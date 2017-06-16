KIA Motors Rus официально намекнула, каким будет новый KIA Rio 46

Компания KIA Motors Rus намекнула, каким будет новый KIA Rio на российском рынке, представив первые официальные эскизы главной новинки года.

Четвертое поколение KIA Rio для российского рынка будет серьезно отличаться от своего предшественника с точки зрения стилистики. Это абсолютно новый, современный и даже футуристичный в некоторых ракурсах автомобиль. Выразительные линии, стремительный силуэт с удлиненным капотом, необычные для данного сегмента дизайнерские решения формируют престижный и запоминающийся образ.

Производство текущего, третьего поколения KIA Rio началось в Санкт-Петербурге в августе 2011 года. Разработанный с учетом пожеланий российских клиентов автомобиль достиг потрясающих успехов в нашей стране. С момента запуска на KIA Rio остановили свой выбор более полумиллиона россиян. А начиная со второго полугодия 2016 года, KIA Rio является абсолютным бестселлером российского рынка среди всех брендов.

Близится время обновления. KIA Rio четвертого поколения готовится к покорению новых высот. Старт продаж самой ожидаемой новинки года от KIA в России запланирован на третий квартал 2017 года.