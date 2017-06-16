KIA Motors Rus официально намекнула, каким будет новый KIA Rio

Четвертое поколение KIA Rio для российского рынка будет серьезно отличаться от своего предшественника с точки зрения стилистики. Это абсолютно новый, современный и даже футуристичный в некоторых ракурсах автомобиль. Выразительные линии, стремительный силуэт с удлиненным капотом, необычные для данного сегмента дизайнерские решения формируют престижный и запоминающийся образ.
Производство текущего, третьего поколения KIA Rio началось в Санкт-Петербурге в августе 2011 года. Разработанный с учетом пожеланий российских клиентов автомобиль достиг потрясающих успехов в нашей стране. С момента запуска на KIA Rio остановили свой выбор более полумиллиона россиян. А начиная со второго полугодия 2016 года, KIA Rio является абсолютным бестселлером российского рынка среди всех брендов.
Близится время обновления. KIA Rio четвертого поколения готовится к покорению новых высот. Старт продаж самой ожидаемой новинки года от KIA в России запланирован на третий квартал 2017 года.
C 2014 года www.amsrus.ru
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