что производитель устанавливал на автомобили гарантию в пять лет или 80 тыс. км пробега, большинство DMC 12 попадали в ремонт гораздо раньше этого срока.

Низкое качество продукции в конце концов привело к падению авторитета компании и ее банкротству. Более того, в октябре 1982 года владелец производства Джон Делореан был арестован ФБР по делу о распространении наркотиков. Впоследствии он был признан невиновным, однако этот процесс сказался на его статусе — банки перестали выдавать Делореану кредиты, а правительство прекратило финансирование его проектов. Вскоре после этого завод в Ирландии был закрыт. Впрочем, пылившиеся на складах непроданные автомобили в последующие несколько разошлись по рукам из-за того, что прототип DMC 12 был использован в качестве «машины времени» в фильме «Назад в будущее».

Всего за же недолгие годы производства было выпущено около 9 тыс. спорткаров. Однако компания DMC Texas в ближайшее время планирует наладить мелкосерийное производство и выпустить около 300 новых образцов DMC 12, предполагаемая стоимость которых составит около $100 тыс. При этом реставрированный DeLorean получается примерно в два раза дешевле.